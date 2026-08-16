Представьте себе город, где каждый уголок хранит в себе часть истории, а каждый вид открывает дверь в прошлое.
Бодрум, известный своими бело-голубыми домиками, цветущей бугенвиллией и улицами-лабиринтами, приглашает вас на экскурсию,
Бодрум, известный своими бело-голубыми домиками, цветущей бугенвиллией и улицами-лабиринтами, приглашает вас на экскурсию,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🌺 Живописные виды
- 🏰 Интересные рассказы о городе
- 🚶♂️ Насыщенная прогулка
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года погода благоприятствует прогулкам, а виды на город особенно живописны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ворота Миндоса
- Ветряные мельницы
- Галикарнасский мавзолей
- Амфитеатр
- Крепость Святого Петра
Описание экскурсии
За три часа насыщенной прогулки по Бодруму вы:
- Увидите ворота Миндоса — часть древних защитных стен вокруг города
- Подниметесь на холм Ветряных мельниц и полюбуетесь лучшим видом на Бодрум
- Посетите одно из Семи античных чудес света — Галикарнасский мавзолей
- Погуляете по уцелевшему амфитеатру
- Осмотрите крепость Святого Петра, где расположен музей подводной археологии
А я поделюсь местными традициями, историей, легендами и сюжетами из повседневной жизни.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: крепость Святого Петра — 300 лир, Галикарнасский мавзолей — 50 лир. Для детей до восьми лет бесплатно.
- По запросу я могу провести экскурсию на автомобиле. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лале — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1014 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лале, я лицензированный русскоговорящий гид в Бодруме с 17-ти летним стажем работы. Влюблена в свой город и Эгейский регион. Жду вас на своих экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 70 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
C
Перед экскурсией подробно обсудили с Лали, что мы хотим посмотреть. Лали забрала нас из отеля, по моей просьбе, в жару это актуально. Прошлись по исторической части города, по центральным улицам, с красивыми локациями. Все прошло легко и познавательно. Рекомендую организатора!
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Э
Замечательный гид Лале! Поймали волну сразу🤗 Рассказывала не просто сухие факты и даты, а живые истории, легенды, воспоминания, которые превратили обычную экскурсию в настоящее путешествие во времени, отвечала на все
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Впечатления супер! Лале очень интересно рассказывает, с юмором, умеет удержать внимание, моментально считывает настроение и пожелания и простраивает под них маршрут.
Пили очень вкусный кофе в интересном, атмосферном месте. Это незабываемо!
Знает самые лучшие локации для фото и ещё и делает крутые фото! Наша компания в восторге, от души рекомендуем Лале и ее экскурсии.
Пили очень вкусный кофе в интересном, атмосферном месте. Это незабываемо!
Знает самые лучшие локации для фото и ещё и делает крутые фото! Наша компания в восторге, от души рекомендуем Лале и ее экскурсии.
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Е
Уже порекомендовала друзьям и турагенту Лале! Прекрасный человек, добрый, отзывчивый. Быстро договорились, маршрут был построен с учетом наших пожеланий, организовала трансфер от отеля, знает город и жителей. Было интересно слушать
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Р
Дата посещения: 18 окт 2025
Мы отдыхали в Бодруме и решили познакомиться с его достопримечательностями. Нам повезло, что мы попали к такому замечательному экскурсоводу, как Лали . Она очень хороший специалист увлеченный своим делом. Ещё
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Е
Экскурсия очень понравилась. Нас встретили в порту как и договаривались, прошли пешком по городу, где нам рассказали о его образовании до крепости. Посещать мельницу и амфитеатр не планировали, поэтому трансфер
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