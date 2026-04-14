Зелёный маршрут считается одним из самых насыщенных в Каппадокии. В то же время он показывает спокойную её сторону, более зелёную и созерцательную. Вы погрузитесь в историческую глубину буквально: спуститесь в подземный город.
А затем прогуляетесь по долине Ихлара и увидите, как люди на протяжении веков адаптировались к здешнему ландшафту.
А затем прогуляетесь по долине Ихлара и увидите, как люди на протяжении веков адаптировались к здешнему ландшафту.
Описание экскурсии
- 9:00–10:00 — трансфер из отелей.
- 10:00–11:30 — подземный город Деринкую или Каймаклы (по доступности).
- 11:45–12:30 — панорама долины Ихлара со смотровой.
- 12:30–14:00 — пешая прогулка по долине Ихлара и монастырь Селиме с древними фресками.
- 14:00–15:00 — обед.
- 15:15–15:45 — Долина Голубей (фотоостановка).
- 16:00–16:30 — посещение мастерской каменного искусства (по желанию группы).
- 17:30–18:00 — возвращение в отели.
Темы нашей экскурсии
- Подземные города Каппадокии — зачем они уходили на десятки метров вглубь.
- Природа и зелёные долины региона — почему они так живописны.
- История раннего христианства и скальные монастыри — как их строили.
- Жизнь и быт древних жителей.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе или минивэне.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
- Входной билет в подземный город — €13 за чел.
- Вход в долину Ихлара — €15 за чел.
- Обед в ресторане местной кухни (суп, основное блюдо, салат, напиток) — €15 за чел.
в понедельник, среду и пятницу в 09:30, в воскресенье в 09:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 09:30, в воскресенье в 09:45
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамазан — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 24 туристов
Я живу и работаю в Каппадокии более 20 лет и хорошо знаю историю, культуру и повседневную жизнь этого уникального региона. Я представляю лицензированное туристическое агентство и организую экскурсии в формате небольших
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Экскурсия получилась индивидуальная, нас всего было двое, но экскурсию не отменили, это было очень здорово! Программа насыщенная, в одном месте была перекрыта дорога согласовали с гидом замену на другую локацию
Рамазан
Ответ организатора:
Сергей, большое спасибо за такой подробный и тёплый отзыв! 🙏
Нам очень приятно, что вам понравилась экскурсия и вы остались довольны
Нам очень приятно, что вам понравилась экскурсия и вы остались довольны
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