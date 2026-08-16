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не заказывали, зато больше времени уделили крепости Святого Петра, там вообще можно долго ходить все рассматривая. Гид очень много рассказывал и показывал чему можно уделить побольше внимания. Мы были с двумя детьми, одной из которых 5 лет, так ей тоже было интересно всё это посмотреть и послушать. Поставила оценку 4 по соответствию описанию, т к заявлено было что вход в крепость стоит 300 лир, но мы заплатили гораздо больше, но это вопрос уже не к гиду, мы сами видели в кассе, что билеты для детей до 8 лет бесплатно, а с иностранцев по 29 евро, так что в лирах это получилось не 300, а в пять раз больше. Большое спасибо за проведённую экскурсию, остались всем довольны, было очень интересно.