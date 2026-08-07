Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Если вы цените природу и обожаете приключения, наше джип-сафари по живописным уголкам Бодрума обязательно вам понравится! Даже если вы только начинаете открывать для себя активный отдых, этот тур принесет вам массу удовольствия.



Это уникальная возможность получить яркие эмоции и воспоминания, которые будут согревать вас еще долгие годы.

Viavia Ваш гид в Бодруме Задать вопрос Групповая экскурсия €60 за человека 🇷🇺 русский 7 часов Джиппинг Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Джип-сафари в Бодруме стартует в 9:30 утра и продолжается до 16:00. Во время этой увлекательной поездки вы посетите несколько живописных деревень региона. В маршрут тура входит 75 километров трассы, из которых 50 километров — это захватывающее бездорожье, где вас ждут настоящие приключения. Одной из остановок станет деревня кочевников Этрим. Здесь вы сможете насладиться природой, отдохнуть и познакомиться с местными жителями, узнать об их традициях и быте. Жители деревни всегда рады гостям, так что не упустите шанс пообщаться с ними. О джипах: Для сафари используются внедорожники 4×4, которые вмещают от 4 до 8 человек. Протяженность всего маршрута составляет 140 километров. Перед началом поездки инструкторы проведут подробный инструктаж, расскажут о маршруте и сделают акцент на важные моменты поездки. Полезная информация: Время отправления из отеля может варьироваться, поэтому уточните его заранее. Ждать трансфер нужно у главного входа в ваш отель. Для тура лучше выбрать удобную одежду и обувь, которая может испачкаться. Рекомендуется взять головной убор, солнцезащитные очки, полотенце, купальник (в летний сезон) или теплую одежду (в прохладное время года). Учтите, что поездка пройдет по пыльным и неровным дорогам. Возможно участие в водных боях между джипами, поэтому вы можете промокнуть и испачкаться. Обязательно защитите свои ценные вещи и телефоны от воды.

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