Побывать в пещерных храмах и кельях первых христиан
Чтобы ощутить атмосферу раннехристианского уединения, мы отправимся к дому Святого Иоанна Каппадокийского. Побываем в скальных храмах, где сохранились фрагменты византийских фресок. Спустимся в восьмиэтажный подземный город. Этот будет спокойное и содержательное путешествие к истокам веры, монашества и культуры Каппадокии.
Мы побываем в уединённом месте, которое не входит в стандартные туристические маршруты. Вы узнаете о жизни и стойкости веры христианина, который заслужил уважение даже своих врагов.
Церковь Святой Нины
Скальный храм с фрагментами византийских фресок, отсылающих к кавказской иконографии. Здесь рассказывается история святой, принёсшей христианство в Грузию. Храм наполнен тишиной, в которой особенно ясно слышны смыслы.
Музей под открытым небом в Гёреме
Комплекс монастырей, келий и храмов, вырубленных в мягких скалах. Вы познакомитесь с монашеским бытом Византии и увидите:
Церковь с пряжкой — самую большую и богато украшенную фресками
Церковь с яблоком с фресками 12 века
Змеиную церковь с изображением святого Георгия и дракона
Часовню Святой Варвары с символическими фресками и геометрическими орнаментами
Подземный город Каймаклы
Один из крупнейших подземных городов региона, уходящий вглубь на восемь этажей. Вентиляционные шахты, кухни, винодельни и часовни — всё создано ради выживания и сохранения веры. Атмосфера подземелья даёт возможность почувствовать силу духа первых христиан.
Вы узнаете:
Почему Каппадокия стала центром духовной жизни региона
Как монахи жили в уединении
Как религия и природа сформировали уникальную культуру подземных церквей и пещерных жилищ
Почему изображения в церквях такие условные, символические
Сохраняется ли сегодня где-то тот духовный мир, который застыл в архитектуре старинных скальных храмов
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Vito или Mercedes Sprinter
Количество участников может быть увеличено до 12 без доплат
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Подземный город — €13 за чел. и в музей в Гёреме — €20 за чел.
Питание и напитки не входят в стоимость
Программа будет интересна путешественникам старше 8–10 лет
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хусейн — ваша команда гидов в Каппадокии
Я выпускник туристического лицея и факультета туризма — это образование дало мне прочную профессиональную основу в сфере путешествий и гостеприимства. В течение четырёх лет я изучал русский язык в Беларуси, читать дальше
и с 2013 года предоставляю экскурсионные услуги на русском языке.
С 2020 года я живу в Каппадокии и, как человек, хорошо знающий душу этого удивительного региона, приглашаю вас не просто на экскурсию, а в настоящее путешествие с глубоким смыслом.
Если вы хотите не просто увидеть Каппадокию, а прочувствовать её атмосферу, прикоснуться к её культуре, истории и природе — вы попали по адресу.
В каждой экскурсии я стараюсь объединить знания, эмоции и тёплое человеческое общение, чтобы ваше знакомство с Каппадокией стало по-настоящему незабываемым.