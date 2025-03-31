Индивидуальная
до 8 чел.
Привет, Измир: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Измиром: древние руины, панорамные виды, местные деликатесы и бурлящая жизнь на рынке Кемералты. Узнайте все секреты этого удивительного города
Начало: В районе Конак
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:30
€258 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уютные улочки Алачаты и курортный Чешме: экскурсия по Измиру
Прогулка по цветущим улочкам Алачаты, дегустация местного мороженого и посещение ветряных мельниц. Обед у моря в Чешме и отдых на белоснежном пляже
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:30
€314 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дегустация изысканных турецких вин в оливковой роще
Посетить живописную Урлу, побывать на винодельне и узнать, как много в Турции собирают винограда
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:30
€333
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина31 марта 2025Экскурсия очень интересная! Гуля -наш гид, очень интересно рассказывает, много знает, показала нам Измир со всех сторон. . Ездили на трамвае, поднимались на историческом лифте, пили турецкий кофе и гадали на кофейной гуще! Мы были в восторге!
- ССветлана11 марта 2025Душевная прогулка по Измиру в обществе Гули. Мы почувствовали дух настоящего караван - сарая, выпили вкусный кофе, удивились европейской улочке в районе столетнего лифта, узнали историю города от амазонок до революции. Было интересно и очень душевно.
- ССветлана4 января 2025Я в восторге от гида! Гюльсерен просто супер, во первых знание русского языка, интересный рассказчик, прослушали историческую часть, посетили базар, историческую часть Измира, прогулялись по улочкам города, от гида приятная положительная энергетика, старалась помочь, очень понравилось!
- ААлексей27 ноября 2024Увидели реально другую Турцию, маленькие красивые улицы, кристально чистое море, красивые виды
- ММихаил18 октября 2024Экскурсия полностью оправдала наши ожидания, не сложная логистика, при этом много мест посетили, рекомендую для первого обзорного опыта в регионе.
- ААлександра7 августа 2024Без гида на местности бы не разобрались. А тут за пол дня посетили и Алачаты и несколько красивых бухт и пляж Бойялык. Всё очень понравилось. Гид нас забирала с пристани Ulusoy. Приплыли на Astoria Grande.
Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «Ночные»
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