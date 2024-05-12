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нас на 10 минут позже заявленного времени в ваучере. Гида в автобусе не было. Большая часть группы оказалась англоговорящая, и вот у них был чудесный гид. Мы слушали именно её, она была харизматична и обаятельна. Кто не знал английского в нашей группе, слушали нашего гида. Точнее его краткий пересказ/перевод её рассказа. Наш гид почти ничего за время поездки не рассказывал об истории, по сути был сопровождающим и давал техническую информацию - куда едем, сколько стоим, во сколько встречаемся. Нам показалось, что он даже не профессиональный гид, и уж тем более не историк, сам сказал, что инженер. Поставила бы 3 звезды, но четвертую ставлю турецкой женщине гиду, она действительно скрасила нашу поездку.