Приглашаем на прогулку по живописным долинам Каппадокии: вас ждёт не экскурсия, а эстетичное путешествие без суеты.
Красивые пейзажи, подлинный винтажный автомобиль после реставрации и кадры, которые станут лучшим воспоминанием.
Описание экскурсии
Панорамный маршрут
Водитель заберёт вас из отеля, и вы отправитесь на двухчасовую прогулку по самым живописным точкам региона. Автомобиль создаёт атмосферу ретро и органично вписывается в пейзаж.
Долина Любви, Розовая и Красная долины
Вы сделаете остановки на лучших смотровых площадках. По пути можете увидеть взлёт воздушных шаров, а водитель поможет выбрать идеальные ракурсы для съёмки.
После поездки водитель довезёт вас до отеля.
Организационные детали
- Поездка проходит на стильном винтажном автомобиле
- Подходит для всех возрастов, но не рекомендуется беременным и людям с проблемами спины
- Оставшуюся сумму нужно оплатить не позднее чем за 12 часов до начала прогулки. Мы можем заехать в ваш отель и принять оплату наличными в евро, долларах или турецких лирах. Возможна онлайн-оплата по ссылке с карты иностранного банка
- С вами будет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — Организатор в Каппадокии
Провела экскурсии для 1008 туристов
Я представляю одну из лучших компаний в области воздухоплавания. Мы работаем с середины 2010-х и запускаем только новые воздушные шары, следуем всем современным стандартам качества. А ещё предлагаем наземные программы для вашего отдыха. Ждём вас!
