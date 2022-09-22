VIP-трансфер «Каппадокия - Анталья»

Комфортное путешествие из одного региона в другой с профессиональным водителем

Каппадокию и Анталью разделяют более 500 километров. При поездке на дальние расстояния комфорт особенно важен. Мы обеспечим его в полной мере.

Наши автомобили Mercedes оборудованы мягкими сиденьями, кондиционером, телевизором, розетками, мини-баром и wi-fi.

Вы будете чувствовать себя как в пятизвездочном отеле и спокойно наслаждаться живописными пейзажами за окном.
VIP-трансфер «Каппадокия - Анталья»
VIP-трансфер «Каппадокия - Анталья»
VIP-трансфер «Каппадокия - Анталья»
VIP-трансфер «Каппадокия - Анталья»
VIP-трансфер «Каппадокия - Анталья»
VIP-трансфер «Каппадокия - Анталья»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Приятная и безопасная поездка

Наш профессиональный водитель встретит вас в назначенное время у отеля, поможет с багажом и довезет до места назначения на современном чистом автомобиле Mercedes. Вам не нужно будет ни о чем беспокоиться — только беззаботно любоваться проплывающими за окном турецкими селами и городами, горами и пальмами. Обещаем, что все пройдет на высшем уровне.

Организационные детали

В стоимость трансфера все включено: напитки из мини-бара, доступ к интернету, телевизор с Нетфликс.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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