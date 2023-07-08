Прогулка на яхте в Бодруме: Рыбалка как основной способ добывания пищи
Морская рыбалка с яхты.
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля! Для отелей из районов Тургутрейс, Акялар, Ялыкавак, Ялиджифтлик, Гюмюшлюк, доплата за трансфер 7 $.
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля! Для отелей из районов Тургутрейс, Акялар, Ялыкавак, Ялиджифтлик, Гюмюшлюк, доплата за трансфер 7 $.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Эта увлекательная экскурсия понравится не только новичкам в рыболовном деле, но и заядлым рыбакам. В Бодруме издревле считалось, что рыбалка – это основной способ добывания пищи. Переживать по поводу клева не стоит: комфортабельная яхта отвезет вас в место, где плавают косяки рыб. Здесь вам точно улыбнется удача в поимке! В открытом море вы сможете поймать не только рыбу, но и кальмаров и осьминогов. Рыбалка – отличный способ разнообразить свой отдых!
Программа
- Сбор туристов из отелей с 09:00.
- Отправление с пристани Гюверченлык.
- Яхта 5 раз будет менять места.
- Обед.
- Возвращение в отели с 16:00.
- Возвращение в отели с 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Рыболовные снасти
- Что не входит
- Напитки и питание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Среда, Пятница в 09:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Бодруме
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Активный отдых
На весь день
На яхте
Природа и пейзажи
Животные
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