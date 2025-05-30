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Турецкая баня — это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и по сей день. Традиция турецкого хамама своими корнями уходят в далекое прошлое.



Хотя ванны и душевые в домах сейчас широко используются в больших городах, но именно турецкая баня остается для турецкого народа до сих пор часто посещаемым местом отдыха, расслабления, оздоровления и очищения. Попробуйте и вы.