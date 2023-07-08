Морская рыбалка в Бодруме

Прогулка на яхте в Бодруме: Рыбалка как основной способ добывания пищи

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Морская рыбалка с яхты.

Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.

Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля! Для отелей из районов Тургутрейс, Акялар, Ялыкавак, Ялиджифтлик, Гюмюшлюк, доплата за трансфер 7 $.
Морская рыбалка в Бодруме
Морская рыбалка в Бодруме
Морская рыбалка в Бодруме
Морская рыбалка в Бодруме
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Эта увлекательная экскурсия понравится не только новичкам в рыболовном деле, но и заядлым рыбакам. В Бодруме издревле считалось, что рыбалка – это основной способ добывания пищи. Переживать по поводу клева не стоит: комфортабельная яхта отвезет вас в место, где плавают косяки рыб. Здесь вам точно улыбнется удача в поимке! В открытом море вы сможете поймать не только рыбу, но и кальмаров и осьминогов. Рыбалка – отличный способ разнообразить свой отдых!

Программа

  • Сбор туристов из отелей с 09:00.
  • Отправление с пристани Гюверченлык.
  • Яхта 5 раз будет менять места.
  • Обед.
  • Возвращение в отели с 16:00.

- Возвращение в отели с 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Рыболовные снасти
Что не входит
  • Напитки и питание
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Пятница в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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На весь день
На яхте
Природа и пейзажи
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