Вы отправитесь в море на комфортабельной яхте — будете купаться в прозрачной бухте, пить чай, любуясь просторами, и встречать закат вдали от суеты.
Эта прогулка — момент для себя, когда свет, вода и спокойствие создают столь нужную для нас небольшую паузу.
Эта прогулка — момент для себя, когда свет, вода и спокойствие создают столь нужную для нас небольшую паузу.
Описание экскурсии
Загружаемся на яхту, знакомимся с душевным капитаном и выходим в море.
Идём вдоль побережья мимо живописных бухт, скал и береговых линий, которые раскрываются с воды во всей красоте.
Останавливаемся в бухтах с прозрачной бирюзовой водой — прыгаем с яхты, купаемся и остаёмся в воде столько, сколько хочется.
Встречаем закат в тишине и покое, позволяя морю и свету сделать всё остальное.
Организационные детали
- На борту есть душ, туалет и места для переодевания, спасжилеты, пара масок для ныряния и две пары ласт — по принципу свободного пользования, а ещё чай и кофе. Также вы можете взять с собой свои напитки
- В случае непогоды мы предложим отменить или перенести прогулку
- С вами будет опытный англоговорящий капитан
во вторник и пятницу в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Бодруме
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 285 туристов
Мы творческая команда из Петербурга, говорим по-русски и увлечены фотографией и кино. Наши экскурсии похожи на маленькие фильмы, где каждый маршрут становится ярким приключением с контрастами эмоций — от вау-эффекта
Входит в следующие категории Бодрума
Похожие экскурсии на «Закат в Бодруме с воды»
-
24%
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Бодрума или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
€75
€99 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
На персональной яхте - в живописные бухты
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
€450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Погрузитесь в мир роскоши и культуры с экскурсией по заливам Ялыкавак и Гюмюшлюк. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€370 за всё до 6 чел.
-
10%
Групповая
Прогулка на яхте в Бодруме
Начало: Гюмбет 10:30 - Битез 10:15 - Ортакент 10:00
Завтра в 10:00
24 мая в 10:00
€28.80
€32 за человека
€60 за человека