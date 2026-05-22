Воздушные шары в Каппадокии: трансфер из Гореме к лучшим точкам для наблюдения

Ранним утром мы заберём вас из отеля и вы отправитесь к самым удачным локациям Каппадокии, чтобы увидеть подготовку и взлёт воздушных шаров.
Сделаем две остановки, вместе поймаем первые рассветные лучи и сделаем эффектные фото — без спешки и лишней суеты.
Сделаем две остановки, вместе поймаем первые рассветные лучи и сделаем эффектные фото — без спешки и лишней суеты.
Описание трансфер
Зона взлёта шаров
Вы окажетесь рядом с площадкой, где шары готовят к полёту. Увидите работу горелок, услышите, как наполняются купола, и почувствуете атмосферу перед стартом.
Смотровая точка в Долине Любви
Одна из лучших панорамных площадок региона. Отсюда вы понаблюдаете, как десятки шаров поднимаются и плавно скользят над долинами. У вас будет время сделать фото и видео в утреннем свете.
Горячие напитки
Чтобы утро было комфортным, вас угостят горячими напитками.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter (до 15 человек)
- Это групповой трансфер без гида: с вами будет один из наших водителей
ежедневно в 03:45, 04:00, 04:15, 04:30, 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30 и 06:45
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 03:45, 04:00, 04:15, 04:30, 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30 и 06:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 153 туристов
Здравствуйте, меня зовут Мустафа. Я владелец туристического агентства в Каппадокии, а также пилот воздушного шара. Наши русскоязычные гиды и члены команды с радостью предложат вам уникальные впечатления.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Каппадокии
Похожие экскурсии на «Воздушные шары в Каппадокии: трансфер из Гореме к лучшим точкам для наблюдения»
Групповая
Лучший выборКаппадокия: рассвет на воздушном шаре в одной из трёх долин (на выбор)
Пролететь над сказочными ландшафтами и увидеть красоту региона в первых лучах солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:30
31 мая в 03:30
1 июн в 03:30
€109 за человека
Групповая
Лучший выборКаппадокия полет на воздушном шаре в основной долине Гереме
Насладиться с высоты фантастическими пейзажами и получить незабываемый опыт
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
31 мая в 04:00
1 июн в 04:00
€180 за человека
Групповая
Полёт на воздушном шаре над долиной Соганлы
Полюбоваться живописными пейзажами Каппадокии и встретить рассвет в небе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:30
31 мая в 03:30
1 июн в 03:30
€109 за человека
Групповая
до 24 чел.
Каппадокия: полёт на воздушном шаре
Не упустите шанс воспарить над Каппадокией на воздушном шаре! Вас ждет час незабываемых впечатлений и видов с высоты 1500 метров
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
30 мая в 06:00
31 мая в 06:00
€341 за человека
€15 за человека