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Групповая
13 часов
Путешествие по реке Дальян и Черепашьему пляжу
Отправляйтесь в удивительное путешествие по дельте реки Дальян. Лодочная прогулка, древние гробницы, Черепаший пляж и грязевые ванны ждут вас
Начало: У вашего отеля
13 июня в 06:15
16 июня в 06:15
€90 за человека
Индивидуальная
11 часов
Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
Исследовать руины древнего города, искупаться в бассейне Клеопатры и оценить «восьмое чудо света»
Начало: У вашего отеля
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€900 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
€720 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлесь12 мая 2024Из Бодрума - в античный Иераполис и ПамуккалеИльмира очень профессиональный гид хорошо знающий историю. Замечательно преподносит информацию! Рекомендуем!
- ААнтон14 октября 2023Экскурсия очень понравилась! Спасибо!
- ККсения14 сентября 2023Сам маршрут прекрасный, Дальян стоит увидеть обязательно, находясь в Турции. К сожалению, остались смешанные чувства от организации и гида. Забрали
- TTatyana11 сентября 2023Хороший маршрут с 6 до 19 на ногах - но усталость не чувствовалась: достаточно времени на посещение каждого места, чтобы
- ААнастасия3 мая 2023Из Бодрума - в античный Иераполис и ПамуккалеПоездка в Эфес вместе с Ильмирой получилась максимально насыщенной и интересной. С самого начала пути Ильмира познакомила нас с историей
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Романтические»
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