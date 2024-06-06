Зелёный маршрут пролегает по южной части Каппадокии, а красный - по северной.
В нашем путешествии объединяются оба маршрута! