Если вы решили добавить к ландшафтам Каппадокии настоящий зимний драйв, мы организуем всё на высшем уровне! Вас ждёт один из лучших горнолыжных центров Турции — Эрджиес: широкие подготовленные трассы, современные подъёмники и впечатляющие виды на вулканические горы региона Кайсери.
Описание экскурсии
8:30–9:30 — трансфер из отелей Каппадокии
Время отправления зависит от расположения вашего отеля.
10:30 — прибытие на курорт Эрджиес, получение экипировки
Вы получите лыжи или сноуборд (в зависимости от выбранного пакета).
11:00–13:00 — катание
Для новичков:
- лёгкая 500-метровая трасса
- ленточный подъёмник
- возможность добавить индивидуальный урок с профессиональным инструктором
Для уверенных райдеров:
- трассы длиной до 1 500 метров
- современные канатные дороги
- широкие, хорошо подготовленные спуски
13:00–14:00 — перерыв и отдых
После активного катания вы сможете:
- пообедать в одном из ресторанов курорта
- выпить горячий напиток
- насладиться панорамой заснеженных склонов
15:30–16:00 — возвращение в отели Каппадокии
Время прибытия зависит от дорожной ситуации и погодных условий.
Организационные детали
- Гости, которые не планируют кататься, могут выбрать альтернативные активности на горе: сани, снегоходы или квадроциклы
- В случае неблагоприятной погоды программа может быть перенесена или отменена с возвратом средств
- Возьмите с собой действующий паспорт или удостоверение личности (копия принимается)
- С вами будет один из гидов нашей команды
В стоимость входит
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги в рамках пакетов «Стандарт», «Эконом», Go или Deluxe (перечень уточняйте в переписке)
Дополнительные расходы
- Ски-пасс
- Напитки во время обеда
Программа не подходит
- Беременным женщинам
- Лицам с ограниченной подвижностью или сердечным заболеваниями
- Пользователям инвалидных колясок
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Трансфер пакет
|€35
|Стандарт пакет
|€50
|Эконом пакет
|€65
|Пакет Go
|€90
|Делюкс пакет
|€111
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из отелей в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
