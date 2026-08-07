Если вы цените природу и обожаете приключения, наше джип-сафари по живописным уголкам Бодрума обязательно вам понравится! Даже если вы только начинаете открывать для себя активный отдых, этот тур принесет вам массу удовольствия.
Это уникальная возможность получить яркие эмоции и воспоминания, которые будут согревать вас еще долгие годы.
Это уникальная возможность получить яркие эмоции и воспоминания, которые будут согревать вас еще долгие годы.
Описание экскурсииДжип-сафари в Бодруме стартует в 9:30 утра и продолжается до 16:00. Во время этой увлекательной поездки вы посетите несколько живописных деревень региона. В маршрут тура входит 75 километров трассы, из которых 50 километров — это захватывающее бездорожье, где вас ждут настоящие приключения. Одной из остановок станет деревня кочевников Этрим. Здесь вы сможете насладиться природой, отдохнуть и познакомиться с местными жителями, узнать об их традициях и быте. Жители деревни всегда рады гостям, так что не упустите шанс пообщаться с ними. О джипах: Для сафари используются внедорожники 4×4, которые вмещают от 4 до 8 человек. Протяженность всего маршрута составляет 140 километров. Перед началом поездки инструкторы проведут подробный инструктаж, расскажут о маршруте и сделают акцент на важные моменты поездки. Полезная информация: Время отправления из отеля может варьироваться, поэтому уточните его заранее. Ждать трансфер нужно у главного входа в ваш отель. Для тура лучше выбрать удобную одежду и обувь, которая может испачкаться. Рекомендуется взять головной убор, солнцезащитные очки, полотенце, купальник (в летний сезон) или теплую одежду (в прохладное время года). Учтите, что поездка пройдет по пыльным и неровным дорогам. Возможно участие в водных боях между джипами, поэтому вы можете промокнуть и испачкаться. Обязательно защитите свои ценные вещи и телефоны от воды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Входной билет
- Полная страховка
- Бесплатное руководство
Что не входит в цену
- Напитки
- Фото и видео по желанию
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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