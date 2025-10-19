Мои заказы

Речные прогулки в Бодруме

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Бодруме, цены от €60. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
На персональной яхте - в живописные бухты
На яхте
3 часа
22 отзыва
Водная прогулка
На персональной яхте - в живописные бухты
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
Завтра в 09:30
10 фев в 09:30
€450 за всё до 8 чел.
Путешествие по реке Дальян из Бодрума
10 часов
Водная прогулка
Путешествие по реке Дальян из Бодрума
Начало: Ваш отель
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 06:00
3 мая в 06:00
7 мая в 06:00
€86 за человека
Закат в Бодруме с воды
На яхте
2 часа
Водная прогулка
Закат в Бодруме с воды
Расслабиться на яхте, искупаться в море и поймать лучи уходящего солнца
Начало: В Бодруме
Расписание: во вторник и пятницу в 17:00
10 фев в 17:00
13 фев в 17:00
€60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нелля
    19 октября 2025
    На персональной яхте - в живописные бухты
    Заказывали яхту на годовщину свадьбы, попросили с обедом! Все было потрясающе вкусно!!! Поездка очень понравилась, привозили в красивые бухты для купания!
  • Н
    Николай
    27 августа 2025
    На персональной яхте - в живописные бухты
    Хорошая поездка в сочетании цена-качество в рамках Бодрума. Нужно понимать, что работники яхты совсем не понимают русский и только один
    читать дальше

    говорит по Английский (для многих это может быть проблемой). Яхта хорошая: чистая и ухоженная. Были предложены фрукты и орехи. Видимо потому что прогулка всего 3 часа (далеко не уплывешь) каких-то особенных бухт или стоянок для купания не было, но в целом отличное времяпрепровождение! За эту цену в индивидуальном формате в Бодруме яхты не найти за такую адекватную цену

  • М
    Мария
    23 августа 2025
    На персональной яхте - в живописные бухты
    Спасибо за изумительную морскую прогулку, всё было как мы любим)) - без лишних слов, ненавязчиво, очень красиво и душевно)!
  • В
    Вероника
    9 августа 2025
    На персональной яхте - в живописные бухты
    Our yacht trip was amazing! Everything was comfortable and well-organized. The views were stunning — the blue Aegean Sea, beautiful
    читать дальше

    coastline, and sunset. Thank you for the fresh fruits and the chance to swim in the warm, clear water — it made the day perfect! 🌊⛵🌅
    Наша прогулка на яхте была просто потрясающей! Всё было комфортно и хорошо организовано. Виды были потрясающими — синее Эгейское море, живописное побережье и закат. Спасибо за свежие фрукты и возможность искупаться в тёплой, прозрачной воде — это сделало день идеальным! 🌊⛵🌅

  • Н
    Наталья
    30 июля 2025
    На персональной яхте - в живописные бухты
    Красивая ухоженная яхта. Нам все очень понравилось 👌
  • Е
    Елизавета
    30 июля 2025
    На персональной яхте - в живописные бухты
    Великолепная прогулка!! С детьми по времени то, что надо! Бухты - красота, особенно понравилось купание в первой.
    Помощник капитана Эмир очень классный приятный парень! Помогал нам в разных вопросах🤗
    Великолепная прогулка!! С детьми по времени то, что надо! Бухты - красота, особенно понравилось купание в первойВеликолепная прогулка!! С детьми по времени то, что надо! Бухты - красота, особенно понравилось купание в первойВеликолепная прогулка!! С детьми по времени то, что надо! Бухты - красота, особенно понравилось купание в первойВеликолепная прогулка!! С детьми по времени то, что надо! Бухты - красота, особенно понравилось купание в первойВеликолепная прогулка!! С детьми по времени то, что надо! Бухты - красота, особенно понравилось купание в первойВеликолепная прогулка!! С детьми по времени то, что надо! Бухты - красота, особенно понравилось купание в первой
  • Е
    Елена
    28 июня 2025
    На персональной яхте - в живописные бухты
    Все прошло отлично 😊
    Трансфер приехал во время, сиденье детское было и даже установлено правильно (это прямо проблема здесь), дочери в восторге от купания в море. Капитан и помощник молодцы. Спасибо за угощение
  • С
    Сергей
    8 июня 2025
    На персональной яхте - в живописные бухты
    Исходя из того что это была наша вторая экскурсия на этой яхте за неделю, все было организованно отлично. В этот
    читать дальше

    день у супруги отмечали день рождение. Капитан и его помощник приготовили нам маленький сюрприз в виде салюта!!! Всё было супер, единственное водичка немножко холодненькая!!!:)

    Исходя из того что это была наша вторая экскурсия на этой яхте за неделю, все былоИсходя из того что это была наша вторая экскурсия на этой яхте за неделю, все былоИсходя из того что это была наша вторая экскурсия на этой яхте за неделю, все былоИсходя из того что это была наша вторая экскурсия на этой яхте за неделю, все былоИсходя из того что это была наша вторая экскурсия на этой яхте за неделю, все было
  • С
    Сергей
    27 мая 2025
    На персональной яхте - в живописные бухты
    Великолепная поездка на яхте. Все организованно четко. Попросили VIP трансфер в обе стороны и дополнительные закуски. Всё организовали на отлично. Нашим южноафриканским друзьям понравилось!!!
    Великолепная поездка на яхте. Все организованно четко. Попросили VIP трансфер в обе стороны и дополнительные закускиВеликолепная поездка на яхте. Все организованно четко. Попросили VIP трансфер в обе стороны и дополнительные закускиВеликолепная поездка на яхте. Все организованно четко. Попросили VIP трансфер в обе стороны и дополнительные закуски
  • О
    Ольга
    30 октября 2024
    На персональной яхте - в живописные бухты
    Прогулка красивая, море чудесное, купание изумительное. Фрукты, орешки, отдельно можно купить вино. Но при этом полное отсутствие какой - либо
    читать дальше

    информации - ни где мы, ни как вести себя на яхте, ни чем можно пользоваться, ни продолжительность стоянок. Больше подходит для взрослых. После прогулки можно перекусить на набережной в одном из ресторанчиков Торбы.

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бодруме
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. На персональной яхте - в живописные бухты;
  2. Путешествие по реке Дальян из Бодрума;
  3. Закат в Бодруме с воды.
Какие места ещё посмотреть в Бодруме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Эфес;
  2. Самое главное;
  3. Памуккале.
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в феврале 2026
Сейчас в Бодруме в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 450. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.37 из 5
Забронируйте экскурсию в Бодруме на 2026 год по теме «Речные прогулки», 22 ⭐ отзыва, цены от €60. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель