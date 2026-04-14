Мои заказы

Зелёный маршрут по Каппадокии: от подземного города до монастыря Селиме

С фотопаузой в Долине Голубей и посещением мастерской каменного искусства
Зелёный маршрут считается одним из самых насыщенных в Каппадокии. В то же время он показывает спокойную её сторону, более зелёную и созерцательную. Вы погрузитесь в историческую глубину буквально: спуститесь в подземный город.

А затем прогуляетесь по долине Ихлара и увидите, как люди на протяжении веков адаптировались к здешнему ландшафту.
5
1 отзыв
Зелёный маршрут по Каппадокии: от подземного города до монастыря Селиме
Зелёный маршрут по Каппадокии: от подземного города до монастыря Селиме
Зелёный маршрут по Каппадокии: от подземного города до монастыря Селиме

Описание экскурсии

  • 9:00–10:00 — трансфер из отелей.
  • 10:00–11:30 — подземный город Деринкую или Каймаклы (по доступности).
  • 11:45–12:30 — панорама долины Ихлара со смотровой.
  • 12:30–14:00 — пешая прогулка по долине Ихлара и монастырь Селиме с древними фресками.
  • 14:00–15:00 — обед.
  • 15:15–15:45 — Долина Голубей (фотоостановка).
  • 16:00–16:30 — посещение мастерской каменного искусства (по желанию группы).
  • 17:30–18:00 — возвращение в отели.

Темы нашей экскурсии

  • Подземные города Каппадокии — зачем они уходили на десятки метров вглубь.
  • Природа и зелёные долины региона — почему они так живописны.
  • История раннего христианства и скальные монастыри — как их строили.
  • Жизнь и быт древних жителей.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе или минивэне.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Входной билет в подземный город — €13 за чел.
  • Вход в долину Ихлара — €15 за чел.
  • Обед в ресторане местной кухни (суп, основное блюдо, салат, напиток) — €15 за чел.

в понедельник, среду и пятницу в 09:30, в воскресенье в 09:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 09:30, в воскресенье в 09:45
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамазан
Рамазан — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 24 туристов
Я живу и работаю в Каппадокии более 20 лет и хорошо знаю историю, культуру и повседневную жизнь этого уникального региона. Я представляю лицензированное туристическое агентство и организую экскурсии в формате небольших
читать дальшеуменьшить

групп, где каждому участнику уделяется внимание, а маршрут проходит без спешки и туристической суеты. За годы работы я изучил не только популярные маршруты, но и менее известные места, которые помогают глубже понять Каппадокию — её ландшафты, подземные города, традиции и образ жизни местных жителей. Благодаря тесному сотрудничеству с местными жителями, ресторанами и ремесленными мастерскими, мои гости получают аутентичный опыт, а не стандартную обзорную экскурсию. Моя цель — показать Каппадокию так, чтобы после поездки у вас осталось не только много красивых фотографий, но и настоящее понимание этого удивительного места.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Экскурсия получилась индивидуальная, нас всего было двое, но экскурсию не отменили, это было очень здорово! Программа насыщенная, в одном месте была перекрыта дорога согласовали с гидом замену на другую локацию
читать дальшеуменьшить

открыл музей из совершенно другого тура без доплаты. При этом у нас с собой не было лир, гид оплатил везде вход со своей карты, потом обменял нам доллары по курсу выгоднее чем в обменнике. В процессе поездки узнали, что у Рамазана есть целый набор Туров, которые включают в себя несколько дней от трансфера с аэропорта, до полёта на шаре, с ценой ниже чем у остальных организаторов!

Экскурсия получилась индивидуальная, нас всего было двое, но экскурсию не отменили, это было очень здорово! Программа
Экскурсия получилась индивидуальная, нас всего было двое, но экскурсию не отменили, это было очень здорово! Программа
Экскурсия получилась индивидуальная, нас всего было двое, но экскурсию не отменили, это было очень здорово! Программа
Экскурсия получилась индивидуальная, нас всего было двое, но экскурсию не отменили, это было очень здорово! Программа
Экскурсия получилась индивидуальная, нас всего было двое, но экскурсию не отменили, это было очень здорово! Программа
Рамазан
Рамазан
Ответ организатора:
Сергей, большое спасибо за такой подробный и тёплый отзыв! 🙏

Нам очень приятно, что вам понравилась экскурсия и вы остались довольны
читать дальшеуменьшить

программой. Мы всегда стараемся сделать тур максимально комфортным и гибким, даже в неожиданных ситуациях.

Будем рады снова видеть вас в Каппадокии! Если захотите вернуться — подготовим для вас ещё более интересную программу 😊

С уважением, Рамазан

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Каппадокии

Похожие экскурсии на «Зелёный маршрут по Каппадокии: от подземного города до монастыря Селиме»

Южная и северная Каппадокия за 1 день
На машине
7 часов
131 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
Завтра в 09:30
27 июл в 09:30
от €291 за всё до 10 чел.
Зелёная поездка по Каппадокии
На автобусе
9 часов
369 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Зелёная поездка по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
30 июл в 09:30
7 авг в 09:30
€65 за человека
Красный маршрут по Каппадокии
На автобусе
7 часов
116 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Красный маршрут по Каппадокии
Самые удивительные долины, монастыри Гёреме и местные ремесла на групповой автобусной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
31 июл в 09:30
8 авг в 09:30
€39 за человека
Красный маршрут по Каппадокии: от замка Ухчисар до долин Пашабаг и Дервент
На автобусе
5.5 часов
13 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Красный маршрут по Каппадокии: от замка Ухчисар до долин Пашабаг и Дервент
С рассказом об истории региона и местном укладе жизни (всё включено)
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
27 июл в 09:30
€65 за человека
У нас ещё много экскурсий в Каппадокии. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каппадокии
€65 за человека