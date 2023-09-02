Представьте себе мир, где величественные пейзажи долин Каппадокии оживают во время сафари верхом.
Эта групповая экскурсия приглашает вас насладиться красотой Красной и Розовой долин, ощутить связь с природой и почувствовать себя
Эта групповая экскурсия приглашает вас насладиться красотой Красной и Розовой долин, ощутить связь с природой и почувствовать себя
5 причин купить эту экскурсию
- 🐴 Увлекательный треккинг верхом
- 🏞 Потрясающие пейзажи
- 🚐 Удобный трансфер из отеля
- 🛡 Инструктаж по технике безопасности
- 📸 Отличные фотомоменты
Что можно увидеть
- Красная долина
- Розовая долина
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Насладитесь увлекательным традиционным треккингом, во время катания верхом по уникальному ландшафту Каппадокии. Наш трансфер заберет вас прямо из отеля и доставит к месту старта, где вас ожидает инструктаж по технике безопасности от нашего гида. Затем познакомьтесь поближе со своими новыми «друзьями» и отправляйтесь в сафари-путешествие! Во время неспешной езды верхом вы полюбуетесь потрясающими пейзажами Красной и Розовой долин. По окончанию прогулки вас отвезут обратно в отель. Важно:
- Экскурсия не подходит для беременных женщин, людей с заболеваниями спины и ограниченными возможностями передвижения, людей, недавно перенесших хирургическую операцию, людей в инвалидных креслах, людей весом более 140 кг.
- Наденьте комфортную одежду по погоде и подходящую обувь.
Ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|от €50
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Розовая долина
- Красная долина
Что включено
- Трансфер
- Услуги инстурктора
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Экскурсия не подходит для беременных женщин, людей с заболеваниями спины и ограниченными возможностями передвижения, людей, недавно перенесших хирургическую операцию, людей в инвалидных креслах, людей весом более 140 кг
- Наденьте одежду по погоде и комфортную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
2 сен 2023
Потрясающий опыт. Гид был дружелюбным и вежливым. Другой гид сделал для нас фотографии и приложил все усилия, чтобы убедиться, что они идеальны.)
В
Вадим
1 сен 2023
Сафари на верблюдах было потрясающим. Весь персонал очень профессиональный. Это было одним из наших лучших впечатлений в Каппадокии! Ребята, ведущие верблюдов, сделали множество фото и видео каждого участника тура. Ребята, вы лучшие!!!!:)
О
Оля
21 авг 2023
Отличный опыт для тех, кто еще не пробовал кататься на верблюде. Дорога легкая и относительно безопасная. Гиды также старались развлечь нас.
А
Андрей
19 авг 2023
Поездка очень красивая. Нас полпути фотографировали, а после поездки мы даже получили видео. Единственный момент, пришлось немного ждать на точке отправления пока соберется вся группа. В остальном - все отлично!
М
Мирослава
17 авг 2023
Огромное спасибо команде за прекрасное отношение к участникам поездки. Они сняли нас на видео и на телефон, осталось куча классных фото. Рекомендую это сафари!!
Л
Любовь
12 авг 2023
Очень приятная команда! Верблюды — лучшие!:) Гиды сняли отличное видео с дрона! Привезли из поездки много фотографий с прекрасными пейзажами)))
Д
Дарья
3 авг 2023
Персонал сделал все возможное, чтобы мы насладились нашим катанием. Очень старались, сделали много фотографий и видео.
В
Вика
17 июл 2023
Красивое путешествие по долинам Кападокии. Гид сделал красивые фото и видео. Интересный опыт
В
Владимир
11 июл 2023
Абсолютно фантастический опыт - дружелюбный и услужливый персонал, который также фотографирует и снимает видео.
А
Алина
1 июл 2023
Это было очень увлекательно! Гиды фотографировали нас и снимали на видео - получилось классно. Настоятельно рекомендую всем кто отдыхает в Каппадокии!
М
Маша
27 июн 2023
Сафари на верблюдах просто фантастическое: гиды очень приятные и информативные. Рекомендую!
R
Regina
27 июн 2023
Очень рекомендую! нас забрал прямо из отеля дружелюбный и веселый водитель. Нам разрешили погладить верблюдов и покормить их. Вся команда была очень дружелюбная. Наш проводник на верблюдах лучший! Сфотографировались и сняли видео. На протяжении всей поездки мы чувствовали себя в надежных руках, в безопасности. 5 звезд от нас и большое спасибо!
В
Валентина
22 июн 2023
нас забрали из отеля, а затем отвезли обратно. Экскурсия тоже была прекрасной, было сделано много фотографий и видео. Приемлемая цена.. Рекомендую!
M
Marina
18 июн 2023
Прежде всего, спасибо нашему гиду за то, что он отлично обращается с верблюдами (даже когда они вели себя нахально) и с ним было весело общаться. Также он сделал нам отличные фотографии нашей группы на верблюдах. Мы получили реально аутентичные впечатления от верблюдов))
Н
Надежда
4 июн 2023
Мы смогли покататься на верблюдах и увидеть Красную и Розовую долины. Гиды очень приятные. Было видно, что они действительно заботятся о животных. На верблюде я чувствовала себя более комфортно, чем на лошади. Гид сфотографировал нас всех, поэтому у нас остались потрясающие фото на память!
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