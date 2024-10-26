читать дальше

так вообще море впечатлений! Ребята потом фотографировали нас, угощали шампанским, как клубничный лимонад,выдали сертификаты о полете. Очень милая девушка гид потом повела нас в Памуккале, прогулялись и там, тоже очень красиво, хоть и были уже там десять лет назад. Искупались в горячем минеральном бассейне Клеопатры и поехали в отель. Завтрак и обед нормальные, все наелись, напитки все платные, так что воду нужно брать или с собой, или там покупать. Очень еще приятное отношение от всех, и водители, и гид, и пилот, и ребята помощники пилота, все молодцы! Оплата на сайте, перевела в рублях с российской карты, что для меня тоже очень удобно. Все очень понравилось, рекомендую!!!