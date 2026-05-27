Лесные пейзажи, запах хвои, свежий воздух и дух приключений! Маршрут подойдёт как новичкам, так и тем, кто уже катался на квадроцикле.
Вы проедете по безлюдным зелёным тропам, а по пути остановитесь у реки, чтобы замедлиться, насладиться природой и, конечно, сделать яркие фотографии.
Описание экскурсии
- Вы доберётесь до базы, где пройдёте инструктаж по технике безопасности и научитесь управлять квадроциклом (30-40 мин).
- Основная часть маршрута пройдёт по лесным тропам и сельской местности. Вы полюбуетесь пейзажами и почувствуете приятный драйв от поездки на свежем воздухе (1,5 часа).
- Во время остановки у реки отдохнёте, сделаете фотографии и, если позволит погода, искупаетесь (30 мин). Затем вернётесь на базу и при желании купите фотографии на память о путешествии.
Организационные детали
- Поездка не подойдёт детям до 3 лет, беременным женщинам, людям с заболеваниями спины и сердца, а также с ограниченной подвижностью.
- В стоимость входят трансфер, заезд на квадроцикле для 1 или 2 человек, шлем и страховка. Еда, напитки и фотографии оплачиваются отдельно.
- Управлять квадроциклом можно с 16 лет.
- Маршрут пыльный, но на базе есть душ.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Поездка на квадроцикле в одиночку
|€40
|Поездка на двухместном квадроцикле (совместное использование)
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
