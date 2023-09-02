А Александра Потрясающий опыт. Гид был дружелюбным и вежливым. Другой гид сделал для нас фотографии и приложил все усилия, чтобы убедиться, что они идеальны.)

В Вадим Сафари на верблюдах было потрясающим. Весь персонал очень профессиональный. Это было одним из наших лучших впечатлений в Каппадокии! Ребята, ведущие верблюдов, сделали множество фото и видео каждого участника тура. Ребята, вы лучшие!!!!:)

О Оля Отличный опыт для тех, кто еще не пробовал кататься на верблюде. Дорога легкая и относительно безопасная. Гиды также старались развлечь нас.

А Андрей Поездка очень красивая. Нас полпути фотографировали, а после поездки мы даже получили видео. Единственный момент, пришлось немного ждать на точке отправления пока соберется вся группа. В остальном - все отлично!

М Мирослава Огромное спасибо команде за прекрасное отношение к участникам поездки. Они сняли нас на видео и на телефон, осталось куча классных фото. Рекомендую это сафари!!

Л Любовь Очень приятная команда! Верблюды — лучшие!:) Гиды сняли отличное видео с дрона! Привезли из поездки много фотографий с прекрасными пейзажами)))

Д Дарья Персонал сделал все возможное, чтобы мы насладились нашим катанием. Очень старались, сделали много фотографий и видео.

В Вика Красивое путешествие по долинам Кападокии. Гид сделал красивые фото и видео. Интересный опыт

В Владимир Абсолютно фантастический опыт - дружелюбный и услужливый персонал, который также фотографирует и снимает видео.

А Алина Это было очень увлекательно! Гиды фотографировали нас и снимали на видео - получилось классно. Настоятельно рекомендую всем кто отдыхает в Каппадокии!

М Маша Сафари на верблюдах просто фантастическое: гиды очень приятные и информативные. Рекомендую!

R Regina Очень рекомендую! нас забрал прямо из отеля дружелюбный и веселый водитель. Нам разрешили погладить верблюдов и покормить их. Вся команда была очень дружелюбная. Наш проводник на верблюдах лучший! Сфотографировались и сняли видео. На протяжении всей поездки мы чувствовали себя в надежных руках, в безопасности. 5 звезд от нас и большое спасибо!

В Валентина нас забрали из отеля, а затем отвезли обратно. Экскурсия тоже была прекрасной, было сделано много фотографий и видео. Приемлемая цена.. Рекомендую!

M Marina Прежде всего, спасибо нашему гиду за то, что он отлично обращается с верблюдами (даже когда они вели себя нахально) и с ним было весело общаться. Также он сделал нам отличные фотографии нашей группы на верблюдах. Мы получили реально аутентичные впечатления от верблюдов))