В погоне за воздушным шаром: фотосессия в Каппадокии

Каждое утро в Каппадокии сотни воздушных шаров взмывают в небо. Поймайте этот момент на рассвете с профессиональным фотографом
В Каппадокии каждое утро сотни воздушных шаров поднимаются в небо, создавая незабываемые виды.

Участники фотосессии смогут насладиться магией рассвета и получить яркие снимки на фоне знаменитых долин. Маршрут гибкий, что позволяет
читать дальше

выбрать лучшие ракурсы для съёмки.

Забота о комфорте и профессиональная помощь в позировании гарантируют лёгкость и удовольствие от процесса. В результате - около 200 фотографий с лёгкой цветокоррекцией и 20 снимков с глубокой ретушью

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • 🎈 Волшебные виды воздушных шаров
  • 🌄 Рассветные пейзажи
  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 🗺️ Гибкий маршрут
  • 📅 Быстрая обработка фото
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Розовая долина
  • Долина Любви
  • Долина Мечей

Описание фото-прогулки

Я приеду за вами до рассвета (точное время зависит от сезона), и мы отправимся в центр волшебства.

Начнём съёмку на взлётной площадке воздушных шаров в Розовой долине. Здесь вы увидите, как гигантские купола наполняются горячим воздухом и постепенно поднимаются в небо. Это захватывающее зрелище станет отличным фоном для первых кадров на рассвете.

После взлёта шаров мы последуем за ними на авто, выбирая лучшие ракурсы в зависимости от направления ветра. Возможные локации:

  • Смотровая площадка в Долине Любви — место с панорамным видом на сотни парящих шаров и знаменитые скальные образования в форме столбов.
  • Долина Мечей — одно из самых атмосферных мест Каппадокии с острыми скальными вершинами, которые при утреннем свете выглядят особенно эффектно.
  • Другие живописные смотровые площадки — маршрут гибкий и зависит от ветра. Мы будем выбирать самые удачные точки для съёмки.

Фотосессия проходит в расслабленной атмосфере: вы будете любоваться красотой Каппадокии, получать удовольствие от момента и наслаждаться волшебным рассветом.

Я помогу вам с позированием, подскажу лучшие ракурсы и сделаю так, чтобы процесс съёмки был лёгким и комфортным. Не нужно беспокоиться о том, как встать или куда смотреть — мы создадим естественные и живые кадры.

Организационные детали

  • Я заберу вас на своей машине до рассвета из отелей в Гереме, Учхисаре, Ортахисаре, Аваносе, Ургюпе и Чавушине
  • Мы будет передвигаться на авто, но маршрут также включает лёгкую ходьбу, поэтому сообщите о любых ограничениях заранее
  • Снимаю на профессиональную камеру Canon EOS R5C
  • В течение 2–3 недель (зависит от сезона) вы получите около 200 фото в лёгкой цветокоррекции через ссылку на личную галерею. И отберёте 20 фото для более глубокой ретуши
  • Утро в Каппадокии всегда прохладное, поэтому выбирайте тёплую и удобную одежду, а также обувь с нескользящей подошвой

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Каппадокии
Привет! Меня зовут Юлия. Я художник по образованию и фотограф с 16-летним опытом съёмок. Оптимист, мечтатель и реалист, я уже 10 лет живу в Турции, из которых 5 лет посвящены
читать дальше

волшебной Каппадокии, где я официально работаю. Я создаю элегантные и эмоциональные фотографии для красивых, влюблённых и настоящих людей. Каждая съёмка — особенный проект, к которому я отношусь с душой, стараясь передать самые искренние чувства и эмоции. Мои работы, особенно серии, говорят сами за себя. Если вы читаете это, значит, мы уже нашли друг друга!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Каппадокии

