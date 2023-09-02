Прогулка верхом по живописным долинам Каппадокии

Погрузитесь в атмосферу древней Каппадокии, выбрав уникальное сафари на верблюдах или лошадях
Представьте себе мир, где величественные пейзажи долин Каппадокии оживают во время сафари верхом.

Эта групповая экскурсия приглашает вас насладиться красотой Красной и Розовой долин, ощутить связь с природой и почувствовать себя
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частью уникальной культуры.

Ваше приключение начнется с комфортного трансфера из отеля, после чего профессиональный гид проведет инструктаж и познакомит вас с вашими новыми четвероногими спутниками.

Во время прогулки вы сможете в полной мере оценить живописные виды и тишину окружающей природы, а по её завершении мы позаботимся о вашем возвращении в отель.

Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет совместить активный отдых с погружением в историю и культуру региона.

Обратите внимание на рекомендации по одежде и требования к физическому состоянию участников, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным и безопасным

4.9
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐴 Увлекательный треккинг верхом
  • 🏞 Потрясающие пейзажи
  • 🚐 Удобный трансфер из отеля
  • 🛡 Инструктаж по технике безопасности
  • 📸 Отличные фотомоменты
Прогулка верхом по живописным долинам Каппадокии
Прогулка верхом по живописным долинам Каппадокии
Прогулка верхом по живописным долинам Каппадокии
Ближайшие даты:
26
дек27
дек28
дек29
дек30
дек31
дек1
янв
Время начала: 09:00, 11:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Красная долина
  • Розовая долина

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Насладитесь увлекательным традиционным треккингом, во время катания верхом по уникальному ландшафту Каппадокии. Наш трансфер заберет вас прямо из отеля и доставит к месту старта, где вас ожидает инструктаж по технике безопасности от нашего гида. Затем познакомьтесь поближе со своими новыми «друзьями» и отправляйтесь в сафари-путешествие! Во время неспешной езды верхом вы полюбуетесь потрясающими пейзажами Красной и Розовой долин. По окончанию прогулки вас отвезут обратно в отель. Важно:
  • Экскурсия не подходит для беременных женщин, людей с заболеваниями спины и ограниченными возможностями передвижения, людей, недавно перенесших хирургическую операцию, людей в инвалидных креслах, людей весом более 140 кг.
  • Наденьте комфортную одежду по погоде и подходящую обувь.

Ежедневно

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билетот €50
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Розовая долина
  • Красная долина
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги инстурктора
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Экскурсия не подходит для беременных женщин, людей с заболеваниями спины и ограниченными возможностями передвижения, людей, недавно перенесших хирургическую операцию, людей в инвалидных креслах, людей весом более 140 кг
  • Наденьте одежду по погоде и комфортную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
2 сен 2023
Потрясающий опыт. Гид был дружелюбным и вежливым. Другой гид сделал для нас фотографии и приложил все усилия, чтобы убедиться, что они идеальны.)
В
1 сен 2023
Сафари на верблюдах было потрясающим. Весь персонал очень профессиональный. Это было одним из наших лучших впечатлений в Каппадокии! Ребята, ведущие верблюдов, сделали множество фото и видео каждого участника тура. Ребята, вы лучшие!!!!:)
О
21 авг 2023
Отличный опыт для тех, кто еще не пробовал кататься на верблюде. Дорога легкая и относительно безопасная. Гиды также старались развлечь нас.
А
19 авг 2023
Поездка очень красивая. Нас полпути фотографировали, а после поездки мы даже получили видео. Единственный момент, пришлось немного ждать на точке отправления пока соберется вся группа. В остальном - все отлично!
М
17 авг 2023
Огромное спасибо команде за прекрасное отношение к участникам поездки. Они сняли нас на видео и на телефон, осталось куча классных фото. Рекомендую это сафари!!
Л
12 авг 2023
Очень приятная команда! Верблюды — лучшие!:) Гиды сняли отличное видео с дрона! Привезли из поездки много фотографий с прекрасными пейзажами)))
Д
3 авг 2023
Персонал сделал все возможное, чтобы мы насладились нашим катанием. Очень старались, сделали много фотографий и видео.
В
17 июл 2023
Красивое путешествие по долинам Кападокии. Гид сделал красивые фото и видео. Интересный опыт
В
11 июл 2023
Абсолютно фантастический опыт - дружелюбный и услужливый персонал, который также фотографирует и снимает видео.
А
1 июл 2023
Это было очень увлекательно! Гиды фотографировали нас и снимали на видео - получилось классно. Настоятельно рекомендую всем кто отдыхает в Каппадокии!
М
27 июн 2023
Сафари на верблюдах просто фантастическое: гиды очень приятные и информативные. Рекомендую!
R
27 июн 2023
Очень рекомендую! нас забрал прямо из отеля дружелюбный и веселый водитель. Нам разрешили погладить верблюдов и покормить их. Вся команда была очень дружелюбная. Наш проводник на верблюдах лучший! Сфотографировались и сняли видео. На протяжении всей поездки мы чувствовали себя в надежных руках, в безопасности. 5 звезд от нас и большое спасибо!
В
22 июн 2023
нас забрали из отеля, а затем отвезли обратно. Экскурсия тоже была прекрасной, было сделано много фотографий и видео. Приемлемая цена.. Рекомендую!
M
18 июн 2023
Прежде всего, спасибо нашему гиду за то, что он отлично обращается с верблюдами (даже когда они вели себя нахально) и с ним было весело общаться. Также он сделал нам отличные фотографии нашей группы на верблюдах. Мы получили реально аутентичные впечатления от верблюдов))
Н
4 июн 2023
Мы смогли покататься на верблюдах и увидеть Красную и Розовую долины. Гиды очень приятные. Было видно, что они действительно заботятся о животных. На верблюде я чувствовала себя более комфортно, чем на лошади. Гид сфотографировал нас всех, поэтому у нас остались потрясающие фото на память!

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