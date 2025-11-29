Приглашаем на прогулку по живописным долинам Каппадокии: вас ждёт не экскурсия, а эстетичное путешествие без суеты. Красивые пейзажи, подлинный винтажный автомобиль после реставрации и кадры, которые станут лучшим воспоминанием.

Описание экскурсии

Панорамный маршрут

Водитель заберёт вас из отеля, и вы отправитесь на двухчасовую прогулку по самым живописным точкам региона. Автомобиль создаёт атмосферу ретро и органично вписывается в пейзаж.

Долина Любви, Розовая и Красная долины

Вы сделаете остановки на лучших смотровых площадках. По пути можете увидеть взлёт воздушных шаров, а водитель поможет выбрать идеальные ракурсы для съёмки.

После поездки водитель довезёт вас до отеля.

Организационные детали