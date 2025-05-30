Турецкая баня — это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и по сей день. Традиция турецкого хамама своими корнями уходят в далекое прошлое.
Хотя ванны и душевые в домах сейчас широко используются в больших городах, но именно турецкая баня остается для турецкого народа до сих пор часто посещаемым местом отдыха, расслабления, оздоровления и очищения. Попробуйте и вы.
Хотя ванны и душевые в домах сейчас широко используются в больших городах, но именно турецкая баня остается для турецкого народа до сих пор часто посещаемым местом отдыха, расслабления, оздоровления и очищения. Попробуйте и вы.
Описание трансферДобро пожаловать в аутентичный роскошный и теплый хамам! Наш хамам состоит из нескольких частей: сауна, мраморные комнаты, массажные комнаты и раздевалки. Все комнаты в хамаме имеют традиционный турецкий дизайн. Что вас ждет?
- Сауна Мы предложим вам для удобства надеть турецкое тонкое тканое банное полотенце из натуральных материалов, таких как хлопок, лен, шелк. Далее вы войдете в сауну, где сможете хорошенько пропотеть. Находясь в сауне, температура в которой составляет примерно 40-50 градусов, ваши поры расширятся, а кожа смягчится и будет готова к очищению.
- Пилинг Далеет вы пойдете в сам хамам, где наши профессиональные сотрудники очистят вашу кожу специальной руковицей для пилинга. Сеанс пилинга расслабит ваше тело и избавит от токсинов и омертвевших частичек кожи. Кроме того, такой пилинг очень полезен для улучшения кровообращения.
- Пенный массаж Легкий массаж с пеной еще больше расслабит вас.
- Масляный массаж А далее вас ждет приятный массаж с ароматерапевтическим маслом. Профессиональный массажист сделает вам массаж всего тела с использованием натуральных масел, благодаря которым вы почувствуете себя обновленными. После окончания программы наш трансфер доставит вас обратно в отель.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от /до отеля
- Душ
- Сауна
- Парная
- Турецкая баня
- Пилинг и пенный массаж 30 минут
Что не входит в цену
- Напитки
- Дополнительные услуги в Хамаме
- Гость +100 лир
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Ожидала что-то эстетическое. А в итоге нас мылили и терли мочалкой. В моменте было смешно. Потом приятный массаж, правда за отдельную плату. Пенный массаж по сути массажем не является, вас
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Д
Все ок, но не стоит этих денег
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Норм
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A
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