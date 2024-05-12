Турции, а уже на подъезде мы начали погружаться в детали, связанные непосредственно с ключевыми точками пути: домом Девы Марии, самим античным городом, его термами, амфитеатром, библиотекой Цейса, а также Храмом Артемиды. Перед глазами оживали легендарные имена, разворачивались исторические события - настолько гид замечательный рассказчик. Отдельно хочется сказать о водителе - стиль езды очень комфортный, аккуратный, при этом мы прекрасно уложились в то время, которое и было запланировано на экскурсию. В общем, отличные впечатления!