Это утро будет особенным — вы подниметесь над Каппадокией на воздушном шаре и увидите, как первые лучи солнца освещают необыкновенной красоты пейзаж долины Любви.
Перед вылетом вы подкрепитесь лёгким завтраком с горячими напитками, а мы подскажем лучшие ракурсы для фото.
Описание трансфер
- Мы встретим вас у отеля в Гёреме и отвезем на место проведения программы.
- Пока Каппадокия только просыпается, вы сможете насладиться атмосферой раннего утра и посмотреть, как воздушные шары готовят к полёту.
- Перед вылетом мы предложим вам лёгкий завтрак с горячими напитками.
- Полёт длится около часа. В зависимости от погодных условий мы пролетим над самыми красивыми долинами Каппадокии — долиной Любви, Красной и Розовой долинами. С высоты вы увидите знаменитые скальные образования, сказочные дымоходы и восход солнца, окрашивающий пейзажи в мягкие золотистые оттенки.
- После приземления мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях или минивэнах с кондиционером.
- Полёт на воздушном шаре и завтрак входят в стоимость.
- Во время полёта вы будете стоять в корзине воздушного шара.
- Программа не подходит детям до 6 лет, беременным женщинам и путешественникам с серьёзными сердечно-сосудистыми заболеваниями.
ежедневно в 06:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Гёреме
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмре — Организатор в Каппадокии
Я родился и живу в регионе Каппадокии, поэтому хорошо знаю эту местность, её историю, культуру и скрытые уголки. У меня более 15 лет опыта в сфере туризма, а также с 2020
