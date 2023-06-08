Каппадокия: индивидуальный трансфер из любого аэропорта

Добраться до отеля с комфортом: на современном Mercedes Vito, с профессиональным водителем

Описание
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Ответы на вопросы
Индивидуальный трансфер из аэропортов Невшехир или Кайсери — идеальный вариант для тех, кто ценит пунктуальность, надежность и безопасность.

Наш опытный дружелюбный водитель встретит вас в зале прилета с именной табличкой, поможет с багажом и привезёт в указанное место за фиксированную стоимость.
Каппадокия: индивидуальный трансфер из любого аэропорта
Каппадокия: индивидуальный трансфер из любого аэропорта
Каппадокия: индивидуальный трансфер из любого аэропорта
Каппадокия: индивидуальный трансфер из любого аэропорта
Каппадокия: индивидуальный трансфер из любого аэропорта
Ближайшие даты:
8
июн
9
июн
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Трансфер на высшем уровне

Мы с радостью организуем для вас индивидуальную встречу в любом аэропорту Каппадокии на современном минивэне повышенного комфорта Mercedes Vito. Все наши водители прекрасно знают местность. Они помогут вам с багажом, выберут оптимальный путь до вашего отеля и довезут максимально аккуратно.

Организационные детали

При бронировании, пожалуйста, укажите информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию (необходимы для именной таблички).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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