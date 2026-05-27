Полёт на воздушном шаре в Каппадокии

Встретить рассвет в небе над знаменитыми долинами (завтрак включён)
Это утро будет особенным — вы подниметесь над Каппадокией на воздушном шаре и увидите, как первые лучи солнца освещают необыкновенной красоты пейзаж долины Любви.

Перед вылетом вы подкрепитесь лёгким завтраком с горячими напитками, а мы подскажем лучшие ракурсы для фото.
Полёт на воздушном шаре в Каппадокии

Описание трансфер

  • Мы встретим вас у отеля в Гёреме и отвезем на место проведения программы.
  • Пока Каппадокия только просыпается, вы сможете насладиться атмосферой раннего утра и посмотреть, как воздушные шары готовят к полёту.
  • Перед вылетом мы предложим вам лёгкий завтрак с горячими напитками.
  • Полёт длится около часа. В зависимости от погодных условий мы пролетим над самыми красивыми долинами Каппадокии — долиной Любви, Красной и Розовой долинами. С высоты вы увидите знаменитые скальные образования, сказочные дымоходы и восход солнца, окрашивающий пейзажи в мягкие золотистые оттенки.
  • После приземления мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

  • Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях или минивэнах с кондиционером.
  • Полёт на воздушном шаре и завтрак входят в стоимость.
  • Во время полёта вы будете стоять в корзине воздушного шара.
  • Программа не подходит детям до 6 лет, беременным женщинам и путешественникам с серьёзными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ежедневно в 06:00

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Участник€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Гёреме
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмре
Эмре — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родился и живу в регионе Каппадокии, поэтому хорошо знаю эту местность, её историю, культуру и скрытые уголки. У меня более 15 лет опыта в сфере туризма, а также с 2020
года я являюсь владельцем туристического агентства. Кроме того, я работаю пилотом воздушного шара, что позволяет мне предложить гостям уникальный взгляд на Каппадокию с высоты и изнутри индустрии. Наша главная цель — предоставить гостям лучший сервис и сделать их путешествие максимально комфортным и запоминающимся. Мы всегда готовы помочь с любыми вопросами и сделать всё возможное, чтобы ваше пребывание в Каппадокии прошло идеально. Наш офис находится в центре Гёреме — сердца Каппадокии. Буду рад показать вам настоящую Каппадокию! Спасибо!

