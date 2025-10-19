Водная прогулка
На персональной яхте - в живописные бухты
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
Завтра в 09:30
10 фев в 09:30
€450 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Путешествие по реке Дальян из Бодрума
Начало: Ваш отель
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 06:00
3 мая в 06:00
7 мая в 06:00
€86 за человека
Водная прогулка
Закат в Бодруме с воды
Расслабиться на яхте, искупаться в море и поймать лучи уходящего солнца
Начало: В Бодруме
Расписание: во вторник и пятницу в 17:00
10 фев в 17:00
13 фев в 17:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННелля19 октября 2025Заказывали яхту на годовщину свадьбы, попросили с обедом! Все было потрясающе вкусно!!! Поездка очень понравилась, привозили в красивые бухты для купания!
- ННиколай27 августа 2025Хорошая поездка в сочетании цена-качество в рамках Бодрума. Нужно понимать, что работники яхты совсем не понимают русский и только один
- ММария23 августа 2025Спасибо за изумительную морскую прогулку, всё было как мы любим)) - без лишних слов, ненавязчиво, очень красиво и душевно)!
- ВВероника9 августа 2025Our yacht trip was amazing! Everything was comfortable and well-organized. The views were stunning — the blue Aegean Sea, beautiful
- ННаталья30 июля 2025Красивая ухоженная яхта. Нам все очень понравилось 👌
- ЕЕлизавета30 июля 2025Великолепная прогулка!! С детьми по времени то, что надо! Бухты - красота, особенно понравилось купание в первой.
Помощник капитана Эмир очень классный приятный парень! Помогал нам в разных вопросах🤗
- ЕЕлена28 июня 2025Все прошло отлично 😊
Трансфер приехал во время, сиденье детское было и даже установлено правильно (это прямо проблема здесь), дочери в восторге от купания в море. Капитан и помощник молодцы. Спасибо за угощение
- ССергей8 июня 2025Исходя из того что это была наша вторая экскурсия на этой яхте за неделю, все было организованно отлично. В этот
- ССергей27 мая 2025Великолепная поездка на яхте. Все организованно четко. Попросили VIP трансфер в обе стороны и дополнительные закуски. Всё организовали на отлично. Нашим южноафриканским друзьям понравилось!!!
- ООльга30 октября 2024Прогулка красивая, море чудесное, купание изумительное. Фрукты, орешки, отдельно можно купить вино. Но при этом полное отсутствие какой - либо
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Речные прогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бодруме
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Бодруме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в феврале 2026
Сейчас в Бодруме в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 450. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.37 из 5
Забронируйте экскурсию в Бодруме на 2026 год по теме «Речные прогулки», 22 ⭐ отзыва, цены от €60. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель