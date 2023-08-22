1 чел.
По популярности
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Каппадокию за 1 день: Долины, Гончарство, Вино
Откройте для себя чарующую Каппадокию: создайте глиняный горшок, насладитесь видами с крепости Учхисар и попробуйте местное вино
Завтра в 09:00
15 июля в 09:00
€295 за всё до 10 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вся Северная Каппадокия + мастер-класс
Посетить Долины фей, любви и воображения, увидеть крепость Учхисар и поработать за гончарным кругом
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
15 июля в 10:00
от €290 за всё до 2 чел.
3.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
Приготовить блюда местной кухни и отведать их в аутентичном ресторанчике
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:30
Завтра в 10:30
15 июля в 10:30
€95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария22 августа 2023Понравилась ли нам экскурсия? ДААААА!!! 1000 раз ДА! Организация на очень высоком уровне! Все четко, понятно… всегда есть контактное лицо на
- ААндрей19 июня 2023Я брал экскурсию маме. По её словам, все очень понравилось. Они были в круизе, и это была лучшая экскурсия.
- ИИнга16 июня 2023Идеальная индивидуальная экскурсия! Когда можно менять локации по желанию! И наш Потрясающий гид помог организовать поездку на шарах!
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Мастер-классы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июле 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 295. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Каппадокии на 2024 год по теме «Мастер-классы», 3 ⭐ отзыва, цены от €95. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь