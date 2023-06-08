Индивидуальный трансфер из аэропортов Невшехир или Кайсери — идеальный вариант для тех, кто ценит пунктуальность, надежность и безопасность. Наш опытный дружелюбный водитель встретит вас в зале прилета с именной табличкой, поможет с багажом и привезёт в указанное место за фиксированную стоимость.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Трансфер на высшем уровне

Мы с радостью организуем для вас индивидуальную встречу в любом аэропорту Каппадокии на современном минивэне повышенного комфорта Mercedes Vito. Все наши водители прекрасно знают местность. Они помогут вам с багажом, выберут оптимальный путь до вашего отеля и довезут максимально аккуратно.

Организационные детали

При бронировании, пожалуйста, укажите информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию (необходимы для именной таблички).