Я приеду за вами до рассвета (точное время зависит от сезона), и мы отправимся в центр волшебства.
Начнём съёмку на взлётной площадке воздушных шаров в Розовой долине. Здесь вы увидите, как гигантские купола наполняются горячим воздухом и постепенно поднимаются в небо. Это захватывающее зрелище станет отличным фоном для первых кадров на рассвете.
После взлёта шаров мы последуем за ними на авто, выбирая лучшие ракурсы в зависимости от направления ветра. Возможные локации:
Смотровая площадка в Долине Любви — место с панорамным видом на сотни парящих шаров и знаменитые скальные образования в форме столбов.
Долина Мечей — одно из самых атмосферных мест Каппадокии с острыми скальными вершинами, которые при утреннем свете выглядят особенно эффектно.
Другие живописные смотровые площадки — маршрут гибкий и зависит от ветра. Мы будем выбирать самые удачные точки для съёмки.
Фотосессия проходит в расслабленной атмосфере: вы будете любоваться красотой Каппадокии, получать удовольствие от момента и наслаждаться волшебным рассветом.
Я помогу вам с позированием, подскажу лучшие ракурсы и сделаю так, чтобы процесс съёмки был лёгким и комфортным. Не нужно беспокоиться о том, как встать или куда смотреть — мы создадим естественные и живые кадры.
Организационные детали
Я заберу вас на своей машине до рассвета из отелей в Гереме, Учхисаре, Ортахисаре, Аваносе, Ургюпе и Чавушине
Мы будет передвигаться на авто, но маршрут также включает лёгкую ходьбу, поэтому сообщите о любых ограничениях заранее
Снимаю на профессиональную камеру Canon EOS R5C
В течение 2–3 недель (зависит от сезона) вы получите около 200 фото в лёгкой цветокоррекции через ссылку на личную галерею. И отберёте 20 фото для более глубокой ретуши
Утро в Каппадокии всегда прохладное, поэтому выбирайте тёплую и удобную одежду, а также обувь с нескользящей подошвой
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Каппадокии
Привет! Меня зовут Юлия. Я художник по образованию и фотограф с 16-летним опытом съёмок. Оптимист, мечтатель и реалист, я уже 10 лет живу в Турции, из которых 5 лет посвящены читать дальше
волшебной Каппадокии, где я официально работаю. Я создаю элегантные и эмоциональные фотографии для красивых, влюблённых и настоящих людей. Каждая съёмка — особенный проект, к которому я отношусь с душой, стараясь передать самые искренние чувства и эмоции. Мои работы, особенно серии, говорят сами за себя. Если вы читаете это, значит, мы уже нашли друг друга!