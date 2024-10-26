Мои заказы

Полеты на воздушном шаре в Белеке

Найдено 3 экскурсии в категории «На воздушном шаре» в Белеке, цены от $49, скидки до 20%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
На автобусе
На воздушном шаре
18 часов
-
20%
10 отзывов
Групповая
до 28 чел.
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
Начало: Ваш отель
«Памуккале на рассвете + воздушные шары из Белека Полет на шаре в Памуккале из Белека станет для вас лучшей экскурсией, которую вы не должны пропустить»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
$199$250 за человека
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Белека
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
Групповая
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Белека
За 2 дня увидеть каменные грибы, побывать в караван-сарае и полетать на воздушном шаре (по желанию)
Начало: В вашем отеле
«Полёт на воздушном шаре (не входит в стоимость)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 04:00
Завтра в 04:00
7 фев в 04:00
€49 за человека
Полет на воздушном шаре в Памуккале из Белека
На воздушном шаре
18 часов
-
5%
Групповая
до 25 чел.
Полет на воздушном шаре в Памуккале из Белека
Начало: Ваш отель
«Полет на воздушном шаре длится 35 минут»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота в 1:30
3 мар в 01:00
6 мар в 01:00
$190$200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    26 октября 2024
    Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
    Понравилось все! Это одна из лучших экскурсий! Сам полет конечно непередаваемые эмоции, а мы были с шестилетним сыном, у него
    читать дальше

    так вообще море впечатлений! Ребята потом фотографировали нас, угощали шампанским, как клубничный лимонад,выдали сертификаты о полете. Очень милая девушка гид потом повела нас в Памуккале, прогулялись и там, тоже очень красиво, хоть и были уже там десять лет назад. Искупались в горячем минеральном бассейне Клеопатры и поехали в отель. Завтрак и обед нормальные, все наелись, напитки все платные, так что воду нужно брать или с собой, или там покупать. Очень еще приятное отношение от всех, и водители, и гид, и пилот, и ребята помощники пилота, все молодцы! Оплата на сайте, перевела в рублях с российской карты, что для меня тоже очень удобно. Все очень понравилось, рекомендую!!!

  • М
    Мария
    1 августа 2024
    Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
    Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии. Сказать, что я в восторге, не сказать ничего. Во- первых приятно удивила стоимость.
    читать дальше

    Поскольку в отелях данную экскурсию предлагают в 2 раза дороже. Во-вторых, сама организация. Организаторы тура всегда на связи. Сам полет на воздушном шаре не описать. Это нужно испытать. Восторг полнейший!!! После полета 3 часовая прогулка по античному городу, где открываются шикарные виды. Хочу выразить огромную благодарность Алиеву Зауру, за помощь, отзывчивость и неравнодушие!!!

  • А
    Андрей
    14 сентября 2023
    Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
    Спасибо за отличную экскурсию и шикарные эмоции. На экскурсии был со своей девушкой. И для романтического путешествия это идеальная экскурсия.
  • О
    Оксана
    4 августа 2022
    Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
    Жалею лишь об одном, и зачем я отправилась на эту экскурсию во второй раз, ведь мне и первого своего посещения
    читать дальше

    было вполне достаточно. Ну, а тем, кто впервые будет отдыхать в Турции, я рекомендую посетить эту увлекательную экскурсию. Равнодушным она не оставит никого. Есть на что посмотреть, но стоит обратить своё внимание на все существенные трудности и сложности, с которыми придётся столкнуться отдыхающим.

  • Я
    Яна
    4 августа 2022
    Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
    Незабываемые впечатления и эмоции на всю жизнь; прекрасный уникальный ландшафт природы; другого аналога в мире нет; первозданный вид и атмосфера детской сказки.
  • В
    Валентина
    4 августа 2022
    Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
    Да, путь в Памуккале не близкий, особенно, если вы отдыхаете в регионе Антальи, Кемера, Белека и уж тем более Алании.
    читать дальше

    Но если вы приехали в Турцию и любите посещать с экскурсией красивые и необычные места, то побывать в Памуккале я однозначно рекомендую! Кто в Памуккале не бывал, тот Турции не видал!)

  • Н
    Надежда
    4 августа 2022
    Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
    Если честно, то спускаться в нижнюю часть водоёмов-террас, очень тяжело. Я так и не опустилась до конца, так как изнурительная жара меня сильно утомила. На всю красоту нижней части водоёмов-террас, можно полюбоваться и сверху.
  • М
    Морозное
    4 августа 2022
    Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
    Очень красивое место. Очень хотелось бы побывать там еще раз.
  • М
    Морозное
    4 августа 2022
    Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
    Очень красивое место. Очень хотелось бы побывать там еще раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «На воздушном шаре»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре;
  2. Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Белека;
  3. Полет на воздушном шаре в Памуккале из Белека.
Какие места ещё посмотреть в Белеке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Памуккале;
  2. Анталья;
  3. Каньоны Кепрюлю;
  4. Гора Тахталы;
  5. The land of legends;
  6. Старый город;
  7. Дюденский водопад;
  8. Водопад Куршунлу;
  9. Руины Перге;
  10. Старый город Калеичи.
Сколько стоит экскурсия по Белеку в феврале 2026
Сейчас в Белеке в категории "На воздушном шаре" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 199 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
