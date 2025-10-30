Рассветная Каппадокия — это свет, цвета и тишина, которые невозможно забыть.
Джип-сафари по самым живописным долинам с панорамами, где в небо поднимаются десятки воздушных шаров. Идеальное путешествие для эмоций и фотографий.
Джип-сафари по самым живописным долинам с панорамами, где в небо поднимаются десятки воздушных шаров. Идеальное путешествие для эмоций и фотографий.
Описание экскурсииРассвет и панорамы Каппадокии Экскурсия начинается на рассвете — в тот самый момент, когда воздушные шары поднимаются в небо, а первые лучи солнца окрашивают долины Каппадокии. Это время дарит мягкий свет, тишину и возможность увидеть пейзажи во всей их магии. Розовая долина и Долина Любви Мы посетим Розовую долину, где камни и скалы приобретают невероятные оттенки розового и золотого. Далее отправимся в Долину Любви — одно из самых эмоциональных мест региона, известное своими необычными формами и особой атмосферой. Финальной точкой станет Чавушин — старинная скальная деревня с пещерными домами и церквями. Здесь природная красота и история сливаются воедино, создавая ощущение путешествия в другое время и пространство. Важная информация:
- С вами будет англоговорящий сопровождающий. Это поездка без гида и экскурсии.
- Поездка проходит на комфортабельных джипах.
- Если воздушные шары не будут летать в день поездки из-за погодных условий, мы всё равно можем отправиться в путешествие, чтобы полюбоваться пейзажами.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Розовая долина
- Долина Любви
- Скальная деревня Чавушин
Что включено
- Трансфер туда и обратно
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- С вами будет англоговорящий сопровождающий. Это поездка без гида и экскурсии
- Поездка проходит на комфортабельных джипах
- Если воздушные шары не будут летать в день поездки из-за погодных условий, мы всё равно можем отправиться в путешествие, чтобы полюбоваться пейзажами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Отличная поездка, водитель очень уверенно и при этом иногда виртуозно прокатил нас по всем локациям, был экстрим, когда мы катались по извилистым дорогам, как на американских горках. При этом было безопасно) пофоткались вдоволь, насладились пейзажами! Очень рекомендую! ❤️
Мурат отличный организатор! Всегда на связи, готов оказать помощь в решении любых вопросов, будь то обмен валюты или заезд в аптеку. Прекрасный экскурсовод, невероятный рассказчик! Рекомендую 👍
Все прошло здорово, мы остались очень довольны. Увидели красивые места и получили яркие фотографии
Экскурсия понравилась. Взяли специально на рассвете, так как виды там просто фантастические. Нас заранее предупредили (еще до оформления экскурсии), что шары мы не увидим, полеты шаров в этот день будут
Очень живое и интересное путешествие. Мурат влюблён в Каппадокию и заряжает этой влюблённость всех вокруг.
Очень атмосферная поездка по Каппадокии! И на джипе погоняли, и виды красивые посмотрели, и получили кучу классных фото и видео. Водитель возит по интересным красивым местам и профессионально фотографирует и
