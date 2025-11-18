Индивидуальная
до 6 чел.
Главные и тайные места Измира
Крепость Кадифекале, аутентичный квартал Басмане, древняя Агора и рынок Кемералты за 1 день
Начало: У Часовой башни
22 дек в 08:30
23 дек в 08:30
€230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Знакомство с Измиром
Открыть историческое и культурное наследие города и увидеть его главные достопримечательности
Завтра в 14:30
22 дек в 09:30
€218 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
Пройти сквозь века - от античных руин до шумных базаров и ритма мегаполиса
Завтра в 10:00
21 дек в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
- ДДмитрий18 ноября 2025Знакомство с ИзмиромДата посещения: 10 ноября 2025Прекрасный гид, экскурсия прошла интересно и увлекательно.
- ККуликов13 декабря 2025Отличная экскурсия,которую провела для нас Гуля. Мы познакомились с историей Измира,побывали в исторической части города. Много интересного узнали о Турции.
- ССергей26 ноября 2025Великолепная экскурсия, хочется ещё раз вернуться в Измир
- ТТатьяна20 ноября 2025Отличная экскурсия с неравнодушным и увлеченным экскурсоводом. Гуле большое спасибо! Показала и рассказала об интересных местах, дала хорошие советы и помогла в личной просьбе! Всегда на связи, никаких проблем. Измир покорил и полюбился во многом благодаря Гуле!
- ААлександр9 октября 2025Очень понравилась экскурсия. Гуля великолепный экскурсовод, знает историю, современную жизнь Турции. Четыре часа экскурсии пролетели как один миг. Мы обязательно ещё приедем в Измир и будем советовать Гулю нашим друзьям и знакомым. Желаем Гуле успехов и здоровья!
- ООльга12 сентября 2025Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)
- ААлександра6 августа 2025Экскурсия емкая, информативная и лень интересная! Рекомендую!
- РРуфина4 августа 2025Это было увлекательное приключение. Спасибо организатору и Джану за интересные рассказы и гадание на кофейной гуще.
- ААртем31 июля 2025Спасибо Джихану за такую классную прогулку по Измиру. Измир сложный город, где греческие развалины соседствуют с восточными рынками и чисто
- ССергей6 апреля 2025Гид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная и эрудированная девушка. Понравилось, что
