Экскурсии Каппадокии об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Каппадокии, цены от €250, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каппадокия для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Каппадокия для новичков: индивидуальная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Северная Каппадокия - красоты древней Турции
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Северная Каппадокия: путешествие по древней Турции с индивидуальным гидом
Откройте для себя волшебный мир Каппадокии: от долин с невероятными формами до исторических музеев и городов-крепостей
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
310 за всё до 6 чел.
Загадочная Каппадокия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
5 отзывов
Загадочная Каппадокия: Путешествие по древним монастырям и подземным городам
Откройте волшебный мир Каппадокии: от подземных городов до византийских монастырей и сказочных дымоходов. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339289 за всё до 10 чел.
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
Полюбоваться причудливыми долинами, посетить древнюю крепость и погулять по подземному городу
Начало: у вашей гостиницы
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
300 за всё до 5 чел.
Многогранная Каппадокия: синий маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Многогранная Каппадокия: путешествие по синему маршруту - история и природа
Приглашаем на уникальное путешествие по синему маршруту Каппадокии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты
Начало: В отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
390 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oksana
    16 мая 2024
    Загадочная Каппадокия
    Огромное спасибо за экскурсию нам было очень приятно и интересно. С Муратом очень легко и приятно общаться. Много интересного узнали
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    из истории региона и увидели Кападокию глазами любящего жителя. Маршрут составлен интересно и не проходит по туристическим меккам, и это даёт возможность по настоящему понять красоту этого региона.

  • V
    Vitalii
    13 мая 2024
    Каппадокия для новичков
    Отличная экскурсия. Подходит для знакомства с Каппадокией. Гид интересно рассказывал о каждой локации. Когда понял, что мы устали после подземного города, предложил скорректировать маршрут. Забрали от отеля и привезли потом обратно. Рекомендую. Заказывайте смело
  • М
    Матвеева
    27 апреля 2024
    Северная Каппадокия - красоты древней Турции
    Замечательный тур, посетили много прекрасных локаций, очень информативно, гид стал нашим другом, было время сделать фото и покупки, полюбили Турцию еще больше, спасибо!
  • А
    Анастасия
    26 апреля 2024
    Загадочная Каппадокия
    отличная экскурсия с посещением не совсем "туристических" мест в плане удаленности от Гёреме. Ездили с Сулейманом, так как Мурат был
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    занят. Позже познакомились с самим Муратом - удивительно добрый и внимательный человек. Помог нам попасть на полет шаров и получить незабываемые ощущения

    отличная экскурсия с посещением не совсем "туристических" мест в плане удаленности от Гёреме. Ездили с Сулейманомотличная экскурсия с посещением не совсем "туристических" мест в плане удаленности от Гёреме. Ездили с Сулейманомотличная экскурсия с посещением не совсем "туристических" мест в плане удаленности от Гёреме. Ездили с Сулейманомотличная экскурсия с посещением не совсем "туристических" мест в плане удаленности от Гёреме. Ездили с Сулейманомотличная экскурсия с посещением не совсем "туристических" мест в плане удаленности от Гёреме. Ездили с Сулейманом
  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Загадочная Каппадокия
    Доброе! Все очень понравилось, загадочная, фантастическая Каппадокия с невероятными пейзажами. Отличный гид, что важно, житель Каппадоккии, со знанием русского языка
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    и истории. Нас встретили в аэропорту и возили на минивене. Водитель профессионал своего дела, возил мягко и плавно. Благодарю и рекомендую Мурата от всей души.

    Доброе! Все очень понравилось, загадочная, фантастическая Каппадокия с невероятными пейзажами. Отличный гид, что важно, житель Каппадоккии
  • Н
    Наталья
    2 мая 2023
    Северная Каппадокия - красоты древней Турции
    Добрый день, Гида была замена. Был Али. Он обладает глубокими знаниями, захватывающе и интересно рассказывает. Один из лучших гидов Эксперт по Каппадокии. Очень понравилось и рекомендуем, но только если гид Али.

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «История и архитектура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Каппадокия для новичков
  2. Северная Каппадокия - красоты древней Турции
  3. Загадочная Каппадокия
  4. Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
  5. Многогранная Каппадокия: синий маршрут
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 250 до 390 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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