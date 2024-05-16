1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Каппадокия для новичков: индивидуальная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Северная Каппадокия: путешествие по древней Турции с индивидуальным гидом
Откройте для себя волшебный мир Каппадокии: от долин с невероятными формами до исторических музеев и городов-крепостей
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
€310 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
Загадочная Каппадокия: Путешествие по древним монастырям и подземным городам
Откройте волшебный мир Каппадокии: от подземных городов до византийских монастырей и сказочных дымоходов. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339€289 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
Полюбоваться причудливыми долинами, посетить древнюю крепость и погулять по подземному городу
Начало: у вашей гостиницы
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Многогранная Каппадокия: путешествие по синему маршруту - история и природа
Приглашаем на уникальное путешествие по синему маршруту Каппадокии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты
Начало: В отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€390 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana16 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию нам было очень приятно и интересно. С Муратом очень легко и приятно общаться. Много интересного узнали
- VVitalii13 мая 2024Отличная экскурсия. Подходит для знакомства с Каппадокией. Гид интересно рассказывал о каждой локации. Когда понял, что мы устали после подземного города, предложил скорректировать маршрут. Забрали от отеля и привезли потом обратно. Рекомендую. Заказывайте смело
- ММатвеева27 апреля 2024Замечательный тур, посетили много прекрасных локаций, очень информативно, гид стал нашим другом, было время сделать фото и покупки, полюбили Турцию еще больше, спасибо!
- ААнастасия26 апреля 2024отличная экскурсия с посещением не совсем "туристических" мест в плане удаленности от Гёреме. Ездили с Сулейманом, так как Мурат был
- ЕЕлена25 апреля 2024Доброе! Все очень понравилось, загадочная, фантастическая Каппадокия с невероятными пейзажами. Отличный гид, что важно, житель Каппадоккии, со знанием русского языка
- ННаталья2 мая 2023Добрый день, Гида была замена. Был Али. Он обладает глубокими знаниями, захватывающе и интересно рассказывает. Один из лучших гидов Эксперт по Каппадокии. Очень понравилось и рекомендуем, но только если гид Али.
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «История и архитектура»
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