Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Наш профессиональный водитель встретит вас в назначенное время у отеля, поможет с багажом и довезет до места назначения на современном чистом автомобиле Mercedes. Вам не нужно будет ни о чем беспокоиться — только беззаботно любоваться проплывающими за окном турецкими селами и городами, горами и пальмами. Обещаем, что все пройдет на высшем уровне.
В стоимость трансфера все включено: напитки из мини-бара, доступ к интернету, телевизор с Нетфликс.