Памуккале и Иераполис: путешествие из Бодрума

День среди застывших белоснежных каскадов и руин с богатой историей
Памуккале встречает слепящей белизной травертинов, а Иераполис — каменными следами античной жизни.

Вы прогуляетесь по знаменитым террасам, увидите древний город и узнаете, почему это место веками притягивало путешественников, паломников и тех, кто хотел оздоровиться.
Описание экскурсии

Памуккале

Вас ждут белоснежные травертиновые террасы, наполненные минеральной водой. Вы прогуляетесь по каскадам, рассмотрите формы, которые вода создавала тысячелетиями, и узнаете, почему Памуккале считают настоящим чудом природы.

Иераполис

После вы познакомитесь с городом, основанным в 3 веке до н. э. Увидите античный театр, храмы и некрополь. Поговорим о том, как здесь жили люди, какую роль играли термальные источники и почему город был важен для религиозной и культурной жизни региона.

Магазин оникса

Перед возвращением пообедаем в ресторане и заглянем в магазин изделий из оникса.

Ориентировочный тайминг

6:30 — выезд
8:00 — завтрак в ресторане Bekçiler Şafak
10:45–11:00 — прибытие в Памуккале
13:30–14:30 — отъезд, обед в ресторане Pamukkale Tamer
14:45–15:15 — посещение магазина оникса
17:45 — остановка в ресторане Bekçiler Şafak
19:00–19:30 — возвращение в отели

Организационные детали

  • Завтрак и обед входят в стоимость. Напитки оплачиваются дополнительно
  • Входные билеты в Памуккале (€30) и бассейн Клеопатры (€15) оплачиваются на месте, дети до 7 лет бесплатно
  • Экскурсия не подойдёт людям с ограниченными возможностями здоровья
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник и пятницу в 06:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€80
Дети до 3 летБесплатно
Дети от 4 до 11 лет€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

