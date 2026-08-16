Мои заказы

Добро пожаловать в Бодрум

Погрузитесь в уникальную атмосферу Бодрума: от древних руин до бело-голубых домиков, насыщенная история и культура ждут вас
Представьте себе город, где каждый уголок хранит в себе часть истории, а каждый вид открывает дверь в прошлое.

Бодрум, известный своими бело-голубыми домиками, цветущей бугенвиллией и улицами-лабиринтами, приглашает вас на экскурсию,
читать дальшеуменьшить

где вы сможете увидеть ворота Миндоса, остатки древних защитных стен города, подняться на холм Ветряных мельниц для лучшего вида на город, посетить Галикарнасский мавзолей - одно из Семи чудес света, прогуляться по амфитеатру, сохранившемуся до наших дней, и осмотреть крепость Святого Петра с музеем подводной археологии.

Эта экскурсия не просто путешествие по красивым местам, это погружение в историю и культуру Бодрума, где вы сможете узнать о местных традициях, истории, легендах и повседневной жизни.

Входные билеты в крепость Святого Петра и Галикарнасский мавзолей оплачиваются дополнительно, но впечатления от увиденного стоят каждой потраченной лиры.

Для детей до восьми лет экскурсия бесплатна, а по запросу возможна организация экскурсии на автомобиле.

Приглашаем вас открыть для себя Бодрум с новой стороны, погрузиться в его атмосферу и унести с собой частичку его души

4.8
70 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛 Посещение исторических мест
  • 🌺 Живописные виды
  • 🏰 Интересные рассказы о городе
  • 🚶‍♂️ Насыщенная прогулка

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года погода благоприятствует прогулкам, а виды на город особенно живописны.
Сейчас август — это идеальное время.
Добро пожаловать в Бодрум
Добро пожаловать в Бодрум
Добро пожаловать в Бодрум

Что можно увидеть

  • Ворота Миндоса
  • Ветряные мельницы
  • Галикарнасский мавзолей
  • Амфитеатр
  • Крепость Святого Петра

Описание экскурсии

За три часа насыщенной прогулки по Бодруму вы:

  • Увидите ворота Миндоса — часть древних защитных стен вокруг города
  • Подниметесь на холм Ветряных мельниц и полюбуетесь лучшим видом на Бодрум
  • Посетите одно из Семи античных чудес света — Галикарнасский мавзолей
  • Погуляете по уцелевшему амфитеатру
  • Осмотрите крепость Святого Петра, где расположен музей подводной археологии

А я поделюсь местными традициями, историей, легендами и сюжетами из повседневной жизни.

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: крепость Святого Петра — 300 лир, Галикарнасский мавзолей — 50 лир. Для детей до восьми лет бесплатно.
  • По запросу я могу провести экскурсию на автомобиле. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лале
Лале — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1014 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лале, я лицензированный русскоговорящий гид в Бодруме с 17-ти летним стажем работы. Влюблена в свой город и Эгейский регион. Жду вас на своих экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
2
3
2
2
1
3
C
Перед экскурсией подробно обсудили с Лали, что мы хотим посмотреть. Лали забрала нас из отеля, по моей просьбе, в жару это актуально. Прошлись по исторической части города, по центральным улицам, с красивыми локациями. Все прошло легко и познавательно. Рекомендую организатора!
Перед экскурсией подробно обсудили с Лали, что мы хотим посмотреть. Лали забрала нас из отеля, по
Перед экскурсией подробно обсудили с Лали, что мы хотим посмотреть. Лали забрала нас из отеля, по
Перед экскурсией подробно обсудили с Лали, что мы хотим посмотреть. Лали забрала нас из отеля, по
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Замечательный гид Лале! Поймали волну сразу🤗 Рассказывала не просто сухие факты и даты, а живые истории, легенды, воспоминания, которые превратили обычную экскурсию в настоящее путешествие во времени, отвечала на все
читать дальшеуменьшить

наши вопросы. Помимо истории узнали много про современный Бодрум. Много шутили и смеялись 🫶🏻 Однозначно рекомендуем этого гида всем, кто хочет по-настоящему проникнуться атмосферой города и получить удовольствие от экскурсии. ❤️

