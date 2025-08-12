Мягкий свет рассвета или заката, ритмичный стук копыт и космические пейзажи Каппадокии — такая конная прогулка запомнится надолго.
Вы окажетесь там, куда не добираются машины и пешие туристы, увидите Чавушин и знаменитые долины Мечей, Любви и Розовую.
Это возможность подружиться с символом «Страны прекрасных лошадей» и почувствовать настоящую свободу.
Вы окажетесь там, куда не добираются машины и пешие туристы, увидите Чавушин и знаменитые долины Мечей, Любви и Розовую.
Это возможность подружиться с символом «Страны прекрасных лошадей» и почувствовать настоящую свободу.
Описание экскурсииРассвет, копыта и космические пейзажи Только представьте: мягкие оттенки рассвета или заката, размеренный стук копыт, необычные скалы и плато Каппадокии — и никого вокруг. Во время конной прогулки вы окажетесь в местах, где не ездят машины и не ходят пешком туристы, побываете в селении Чавушин и увидите знаменитые долины Мечей, Любви и Розовую. И, конечно, познакомитесь с символом «Страны прекрасных лошадей». Прогулка верхом по долинам После небольшого инструктажа и знакомства с лошадьми вы отправитесь по самым впечатляющим локациям Каппадокии на рассвете или на закате. Темп прогулки позволит за пару часов увидеть всё самое интересное и при этом насладиться видами и сделать остановки для фото. Маршрут проходит через Долину Мечей рядом с Гёреме, где вы проедете около 3 км. среди острых скал, напоминающих мечи или сабли, и через Долину Любви с гигантскими скалами-грибами, по виду сразу оправдывающими её название. Чавушин и Розовая долина Вы отправитесь в деревушку Чавушин, чтобы увидеть её скрытую часть: скалу, похожую на головку швейцарского сыра, которая веками служила домом местным жителям. Финальной точкой станет Розовая долина, получившая своё имя за яркий, благородный оттенок скал. Здесь вас ждут десятки красивых ракурсов для фото и возможность ещё раз почувствовать особую атмосферу Каппадокии. Важная информация:
- Прогулка не предполагает присутствия гида: с вами будет англоговорящий инструктор-сопровождающий из нашей команды.
- Программа подойдет даже для новичков, не владеющих навыками верховой езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина Мечей
- Долина Любви
- Розовая Долина
- Чавушин
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Прогулка верхом на лошадях
- Англоговорящий инструктор
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из Аванос, Юргюп, Ортахисар и Невшехир - 15€ за 1-6 человек
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Прогулка не предполагает присутствия гида: с вами будет англоговорящий инструктор-сопровождающий из нашей команды
- Программа подойдет даже для новичков, не владеющих навыками верховой езды
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оливия
12 авг 2025
Однозначно рекомендую
М
Михаил
10 июл 2025
Виды просто потрясающие, комментарии гида почти и не нужны. Лошади спокойные, прогулка подойдёт даже тем, кто садится в седло впервые. У нас была индивидуальная поездка: на смотровых площадках делали остановки, успевали сами фотографировать, а гид помогал с общими снимками. Всё отлично организовано, смело рекомендую
А
Арина
2 фев 2025
Поездка на лошадях очень понравилась, особенно проводник Рамзан — был внимателен и сделал нам много отличных фотографий.
Г
Герман
11 ноя 2024
Прогулка получилась очень красивой, мы остались очень довольны.
Входит в следующие категории Каппадокии
Похожие экскурсии из Каппадокии
Индивидуальная
Конная прогулка по долинам Каппадокии
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€86 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 04:00
€168 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Прогулка по Розовой долине
Розовая долина в Каппадокии: 5 км пешком, три византийские церкви, крепость Ортахисар и закат среди розовых скал. Экскурсия для активных туристов
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Завтра в 10:00
25 янв в 10:00
€350 за всё до 12 чел.