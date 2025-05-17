Групповая
до 20 чел.
Прыжок в небо: полёт на параплане
Тандемный полёт на параплане над Фетхие - это свобода и адреналин. Насладитесь видом на бирюзовые воды и живописные пляжи с высоты 2000 метров
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€100 за человека
Круиз
Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю (в группе)
К безлюдным пляжам, изумрудной воде и нетронутой природе
Начало: На пляже Бельджекиз в Олюденизе
Расписание: ежедневно в 08:30
3 июн в 08:30
4 июн в 08:30
€50 за человека
-
40%
Мини-группа
до 12 чел.
Полёт на параплане в Олюденизе
Олюдениз - идеальное место для параглайдинга! Вас ждёт захватывающий полёт с опытными пилотами, потрясающие виды и комфортное приземление на пляже. 🌟
Начало: У офиса компании в Олюденизе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€108
€179 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина17 мая 2025Очень классно провели время, спасибо организаторам! Сам полет прошел отлично, страх почти ушел с первых минут полета, спасибо большое инструктору, который давал советы и всячески поддерживал, я бы обязательно еще полетала!
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Необычные»
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