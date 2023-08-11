Хотим выразить благодарность Лале за экскурсию по Бодруму. Не хотелось смотреть город в толпе туристов, поэтому обратились к индивидуальному гиду. Очень познавательно и интересно. Лале знает и любит свой город. Было впечатление, что мы ходим не сейчас по крепости, а в прошлом. Нам было всё интересно, задавали много вопросов. Большое спасибо! Обязательно порекомендуем нашим знакомым, которые тоже планируют посетить Бодрум!