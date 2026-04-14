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открыл музей из совершенно другого тура без доплаты. При этом у нас с собой не было лир, гид оплатил везде вход со своей карты, потом обменял нам доллары по курсу выгоднее чем в обменнике. В процессе поездки узнали, что у Рамазана есть целый набор Туров, которые включают в себя несколько дней от трансфера с аэропорта, до полёта на шаре, с ценой ниже чем у остальных организаторов!