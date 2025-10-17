Отправляйтесь с нами в путешествие по волшебному Зелёному Каньону! Вас ждут изумрудные воды, захватывающие виды и настоящее единение с природой. Подарите себе день красоты и вдохновения!
Описание водной прогулки
Потрясающее путешествие Хотите на день забыть о городской суете и окунуться в мир природы и покоя? Тогда приглашаем вас отправиться в незабываемую поездку к Зелёному Каньону — удивительному уголку в самом сердце Турции. Невероятные пейзажи, кристально чистая вода и живописные горные склоны Тавра создают ощущение настоящей сказки. Утром мы заберём вас прямо из вашего отеля и на комфортабельном автобусе довезем до озера Оймапынар. Здесь начнётся наше приключение: неспешная прогулка на уютной яхте по зеркальной глади озера. Вы будете наслаждаться солнцем, свежим воздухом, умиротворяющими звуками природы и чарующими зелёными берегами, отражающимися в воде. Приключение с комфортом на любой вкус По пути мы сделаем остановку для купания: вода здесь такая прозрачная и освежающая, что вы не захотите выходить. А ещё у вас будет возможность понаблюдать за редкими растениями и, если повезёт, увидеть местных животных в их естественной среде. После водной прогулки мы сделаем перерыв на обед в уютном ресторане прямо на берегу. Здесь вас угостят аппетитными блюдами на гриле и сезонными фруктами — всё приготовлено с заботой и вкусом. Тем, кто хочет ещё больше впечатлений, будет предложена рыбалка на озере или прогулка на каноэ — это идеальный способ ещё ближе познакомиться с этой удивительной природой. А для тех, кто мечтает об уединении и комфорте, возможна аренда частной яхты с персональным обслуживанием — тогда весь маршрут и время прогулки будут настроены только под ваши желания. Поездка в Зелёный Каньон подходит для всех — взрослых и детей, любителей отдыха и активных приключений. Это день, наполненный спокойствием, радостью и красотой, о котором вы будете вспоминать с улыбкой ещё долго. Важная информация:
Возьмите с собой солнцезащитный крем, головной убор, купальные принадлежности.
Понедельник, четверг в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зеленый каньон
- Плотина Оймапынар
Что включено
- Трансфер
- Вход в «Зеленый каньон»
- Обед и безалкогольные напитки
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг в 8:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой солнцезащитный крем
- Головной убор
- Купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
17 окт 2025
М
Максим
27 июл 2025
Экскурсия содержательная. Трансфер организован четко, несмотря на полный автобус иностранных туристов на самом пароме куча русских и есть русскоговорящий гид. Купание в пресной прохладной воде было очень кстати после моря. Обед нормальный, на пароме подают прохладительные напитки. Утомления от экскурсии совершенно не почувствовали. Виды шикарные. Советую для смены отельной обстановки. Все было динамично и не затянуто.
Входит в следующие категории Белека
Похожие экскурсии из Белека
Водная прогулка
Активное путешествие из Белека в каньон Тазы: по воде, воздуху и бездорожью
Рафтинг, зиплайн, багги и древняя история - в одном маршруте
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
€55 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€420 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньон Тазы и Аспендос
Уникальная экскурсия из Белека: величественный каньон Тазы и древний Аспендос. Откройте тайны истории и насладитесь потрясающими видами
Начало: У вашего отеля
25 ноя в 09:00
26 ноя в 09:00
€432
€480 за всё до 4 чел.