Едем — гулять по долинам с фантастическими пейзажами и подземным городам, восхищаться красотой фресок в скальных церквях и знаменитыми каменными грибами. Вы узнаете, зачем местные жители веками создавали жилища под землёй, почему Каппадокия стала центром раннего христианства и как вулканический ландшафт повлиял на архитектуру и быт.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от €200 за человека

Описание экскурсии

Подземный город Каймаклы (40 мин)

Убежище христиан, высеченное в скалах в 7 веке.

Голубиная долина (20 мин)

Здесь находятся тысячи голубятен, вырытых в скалах фермерами Каппадокии для сбора гуано и удобрения полей.

Магазин сувениров Onyx (30 мин)

Свободное время для шопинга.

Пещерные дома Учисара (30 мин)

Заходим в пещерный дом — ныне кафетерий — и окунаемся в жизнь прошлого.

Обед в формате шведского стола или с меню с керамическим кебабом (60 мин)

Аванос — город гончаров (40 мин)

Основан хеттами в 19 веке до н. э. на берегу Красной реки. Местные жители занимаются производством керамики и изразцов.

Долина волшебных дымоходов Пашабагы (40 мин)

Она же Долина монахов. Здесь — грибовидные скальные образования и монашеские кельи внутри скал.

Музей под открытым небом (60 мин)

Пещерный город со множеством домов, церквей и голубятен, заселённый с 4 по 20 века.

Панорамный вид на Эсентепе (20 мин)

Вы рассмотрите национальный парк и деревню Гёреме с высоты.

Организационные детали