Вы сможете посетить белоснежные травертины, похожие на хлопок, и оздоровиться, искупавшись в их термальных водах.
Наша экскурсия дает уникальную возможность насладиться красотой, в которой сочетаются одновременно природа и история.
Памуккале является одной из главной достопримечательностей Турции, которую ежегодно посещают тысячи туристов. Посетите и вы.
Наша экскурсия дает уникальную возможность насладиться красотой, в которой сочетаются одновременно природа и история.
Памуккале является одной из главной достопримечательностей Турции, которую ежегодно посещают тысячи туристов. Посетите и вы.
Описание экскурсииЧто вас ждет? Выезд из отеля рано утром. Памуккале находится в 200 км. от Бодрума. Во время поездки у нас будет перерыв на завтрак. Время выезда с вашего отеля примерно 04:00-06:00 зависит от вашего отеля. Так, примерно через 3,5 часа езды мы доберемся до Памуккале.
- Текстиль, Оникс, Вино Памуккале знаменит не только своими травертинами и древним городом. Он также известен своим текстилем, вином и камнем оникс. Поэтому в программе тура Памуккале есть текстильная фабрика, винный погреб и мастерская по изготовлению ониксового камня. При желании можно приобрести продукты для себя или сувениры. Рекомендуем попробовать вина Памуккале. Эти вина не похожи на те, что продаются на обычных рынках. Мы останавливаемся у винного погреба, чтобы продегустировать вина, произведенные из фруктов, выращенных в этом регионе. Конечно, любой желающий может купить его в подарок.
- Обед После посещения фабрики мы идем обедать в ресторан. Здесь вы найдете шведский стол с разнообразными блюдами: множество разновидностей мясных и овощных блюд, салатов и десертов. Вы можете взять еды столько, сколько захотите.
- Памуккале После обеда мы поедем в древний город Памуккале. Гид расскажет вам историю Памуккале и покажет вам его самые важные места, такие как Амфитеатр, Травертины, Бассейн Клеопатры, Музей. Вы также можете поплавать в старинном бассейне. Однако плата за античный бассейн не включена в стоимость тура.
- Возвращение в отели Примерно через 3-4 часа мы встречаемся в автобусе и возвращаемся в отель. Вы приезжаете в гостиницу около 20:00-21:00.
Понедельник, Пятница
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале
- Иераполис
- Античный бассейн Клеопатры
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Живая экскурсия с комментариями на английском языке
- Ужин
- Если будет русскоговорящая группа, то будет русскоговорящий гид
Что не входит в цену
- Завтрак
- Обед
- Напитки
- Входной билет в «Античный бассейн Клеопатры»
- Входной билет в Памуккале (30 eur)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Пятница
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Хочу поблагодарить организаторов экскурсии в Памуккале.
Все четко, забрали во время, все слаженно организовано. Комфортабельный автобус.
Гиды-сопровождающие-было трое для всех участников экскурсии(русский яз, англ и чешский).
Помимо Травертин Памуккале, заезжали на производство вина и масел с дегустацией. Сделали приятные и нужные покупки.
Поездкой осталась довольна, хоть путь из Бодрума был не близкий.
Удачи и новых туров!
Все четко, забрали во время, все слаженно организовано. Комфортабельный автобус.
Гиды-сопровождающие-было трое для всех участников экскурсии(русский яз, англ и чешский).
Помимо Травертин Памуккале, заезжали на производство вина и масел с дегустацией. Сделали приятные и нужные покупки.
Поездкой осталась довольна, хоть путь из Бодрума был не близкий.
Удачи и новых туров!
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С
Очень классная экскурсия, русский гид. Мы с мужем остались довольны
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S
Очень классная экскурсия, русский гид. Мы с мужем остались довольны
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А
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