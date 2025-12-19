Мои заказы

Главные достопримечательности Каппадокии

Подземный город Каймаклы, монастырь Гёреме, долины Гёркундере и Дервент + гончарный мастер-класс
Как гид с многолетним опытом работы в Каппадокии могу с уверенностью сказать, что это — самый популярный и насыщенный маршрут по региону.

Мы побываем во всех must-see-местах — от Каймаклы и Гёреме до долин с камнями в образе причудливых зверей и дымоходов. А ещё заглянем в город Аванос, где возьмём мастер-класс у потомственных гончаров.
Главные достопримечательности Каппадокии
Главные достопримечательности Каппадокии
Главные достопримечательности Каппадокии

Описание мастер-класса

Подземный город Каймаклы — настоящее чудо древней инженерии, где тысячи людей могли жить под землёй месяцами. Церкви, часовни, винодельни, кухни и жилые комнаты — всё вырублено в туфе.

Панорама долины Голубей — захватывающий вид на долину и окрестности.

Долина Гёркундере с гигантскими каменными грибами или причудливыми дымоходами фей — возможны разные ассоциации.

Музей под открытым небом Гёреме — настоящая жемчужина Каппадокии, крупнейший монастырский комплекс в регионе. Вы увидите скальные церкви с древними фресками и росписями.

Аванос — город гончаров на берегу Красной реки (Кызылырмак). Посещение мастерской и участие в мастер-классе у потомственных мастеров.

Панорама долины Дервент (Воображения) — скалы удивительных форм, напоминающие животных и людей. Самая известная фигура — двугорбый верблюд.

Вид снизу на крепость Учхисар — один из самых узнаваемых символов Каппадокии.

Что обсудим

  • Как образовалась Каппадокия: вулканы, туф и появление знаменитых каменных грибов
  • Подземные города и первые христиане: зачем строили убежища и как жили под землёй
  • Монастырскую жизнь Гёреме: скальные церкви, фрески и особенности древних христианских традиций
  • Голуби и их роль в регионе: как строили и использовали голубятни
  • Гончарные традиции Аваноса: почему город стал центром этого ремесла
  • Легенды долины Дервент о монахах-отшельниках и скалах причудливых форм

Примерный тайминг

  • 10:00 — старт экскурсии
  • Подземный город Каймаклы — 45–60 мин
  • Музей под открытым небом Гёреме — 1,5 ч
  • Смотровая площадка долины Голубей — 10 мин
  • Обед — 45–60 мин
  • Вид на крепость Учхисар — 10 мин
  • Долина Гёркундере — 30 мин
  • Гончарная мастерская — 30–40 мин
  • Долина Дервент — 10 мин

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

Едем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Vito или Mercedes Sprinter.

Дополнительные расходы

  • Музей под открытым небом Гёреме — €20 за чел.
  • Подземный город Каймаклы — €13 за чел.
  • «Тёмная церковь» (Karanlık Kilise) (по желанию) — €6 за чел.
  • Обед (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа
Мустафа — ваш гид в Каппадокии
Провёл экскурсии для 19 туристов
Я профессиональный гид в Каппадокии. Прекрасно говорю по-русски, имею огромный опыт работы, влюблен в Турцию и ее богатую историю. Сделаю всё, чтобы ваше путешествие прошло комфортно, ярко и познавательно.

Входит в следующие категории Каппадокии

Похожие экскурсии из Каппадокии

Секреты Каппадокии
На автобусе
5 часов
28 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Секреты Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии за пять часов. Посетите долины, скалы, исторические памятники и гончарные мастерские. Оцените красоту региона
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€58 за человека
Красный маршрут по Каппадокии
На автобусе
7 часов
98 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Красный маршрут по Каппадокии
Самые удивительные долины, монастыри Гёреме и местные ремесла на групповой автобусной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
22 дек в 09:30
€70 за человека
ТОП-8 мест Каппадокии
На машине
7 часов
74 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
ТОП-8 мест Каппадокии
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€276 за всё до 12 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каппадокии. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каппадокии