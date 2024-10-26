-
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
Начало: Ваш отель
«Памуккале на рассвете + воздушные шары из Белека Полет на шаре в Памуккале из Белека станет для вас лучшей экскурсией, которую вы не должны пропустить»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
$199
$250 за человека
Групповая
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Белека
За 2 дня увидеть каменные грибы, побывать в караван-сарае и полетать на воздушном шаре (по желанию)
Начало: В вашем отеле
«Полёт на воздушном шаре (не входит в стоимость)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 04:00
Завтра в 04:00
7 фев в 04:00
€49 за человека
-
5%
Групповая
до 25 чел.
Полет на воздушном шаре в Памуккале из Белека
Начало: Ваш отель
«Полет на воздушном шаре длится 35 минут»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота в 1:30
3 мар в 01:00
6 мар в 01:00
$190
$200 за человека
- ММарина26 октября 2024Понравилось все! Это одна из лучших экскурсий! Сам полет конечно непередаваемые эмоции, а мы были с шестилетним сыном, у него
- ММария1 августа 2024Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии. Сказать, что я в восторге, не сказать ничего. Во- первых приятно удивила стоимость.
- ААндрей14 сентября 2023Спасибо за отличную экскурсию и шикарные эмоции. На экскурсии был со своей девушкой. И для романтического путешествия это идеальная экскурсия.
- ООксана4 августа 2022Жалею лишь об одном, и зачем я отправилась на эту экскурсию во второй раз, ведь мне и первого своего посещения
- ЯЯна4 августа 2022Незабываемые впечатления и эмоции на всю жизнь; прекрасный уникальный ландшафт природы; другого аналога в мире нет; первозданный вид и атмосфера детской сказки.
- ВВалентина4 августа 2022Да, путь в Памуккале не близкий, особенно, если вы отдыхаете в регионе Антальи, Кемера, Белека и уж тем более Алании.
- ННадежда4 августа 2022Если честно, то спускаться в нижнюю часть водоёмов-террас, очень тяжело. Я так и не опустилась до конца, так как изнурительная жара меня сильно утомила. На всю красоту нижней части водоёмов-террас, можно полюбоваться и сверху.
- ММорозное4 августа 2022Очень красивое место. Очень хотелось бы побывать там еще раз.
