Чтобы ощутить атмосферу раннехристианского уединения, мы отправимся к дому Святого Иоанна Каппадокийского. Побываем в скальных храмах, где сохранились фрагменты византийских фресок. Спустимся в восьмиэтажный подземный город. Этот будет спокойное и содержательное путешествие к истокам веры, монашества и культуры Каппадокии.

Описание экскурсии

Дом Святого Иоанна Каппадокийского

Мы побываем в уединённом месте, которое не входит в стандартные туристические маршруты. Вы узнаете о жизни и стойкости веры христианина, который заслужил уважение даже своих врагов.

Церковь Святой Нины

Скальный храм с фрагментами византийских фресок, отсылающих к кавказской иконографии. Здесь рассказывается история святой, принёсшей христианство в Грузию. Храм наполнен тишиной, в которой особенно ясно слышны смыслы.

Музей под открытым небом в Гёреме

Комплекс монастырей, келий и храмов, вырубленных в мягких скалах. Вы познакомитесь с монашеским бытом Византии и увидите:

Церковь с пряжкой — самую большую и богато украшенную фресками

Церковь с яблоком с фресками 12 века

Змеиную церковь с изображением святого Георгия и дракона

Часовню Святой Варвары с символическими фресками и геометрическими орнаментами

Подземный город Каймаклы

Один из крупнейших подземных городов региона, уходящий вглубь на восемь этажей. Вентиляционные шахты, кухни, винодельни и часовни — всё создано ради выживания и сохранения веры. Атмосфера подземелья даёт возможность почувствовать силу духа первых христиан.

Вы узнаете:

Почему Каппадокия стала центром духовной жизни региона

Как монахи жили в уединении

Как религия и природа сформировали уникальную культуру подземных церквей и пещерных жилищ

Почему изображения в церквях такие условные, символические

Сохраняется ли сегодня где-то тот духовный мир, который застыл в архитектуре старинных скальных храмов

