В Каппадокии каждое утро сотни воздушных шаров поднимаются в небо, создавая незабываемые виды.Участники фотосессии смогут насладиться магией рассвета и получить яркие снимки на фоне знаменитых долин. Маршрут гибкий, что позволяет

выбрать лучшие ракурсы для съёмки. Забота о комфорте и профессиональная помощь в позировании гарантируют лёгкость и удовольствие от процесса. В результате - около 200 фотографий с лёгкой цветокоррекцией и 20 снимков с глубокой ретушью

Описание фото-прогулки

Я приеду за вами до рассвета (точное время зависит от сезона), и мы отправимся в центр волшебства.

Начнём съёмку на взлётной площадке воздушных шаров в Розовой долине. Здесь вы увидите, как гигантские купола наполняются горячим воздухом и постепенно поднимаются в небо. Это захватывающее зрелище станет отличным фоном для первых кадров на рассвете.

После взлёта шаров мы последуем за ними на авто, выбирая лучшие ракурсы в зависимости от направления ветра. Возможные локации:

Смотровая площадка в Долине Любви — место с панорамным видом на сотни парящих шаров и знаменитые скальные образования в форме столбов.

— место с панорамным видом на сотни парящих шаров и знаменитые скальные образования в форме столбов. Долина Мечей — одно из самых атмосферных мест Каппадокии с острыми скальными вершинами, которые при утреннем свете выглядят особенно эффектно.

— одно из самых атмосферных мест Каппадокии с острыми скальными вершинами, которые при утреннем свете выглядят особенно эффектно. Другие живописные смотровые площадки — маршрут гибкий и зависит от ветра. Мы будем выбирать самые удачные точки для съёмки.

Фотосессия проходит в расслабленной атмосфере: вы будете любоваться красотой Каппадокии, получать удовольствие от момента и наслаждаться волшебным рассветом.

Я помогу вам с позированием, подскажу лучшие ракурсы и сделаю так, чтобы процесс съёмки был лёгким и комфортным. Не нужно беспокоиться о том, как встать или куда смотреть — мы создадим естественные и живые кадры.

Организационные детали