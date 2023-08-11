Познакомиться с главными местами идиллического города с профессиональным гидом
Переплетение улиц-лабиринтов, цветущая бугенвиллия, бело-голубые домики, живописные виды — всё это ждёт вас на экскурсии.
А также интересные исторические места: ворота Миндоса, ветряные мельницы, Галикарнасский мавзолей, амфитеатр и крепость Святого Петра.
В дружеском формате я раскрою историю города и расскажу, как ему удалось стать одним из самых престижных турецких курортов.
А также интересные исторические места: ворота Миндоса, ветряные мельницы, Галикарнасский мавзолей, амфитеатр и крепость Святого Петра.
В дружеском формате я раскрою историю города и расскажу, как ему удалось стать одним из самых престижных турецких курортов.
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За три часа насыщенной прогулки по Бодруму вы:
- Увидите ворота Миндоса — часть древних защитных стен вокруг города
- Подниметесь на холм Ветряных мельниц и полюбуетесь лучшим видом на Бодрум
- Посетите одно из Семи античных чудес света — Галикарнасский мавзолей
- Погуляете по уцелевшему амфитеатру
- Осмотрите крепость Святого Петра, где расположен музей подводной археологии
А я поделюсь местными традициями, историей, легендами и сюжетами из повседневной жизни.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: крепость Святого Петра — 300 лир, Галикарнасский мавзолей — 50 лир. Для детей до восьми лет бесплатно.
- По запросу я могу провести экскурсию на автомобиле. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Lale — ваш гид в Бодруме
Провёл экскурсии для 81 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лале, я лицензированный русскоговорящий гид в Бодруме с 17-ти летним стажем работы. Влюблена в свой город и Эгейский регион. Жду вас на своих экскурсиях.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
11 авг 2023
Нам очень понравилась эта экскурсия. Лале показала нам интересные места и самые красивые улочки Бодрума. Как встреча старых друзей. Непринужденно и легко. Мы получили много полезной информации. Лале показала нам лучшие ресторанчики, помогла забронировать в одном из них столик. Наш вечер во время экскурсии и после прошел замечательно!!! 🫶🏻
Анастасия
6 авг 2023
Лали, удивительный человек, влюблённый в свою страну. Каждый участник нашей компании ощущал персональное отношение. Дети были в восторге. Ни в каких путеводителях не найдёшь столько информации сколько дала она. Сделала шикарные фото. Порекомендовала много мест для самостоятельного посещения. Ещё раз спасибо, обязательно будем рекомендовать всем знакомым.
Н
Наталья
3 авг 2023
Lale отличный экскурсовод, несмотря на сильную жару наша прогулка по Бодруму прошла великолепно. Lale учла все наши пожелания и просьбы, она отлично говорит на русском языке, пунктуальна! Рекомендую!
М
Михаил
2 авг 2023
Лале прекрасно разбирается в истории и благодаря отличному знанию русского языка создаёт волшебную атмосферу на экскурсии. Замечательные виды Бодрума приправленные историческими фактами делают экскурсию просто замечательной. Но когда вы доберётесь до замка - создастся ощущение что ты пережил эпохи от Мавсола до наших дней за пару часов. Экскурсия и маршрут очень понравились.
Т
Татьяна
1 авг 2023
Замечательная прогулка по Бодруму. Остались только приятные впечатления. Лале старалась уловить наше настроение и подстроить маршрут под наши пожелания. Всем рекомендую.
Валерия
11 июля 2023
Спасибо большое за экскурсию!! Лайла общительная, внимательная, интересный рассказчик. Быстро пролетело время, комфортно.
Ю
Юрий
11 июля 2023
Хотим выразить благодарность Лале за экскурсию по Бодруму. Не хотелось смотреть город в толпе туристов, поэтому обратились к индивидуальному гиду. Очень познавательно и интересно. Лале знает и любит свой город. Было впечатление, что мы ходим не сейчас по крепости, а в прошлом. Нам было всё интересно, задавали много вопросов. Большое спасибо! Обязательно порекомендуем нашим знакомым, которые тоже планируют посетить Бодрум!
А
Александр
6 июля 2023
Провели замечательный вечер в Бодруме с гидом Лале.
Лале приятна в общении,дружелюбна и профессиональна, с глубокими познаниями истории, прекрасный русский язык, отличный гид и интересный собеседник! Владеет уникальными историческими фактами, которые вы не найдёте в книгах. Вкусно нас накормила) Рекомендую!
Лале приятна в общении,дружелюбна и профессиональна, с глубокими познаниями истории, прекрасный русский язык, отличный гид и интересный собеседник! Владеет уникальными историческими фактами, которые вы не найдёте в книгах. Вкусно нас накормила) Рекомендую!
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