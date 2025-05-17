Необычные экскурсии по Фетхие

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Фетхие, цены от €50, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Прыжок в небо: полёт на параплане над Фетхие
На параплане
30 минут
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Прыжок в небо: полёт на параплане
Тандемный полёт на параплане над Фетхие - это свобода и адреналин. Насладитесь видом на бирюзовые воды и живописные пляжи с высоты 2000 метров
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€100 за человека
Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю (в группе)
7 часов
2 отзыва
Круиз
Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю (в группе)
К безлюдным пляжам, изумрудной воде и нетронутой природе
Начало: На пляже Бельджекиз в Олюденизе
Расписание: ежедневно в 08:30
3 июн в 08:30
4 июн в 08:30
€50 за человека
Полёт на параплане в Олюденизе
На автобусе
На параплане
2 часа
-
40%
Мини-группа
до 12 чел.
Полёт на параплане в Олюденизе
Олюдениз - идеальное место для параглайдинга! Вас ждёт захватывающий полёт с опытными пилотами, потрясающие виды и комфортное приземление на пляже. 🌟
Начало: У офиса компании в Олюденизе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€108€179 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    17 мая 2025
    Прыжок в небо: полёт на параплане над Фетхие
    Очень классно провели время, спасибо организаторам! Сам полет прошел отлично, страх почти ушел с первых минут полета, спасибо большое инструктору, который давал советы и всячески поддерживал, я бы обязательно еще полетала!
    Очень классно провели время, спасибо организаторам! Сам полет прошел отлично, страх почти ушел с первых минутОчень классно провели время, спасибо организаторам! Сам полет прошел отлично, страх почти ушел с первых минутОчень классно провели время, спасибо организаторам! Сам полет прошел отлично, страх почти ушел с первых минутОчень классно провели время, спасибо организаторам! Сам полет прошел отлично, страх почти ушел с первых минутОчень классно провели время, спасибо организаторам! Сам полет прошел отлично, страх почти ушел с первых минут

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Необычные»

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  1. Прыжок в небо: полёт на параплане над Фетхие
  2. Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю (в группе)
  3. Полёт на параплане в Олюденизе
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июне 2025
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