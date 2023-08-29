Описание

Что вас ожидает: Рано утром водитель заберет вас из отеля и доставит вас в Долину Любви в Гёреме. К этому моменту в том месте, в котором вы собираетесь сделать предложение, будут готовы все украшения и тематическое оформление. Мы также приготовим для вас угощения. Если ваше предложение руки и сердца будет сюрпризом, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее. Долина любви — самое красивое место для наблюдения за восходом солнца в Каппадокии. Поскольку маршрут полета воздушных шаров находится в районе, где мы оборудовали локацию для предложения руки и сердца, вы сможете поймать идеальные моменты для самых важных слов.