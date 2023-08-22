Интересные программы мастер-классы Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Каппадокии, цены от €95. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Каппадокию за 1 день
На автобусе
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Каппадокию за 1 день: Долины, Гончарство, Вино
Откройте для себя чарующую Каппадокию: создайте глиняный горшок, насладитесь видами с крепости Учхисар и попробуйте местное вино
Завтра в 09:00
15 июля в 09:00
295 за всё до 10 чел.
Вся Северная Каппадокия + мастер-класс
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вся Северная Каппадокия + мастер-класс
Посетить Долины фей, любви и воображения, увидеть крепость Учхисар и поработать за гончарным кругом
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
15 июля в 10:00
от 290 за всё до 2 чел.
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
3.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
Приготовить блюда местной кухни и отведать их в аутентичном ресторанчике
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:30
Завтра в 10:30
15 июля в 10:30
95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    22 августа 2023
    Влюбиться в Каппадокию за 1 день
    Понравилась ли нам экскурсия? ДААААА!!! 1000 раз ДА! Организация на очень высоком уровне! Все четко, понятно… всегда есть контактное лицо на
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    связи! В отеле нас втретил гид. Зовут Долган, знает больше чем википедия. Очень легкая, интересная подача материала. Одним словом- ВОСТОРГ! Если вам повезет, и именно он будет сопровождать… будьте уверены- вы влюбитесь в Каппадокию!!! Маршрут построен очень интересно! И плюс еще у вас уточнят пожелания…)) Хотя и без того все идеально! Комфортное авто, лучшие локации, потрясающие виды и увлекательное погружение в историю этого уникального места. Мы немного переживали из-за жары, т. к. с нами был ребенок… боялись что экскурсия превратится в крестный ход. Но мы не заметили как пролетело время)) Ноль усталости! Ощущение что побывали в сказке… это вдохновение! Отдельная благодарность организатору- Марии! 💖 Самый отзывчевый человек в мире! Очень рада знакомству… и верю что еще встретимся! В общем итог: если хотите чтобы все прошло великолепно… вам сюда! 100 %! Желаю всем приятных путешествий!!!

    Понравилась ли нам экскурсия? ДААААА!!! 1000 раз ДА!Понравилась ли нам экскурсия? ДААААА!!! 1000 раз ДА!Понравилась ли нам экскурсия? ДААААА!!! 1000 раз ДА!Понравилась ли нам экскурсия? ДААААА!!! 1000 раз ДА!Понравилась ли нам экскурсия? ДААААА!!! 1000 раз ДА!
  • А
    Андрей
    19 июня 2023
    Влюбиться в Каппадокию за 1 день
    Я брал экскурсию маме. По её словам, все очень понравилось. Они были в круизе, и это была лучшая экскурсия.
  • И
    Инга
    16 июня 2023
    Влюбиться в Каппадокию за 1 день
    Идеальная индивидуальная экскурсия! Когда можно менять локации по желанию! И наш Потрясающий гид помог организовать поездку на шарах!

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Влюбиться в Каппадокию за 1 день
  2. Вся Северная Каппадокия + мастер-класс
  3. Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Крепость Учхисар
  5. Долина Голубей
  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Крепость Ортахисар
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июле 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 295. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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