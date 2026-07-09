Представьте: вы скользите по воде, над головой отвесные скалы, а внизу — целый подводный мир.
Мы отправимся на сапбордах вдоль побережья Фетхие, чтобы увидеть эти места так, как не смогут пешие туристы. Наша цель — уединённый пляж, куда не ведёт ни одна дорога.
Здесь мы искупаемся, понаблюдаем за рыбами, устроим пикник на берегу и просто побудем в тишине среди скал и воды.
Мы отправимся на сапбордах вдоль побережья Фетхие, чтобы увидеть эти места так, как не смогут пешие туристы. Наша цель — уединённый пляж, куда не ведёт ни одна дорога.
Здесь мы искупаемся, понаблюдаем за рыбами, устроим пикник на берегу и просто побудем в тишине среди скал и воды.
Описание экскурсии
Мы встретимся в Фетхие, за 20–30 минут доедем до побережья — и сразу окажемся в другой реальности. За несколько часов на воде вы:
- проплывёте вдоль скал, которые с суши выглядят просто стеной, а с воды открываются во всей своей красоте — с гротами, расщелинами и дикими уголками
- остановитесь в небольших бухтах для купания в кристально чистой воде. Она настолько прозрачная, что рыб и морских обитателей видно без всякого снаряжения — но мы дадим маски, чтобы вы рассмотрели всё в деталях
- доберётесь до безлюдного пляжа. Туда нельзя приехать на машине, а пешком идти несколько часов по жаре. Мы же подойдём с моря и будем там практически одни
- устроите пикник прямо на берегу: в меню фрукты, лёгкие закуски, кофе и прохладительные напитки
Организационные детали
- Мы используем устойчивые туристические сапборды, которые подходят даже для участников без опыта. Всё необходимое оборудование, включая спасательные жилеты, предоставляется на месте
- Перед выходом на воду проводим подробный инструктаж по управлению доской и правилам поведения на море
- Маршрут прогулки может быть изменён в случае сильного ветра, волнения на море или других погодных условий, влияющих на безопасность участников
- С вами будет один из инструкторов
Что входит в стоимость
- Трансфер из Фетхие и обратно
- Сапборд, весло, страховочный лиш, спасательный жилет
- Непромокаемый чехол для телефона
- Маска для снорклинга
- Пикник на пляже
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я гид и автор походов по Турции и не только. Организую хайкинг и трекинг по самым красивым маршрутам: от побережья до горных регионов. Провожу туры в формате «приключение с комфортом»
Входит в следующие категории Фетхие
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