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Представьте: вы скользите по воде, над головой отвесные скалы, а внизу — целый подводный мир.



Мы отправимся на сапбордах вдоль побережья Фетхие, чтобы увидеть эти места так, как не смогут пешие туристы. Наша цель — уединённый пляж, куда не ведёт ни одна дорога.



Здесь мы искупаемся, понаблюдаем за рыбами, устроим пикник на берегу и просто побудем в тишине среди скал и воды.