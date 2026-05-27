Каппадокия - Эрджиес: поездка на горнолыжный курорт с экипировкой и инструктором

Комфортная организация, свобода на склоне и максимум впечатлений
Если вы решили добавить к ландшафтам Каппадокии настоящий зимний драйв, мы организуем всё на высшем уровне! Вас ждёт один из лучших горнолыжных центров Турции — Эрджиес: широкие подготовленные трассы, современные подъёмники и впечатляющие виды на вулканические горы региона Кайсери.
Описание экскурсии

8:30–9:30 — трансфер из отелей Каппадокии

Время отправления зависит от расположения вашего отеля.

10:30 — прибытие на курорт Эрджиес, получение экипировки

Вы получите лыжи или сноуборд (в зависимости от выбранного пакета).

11:00–13:00 — катание

Для новичков:

  • лёгкая 500-метровая трасса
  • ленточный подъёмник
  • возможность добавить индивидуальный урок с профессиональным инструктором

Для уверенных райдеров:

  • трассы длиной до 1 500 метров
  • современные канатные дороги
  • широкие, хорошо подготовленные спуски

13:00–14:00 — перерыв и отдых

После активного катания вы сможете:

  • пообедать в одном из ресторанов курорта
  • выпить горячий напиток
  • насладиться панорамой заснеженных склонов

15:30–16:00 — возвращение в отели Каппадокии

Время прибытия зависит от дорожной ситуации и погодных условий.

Организационные детали

  • Гости, которые не планируют кататься, могут выбрать альтернативные активности на горе: сани, снегоходы или квадроциклы
  • В случае неблагоприятной погоды программа может быть перенесена или отменена с возвратом средств
  • Возьмите с собой действующий паспорт или удостоверение личности (копия принимается)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

В стоимость входит

  • Трансфер из отеля и обратно
  • Услуги в рамках пакетов «Стандарт», «Эконом», Go или Deluxe (перечень уточняйте в переписке)

Дополнительные расходы

  • Ски-пасс
  • Напитки во время обеда

Программа не подходит

  • Беременным женщинам
  • Лицам с ограниченной подвижностью или сердечным заболеваниями
  • Пользователям инвалидных колясок

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Трансфер пакет€35
Стандарт пакет€50
Эконом пакет€65
Пакет Go€90
Делюкс пакет€111
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из отелей в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил
Халил — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.

