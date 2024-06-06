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современности, помогая понять эту страну. Спасибо ему за наш замечательный день. Кроме того мы всегда удачно избегали и очередей, и огромного скопления людей, и подъезжали к очень хорошим видовым площадкам для фотографий. Более того, оба наших совпровождающих - Доган с водителем - были очень открыты нашим просьбам и пожеланиям, хотя в итоге мы вышли за рамки времени тура. Отдельно приятно отметить, что автомобиль на котором мы ездили был очень удобный и чистый. А ужин в середине тура был недорогой и действительно очень вкусный. В общем, спасибо большое!