Полезная информация об Измире
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Местное время в Измире
22:0319
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Измир
|По-английски
|Izmir
|Столица региона
|Измир является столицей региона
|Население города
|2 500 603 чел.
|Аэропорты
|Аднан Мендерес ADB, Cigli AB IGL
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|122 м. от уровня моря
Где находится Измир на карте
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Измир
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