Каппадокия: Предложение руки и сердца в Долине Любви

Индивидуальная экскурсия в Каппадокии
5
5 отзывов
Сделайте незабываемым волшебный момент предложения руки и сердца среди сказочных пейзажей Каппадокии в тематической локации «Выходи за меня» в Долине Люби.

Насладитесь уникальными видами взлетающих в небо шаров и попробуйте ароматные местные блюда, которые мы для вас приготовим.
Каппадокия: Предложение руки и сердца в Долине Любви
Каппадокия: Предложение руки и сердца в Долине Любви
Каппадокия: Предложение руки и сердца в Долине Любви
Каппадокия: Предложение руки и сердца в Долине Любви
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает: Рано утром водитель заберет вас из отеля и доставит вас в Долину Любви в Гёреме. К этому моменту в том месте, в котором вы собираетесь сделать предложение, будут готовы все украшения и тематическое оформление. Мы также приготовим для вас угощения. Если ваше предложение руки и сердца будет сюрпризом, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее. Долина любви — самое красивое место для наблюдения за восходом солнца в Каппадокии. Поскольку маршрут полета воздушных шаров находится в районе, где мы оборудовали локацию для предложения руки и сердца, вы сможете поймать идеальные моменты для самых важных слов.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Частный трансфер
  • Тематически оформленная площадка
  • Угощения
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
29 авг 2023
Невероятный опыт, один из тех моментов жизни, который запомнится навсегда! Благодаря поддержке, которую получил от сопровождающих, все прошло естественно и без накладок. Ребята всегджа были на связи и поддерживали. Фотографии остались нереальные.
К
5 авг 2023
Расположение потрясающее, по-настоящему хорошее место для предложения. Фотограф сделал отличные снимки.)
Л
1 авг 2023
Идеальная организация!!!! Нечего добавить, все было волшебно))
О
23 июля 2023
Отлично! Мустафа лучший, он устроит и организует все, что вам нужно.
K
2 июня 2023
Удивительное место и очень хорошая организация. Рекомендую. все были очень любезными и сделали наш день особенным. Большое спасибо

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