Каппадокию и Анталью разделяют более 500 километров. При поездке на дальние расстояния комфорт особенно важен. Мы обеспечим его в полной мере. Наши автомобили Mercedes оборудованы мягкими сиденьями, кондиционером, телевизором, розетками, мини-баром и wi-fi. Вы будете чувствовать себя как в пятизвездочном отеле и спокойно наслаждаться живописными пейзажами за окном.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Приятная и безопасная поездка

Наш профессиональный водитель встретит вас в назначенное время у отеля, поможет с багажом и довезет до места назначения на современном чистом автомобиле Mercedes. Вам не нужно будет ни о чем беспокоиться — только беззаботно любоваться проплывающими за окном турецкими селами и городами, горами и пальмами. Обещаем, что все пройдет на высшем уровне.

Организационные детали

В стоимость трансфера все включено: напитки из мини-бара, доступ к интернету, телевизор с Нетфликс.