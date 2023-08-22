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связи! В отеле нас втретил гид. Зовут Долган, знает больше чем википедия. Очень легкая, интересная подача материала. Одним словом- ВОСТОРГ! Если вам повезет, и именно он будет сопровождать… будьте уверены- вы влюбитесь в Каппадокию!!! Маршрут построен очень интересно! И плюс еще у вас уточнят пожелания…)) Хотя и без того все идеально! Комфортное авто, лучшие локации, потрясающие виды и увлекательное погружение в историю этого уникального места. Мы немного переживали из-за жары, т. к. с нами был ребенок… боялись что экскурсия превратится в крестный ход. Но мы не заметили как пролетело время)) Ноль усталости! Ощущение что побывали в сказке… это вдохновение! Отдельная благодарность организатору- Марии! 💖 Самый отзывчевый человек в мире! Очень рада знакомству… и верю что еще встретимся! В общем итог: если хотите чтобы все прошло великолепно… вам сюда! 100 %! Желаю всем приятных путешествий!!!