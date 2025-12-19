Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Как гид с многолетним опытом работы в Каппадокии могу с уверенностью сказать, что это — самый популярный и насыщенный маршрут по региону.



Мы побываем во всех must-see-местах — от Каймаклы и Гёреме до долин с камнями в образе причудливых зверей и дымоходов. А ещё заглянем в город Аванос, где возьмём мастер-класс у потомственных гончаров.