Станьте свидетелями волшебного момента, когда воздушные шары всех цветов радуги одновременно взмывают в небо на рассвете! На комфортном автомобиле наш водитель покажет вам самые красивые локации. У вас будет время насладиться моментом, пофотографироваться, полюбоваться каменными грибами, прогуляться мимо голубятен и древних пещер.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Обратите внимание: поездка не предполагает сопровождения гида, с вами будет только водитель, который знает английский и русский.

Розовая долина. Своё название получила благодаря розовому оттенку скал. В долине есть церкви, виноградники, голубятни, можно встретить черепах и ящериц. И именно отсюда на рассвете поднимаются шары!

Долина любви. Невероятно фотогеничное место, славящееся каменными грибами. По легенде, Бог засыпал ими жителей местной деревни после того, как две враждующие династии разлучили влюблённых, что привело к их гибели. Это одна из лучших смотровых площадок для наблюдения за шарами.

Долина мечей. Завораживающее место, сокровищница уникальных пейзажей и древних пещер. Здесь вам откроются виды на скальные образования, по форме напоминающие мечи.

Организационные детали