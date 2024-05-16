читать дальше из истории региона и увидели Кападокию глазами любящего жителя. Маршрут составлен интересно и не проходит по туристическим меккам, и это даёт возможность по настоящему понять красоту этого региона.

Огромное спасибо за экскурсию нам было очень приятно и интересно. С Муратом очень легко и приятно общаться. Много интересного узнали