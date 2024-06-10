Обратите внимание: поездка не предполагает сопровождения гида, с вами будет только водитель, который знает английский и русский.
Розовая долина. Своё название получила благодаря розовому оттенку скал. В долине есть церкви, виноградники, голубятни, можно встретить черепах и ящериц. И именно отсюда на рассвете поднимаются шары!
Долина любви. Невероятно фотогеничное место, славящееся каменными грибами. По легенде, Бог засыпал ими жителей местной деревни после того, как две враждующие династии разлучили влюблённых, что привело к их гибели. Это одна из лучших смотровых площадок для наблюдения за шарами.
Долина мечей. Завораживающее место, сокровищница уникальных пейзажей и древних пещер. Здесь вам откроются виды на скальные образования, по форме напоминающие мечи.
Организационные детали
Вас будет сопровождать опытный водитель из нашей команды. Также я буду на связи с вами, если понадобится помощь.
Экскурсия проходит на классических автомобилях — кабриолетах. В наличии имеются два цвета на выбор: красный и фиолетовый.
Программа подходит участникам от 6 лет. Детям младше ехать не рекомендуется, так как нет детского кресла.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Каппадокии
Провели экскурсии для 24 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Татьяна, я с мужем и моим прекрасным сыном живу в волшебном регионе — Каппадокии. По профессии я специалист по туризму, окончила Санкт-Петербургский академический университет. Я с читать дальше
первого дня влюблена в Каппадокию, в эти удивительные места, которые известны фактурными долинами, волшебными дымоходами, высеченными в скалах церквями, пещерными городами. Работаю с командой отличных гидов, мы организуем самые разнообразные экскурсии и фотосессии. Ждём вас с нетерпением!