Замечательный гид Лале! Поймали волну сразу🤗 Рассказывала не просто сухие факты и даты, а живые истории,
Замечательный гид Лале! Поймали волну сразу🤗 Рассказывала не просто сухие факты и даты, а живые истории,
Вам был полезен этот отзыв?
Наталия
Впечатления супер! Лале очень интересно рассказывает, с юмором, умеет удержать внимание, моментально считывает настроение и пожелания и простраивает под них маршрут.
Пили очень вкусный кофе в интересном, атмосферном месте. Это незабываемо!
Знает самые лучшие локации для фото и ещё и делает крутые фото! Наша компания в восторге, от души рекомендуем Лале и ее экскурсии.
Впечатления супер! Лале очень интересно рассказывает, с юмором, умеет удержать внимание, моментально считывает настроение и пожелания
Впечатления супер! Лале очень интересно рассказывает, с юмором, умеет удержать внимание, моментально считывает настроение и пожелания
Впечатления супер! Лале очень интересно рассказывает, с юмором, умеет удержать внимание, моментально считывает настроение и пожелания
Впечатления супер! Лале очень интересно рассказывает, с юмором, умеет удержать внимание, моментально считывает настроение и пожелания
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Уже порекомендовала друзьям и турагенту Лале! Прекрасный человек, добрый, отзывчивый. Быстро договорились, маршрут был построен с учетом наших пожеланий, организовала трансфер от отеля, знает город и жителей. Было интересно слушать
читать дальшеуменьшить

рассказы про достопримечательности. Бодрум очень красивый город, прекрасные виды с крепости. Было время и покушать, побродить и сделать фото. В конце купили сувениры на рынке.
Спасибо Лале за то, что открыли для нас столько удивительных мест!

Уже порекомендовала друзьям и турагенту Лале! Прекрасный человек, добрый, отзывчивый. Быстро договорились, маршрут был построен с
Уже порекомендовала друзьям и турагенту Лале! Прекрасный человек, добрый, отзывчивый. Быстро договорились, маршрут был построен с
Уже порекомендовала друзьям и турагенту Лале! Прекрасный человек, добрый, отзывчивый. Быстро договорились, маршрут был построен с
Уже порекомендовала друзьям и турагенту Лале! Прекрасный человек, добрый, отзывчивый. Быстро договорились, маршрут был построен с
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Дата посещения: 18 окт 2025
Мы отдыхали в Бодруме и решили познакомиться с его достопримечательностями. Нам повезло, что мы попали к такому замечательному экскурсоводу, как Лали . Она очень хороший специалист увлеченный своим делом. Ещё
читать дальшеуменьшить

очень быстро и хорошо чувствует запросы своих туристов. Перестраивает маршрут под их интересы и желания. Я была с детьми, конечно они устали, но Лали давала возможность отдохнуть, подбирая для нас удобные красивые места. Продолжительная экскурсия пролетела незаметно, мы влюбились в этот город с его богатейшей историей.
Мы провели насыщенный и яркий день в компании прекрасного гида и душевного человека.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия очень понравилась. Нас встретили в порту как и договаривались, прошли пешком по городу, где нам рассказали о его образовании до крепости. Посещать мельницу и амфитеатр не планировали, поэтому трансфер
читать дальшеуменьшить

не заказывали, зато больше времени уделили крепости Святого Петра, там вообще можно долго ходить все рассматривая. Гид очень много рассказывал и показывал чему можно уделить побольше внимания. Мы были с двумя детьми, одной из которых 5 лет, так ей тоже было интересно всё это посмотреть и послушать. Поставила оценку 4 по соответствию описанию, т к заявлено было что вход в крепость стоит 300 лир, но мы заплатили гораздо больше, но это вопрос уже не к гиду, мы сами видели в кассе, что билеты для детей до 8 лет бесплатно, а с иностранцев по 29 евро, так что в лирах это получилось не 300, а в пять раз больше. Большое спасибо за проведённую экскурсию, остались всем довольны, было очень интересно.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бодрума

Похожие экскурсии на «Добро пожаловать в Бодрум»

VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
На машине
1 час
-
24%
17 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Бодрума или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
от €75€99 за всё до 7 чел.
Винное путешествие из Бодрума
На машине
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Винное путешествие из Бодрума
Погрузитесь в мир виноделия с посещением уникальной винодельни Гарова в Бодруме. Вас ждет незабываемая дегустация и знакомство с историей
Начало: В вашем отеле
19 авг в 16:30
21 авг в 16:30
от €370 за всё до 6 чел.
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
На машине
3.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Погрузитесь в мир роскоши и культуры с экскурсией по заливам Ялыкавак и Гюмюшлюк. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В вашем отеле
Завтра в 12:30
19 авг в 12:30
от €375 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Бодрум
На машине
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Бодрум
Организуем трансфер из аэропорта в Бодрум. Встреча с табличкой, помощь с багажом, современный минивэн Мерседес Вито. Вежливость и пунктуальность гарантированы
Начало: В аэропорту
Сегодня в 05:00
Завтра в 01:00
от €90 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бодруме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бодруме
от €200 за экскурсию