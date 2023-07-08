Морская рыбалка с яхты. Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа. Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля! Для отелей из районов Тургутрейс, Акялар, Ялыкавак, Ялиджифтлик, Гюмюшлюк, доплата за трансфер 7 $.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Эта увлекательная экскурсия понравится не только новичкам в рыболовном деле, но и заядлым рыбакам. В Бодруме издревле считалось, что рыбалка – это основной способ добывания пищи. Переживать по поводу клева не стоит: комфортабельная яхта отвезет вас в место, где плавают косяки рыб. Здесь вам точно улыбнется удача в поимке! В открытом море вы сможете поймать не только рыбу, но и кальмаров и осьминогов. Рыбалка – отличный способ разнообразить свой отдых!