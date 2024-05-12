Романтические экскурсии по Бодруму

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Бодруме, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
5 отзывов
Путешествие по реке Дальян и Черепашьему пляжу
Отправляйтесь в удивительное путешествие по дельте реки Дальян. Лодочная прогулка, древние гробницы, Черепаший пляж и грязевые ванны ждут вас
Начало: У вашего отеля
13 июня в 06:15
16 июня в 06:15
90 за человека
Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
Исследовать руины древнего города, искупаться в бассейне Клеопатры и оценить «восьмое чудо света»
Начало: У вашего отеля
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
900 за всё до 6 чел.
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
720 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олесь
    12 мая 2024
    Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
    Ильмира очень профессиональный гид хорошо знающий историю. Замечательно преподносит информацию! Рекомендуем!
  • А
    Антон
    14 октября 2023
    Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
    Экскурсия очень понравилась! Спасибо!
  • К
    Ксения
    14 сентября 2023
    Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
    Сам маршрут прекрасный, Дальян стоит увидеть обязательно, находясь в Турции. К сожалению, остались смешанные чувства от организации и гида. Забрали
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    нас на 10 минут позже заявленного времени в ваучере. Гида в автобусе не было. Большая часть группы оказалась англоговорящая, и вот у них был чудесный гид. Мы слушали именно её, она была харизматична и обаятельна. Кто не знал английского в нашей группе, слушали нашего гида. Точнее его краткий пересказ/перевод её рассказа. Наш гид почти ничего за время поездки не рассказывал об истории, по сути был сопровождающим и давал техническую информацию - куда едем, сколько стоим, во сколько встречаемся. Нам показалось, что он даже не профессиональный гид, и уж тем более не историк, сам сказал, что инженер. Поставила бы 3 звезды, но четвертую ставлю турецкой женщине гиду, она действительно скрасила нашу поездку.

  • T
    Tatyana
    11 сентября 2023
    Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
    Хороший маршрут с 6 до 19 на ногах - но усталость не чувствовалась: достаточно времени на посещение каждого места, чтобы
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    не торопиться и чтобы не заскучать. Отличные гиды: зажигательные, готовы помочь и конечно рассказывают интересно. Экскурсия идет сразу на двух языках: Английском и русском. Сознательно присоединилась к английской группе: качала заодно английский.

    Хороший маршрут с 6 до 19 на ногах - но усталость не чувствовалась: достаточно времени на
  • А
    Анастасия
    3 мая 2023
    Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
    Поездка в Эфес вместе с Ильмирой получилась максимально насыщенной и интересной. С самого начала пути Ильмира познакомила нас с историей
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    Турции, а уже на подъезде мы начали погружаться в детали, связанные непосредственно с ключевыми точками пути: домом Девы Марии, самим античным городом, его термами, амфитеатром, библиотекой Цейса, а также Храмом Артемиды. Перед глазами оживали легендарные имена, разворачивались исторические события - настолько гид замечательный рассказчик. Отдельно хочется сказать о водителе - стиль езды очень комфортный, аккуратный, при этом мы прекрасно уложились в то время, которое и было запланировано на экскурсию. В общем, отличные впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бодруме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
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  3. На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
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  2. Памуккале
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 900. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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