Сделайте незабываемым волшебный момент предложения руки и сердца среди сказочных пейзажей Каппадокии в тематической локации «Выходи за меня» в Долине Люби.
Насладитесь уникальными видами взлетающих в небо шаров и попробуйте ароматные местные блюда, которые мы для вас приготовим.
Насладитесь уникальными видами взлетающих в небо шаров и попробуйте ароматные местные блюда, которые мы для вас приготовим.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: Рано утром водитель заберет вас из отеля и доставит вас в Долину Любви в Гёреме. К этому моменту в том месте, в котором вы собираетесь сделать предложение, будут готовы все украшения и тематическое оформление. Мы также приготовим для вас угощения. Если ваше предложение руки и сердца будет сюрпризом, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее. Долина любви — самое красивое место для наблюдения за восходом солнца в Каппадокии. Поскольку маршрут полета воздушных шаров находится в районе, где мы оборудовали локацию для предложения руки и сердца, вы сможете поймать идеальные моменты для самых важных слов.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Частный трансфер
- Тематически оформленная площадка
- Угощения
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
29 авг 2023
Невероятный опыт, один из тех моментов жизни, который запомнится навсегда! Благодаря поддержке, которую получил от сопровождающих, все прошло естественно и без накладок. Ребята всегджа были на связи и поддерживали. Фотографии остались нереальные.
К
Кристина
5 авг 2023
Расположение потрясающее, по-настоящему хорошее место для предложения. Фотограф сделал отличные снимки.)
Л
Лика
1 авг 2023
Идеальная организация!!!! Нечего добавить, все было волшебно))
О
Олег
23 июля 2023
Отлично! Мустафа лучший, он устроит и организует все, что вам нужно.
K
Katerina
2 июня 2023
Удивительное место и очень хорошая организация. Рекомендую. все были очень любезными и сделали наш день особенным. Большое спасибо
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