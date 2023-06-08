Добраться до отеля с комфортом: на современном Mercedes Vito, с профессиональным водителем
Индивидуальный трансфер из аэропортов Невшехир или Кайсери — идеальный вариант для тех, кто ценит пунктуальность, надежность и безопасность.
Наш опытный дружелюбный водитель встретит вас в зале прилета с именной табличкой, поможет с багажом и привезёт в указанное место за фиксированную стоимость.
Наш опытный дружелюбный водитель встретит вас в зале прилета с именной табличкой, поможет с багажом и привезёт в указанное место за фиксированную стоимость.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Трансфер на высшем уровне
Мы с радостью организуем для вас индивидуальную встречу в любом аэропорту Каппадокии на современном минивэне повышенного комфорта Mercedes Vito. Все наши водители прекрасно знают местность. Они помогут вам с багажом, выберут оптимальный путь до вашего отеля и довезут максимально аккуратно.
Организационные детали
При бронировании, пожалуйста, укажите информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию (необходимы для именной таблички).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — Организатор в Каппадокии
Провёл экскурсии для 61 туриста
Мы — команда лицензированных турецких гидов. Более 5 лет организовываем туры и тимбилдинги на яхте, устраиваем традиционные обзорные и придумываем необычные экскурсии по Стамбулу, отвозим вас от аэропорта и обратно. С нами комфортно, безопасно и надежно.Задать вопрос
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