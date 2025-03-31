Ночные прогулки и экскурсии Измира

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Измире, цены от €258, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Привет, Измир
Пешая
4 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Привет, Измир: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Измиром: древние руины, панорамные виды, местные деликатесы и бурлящая жизнь на рынке Кемералты. Узнайте все секреты этого удивительного города
Начало: В районе Конак
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:30
€258 за всё до 8 чел.
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
На машине
4 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уютные улочки Алачаты и курортный Чешме: экскурсия по Измиру
Прогулка по цветущим улочкам Алачаты, дегустация местного мороженого и посещение ветряных мельниц. Обед у моря в Чешме и отдых на белоснежном пляже
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:30
€314 за всё до 4 чел.
Дегустация изысканных турецких вин в оливковой роще
На машине
4 часа
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дегустация изысканных турецких вин в оливковой роще
Посетить живописную Урлу, побывать на винодельне и узнать, как много в Турции собирают винограда
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:30
€333€350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    31 марта 2025
    Привет, Измир
    Экскурсия очень интересная! Гуля -наш гид, очень интересно рассказывает, много знает, показала нам Измир со всех сторон. . Ездили на трамвае, поднимались на историческом лифте, пили турецкий кофе и гадали на кофейной гуще! Мы были в восторге!
  • С
    Светлана
    11 марта 2025
    Привет, Измир
    Душевная прогулка по Измиру в обществе Гули. Мы почувствовали дух настоящего караван - сарая, выпили вкусный кофе, удивились европейской улочке в районе столетнего лифта, узнали историю города от амазонок до революции. Было интересно и очень душевно.
    Душевная прогулка по Измиру в обществе Гули. Мы почувствовали дух настоящего караван - сарая, выпили вкусный
  • С
    Светлана
    4 января 2025
    Привет, Измир
    Я в восторге от гида! Гюльсерен просто супер, во первых знание русского языка, интересный рассказчик, прослушали историческую часть, посетили базар, историческую часть Измира, прогулялись по улочкам города, от гида приятная положительная энергетика, старалась помочь, очень понравилось!
    Я в восторге от гида! Гюльсерен просто супер, во первых знание русского языка, интересный рассказчик, прослушалиЯ в восторге от гида! Гюльсерен просто супер, во первых знание русского языка, интересный рассказчик, прослушалиЯ в восторге от гида! Гюльсерен просто супер, во первых знание русского языка, интересный рассказчик, прослушали
  • А
    Алексей
    27 ноября 2024
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Увидели реально другую Турцию, маленькие красивые улицы, кристально чистое море, красивые виды
    Увидели реально другую Турцию, маленькие красивые улицы, кристально чистое море, красивые видыУвидели реально другую Турцию, маленькие красивые улицы, кристально чистое море, красивые виды
  • М
    Михаил
    18 октября 2024
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Экскурсия полностью оправдала наши ожидания, не сложная логистика, при этом много мест посетили, рекомендую для первого обзорного опыта в регионе.
  • А
    Александра
    7 августа 2024
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Без гида на местности бы не разобрались. А тут за пол дня посетили и Алачаты и несколько красивых бухт и пляж Бойялык. Всё очень понравилось. Гид нас забирала с пристани Ulusoy. Приплыли на Astoria Grande.

Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «Ночные»

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  3. Дегустация изысканных турецких вин в оливковой роще
Сколько стоит экскурсия по Измиру в мае 2025
Сейчас в Измире в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 258 до 333 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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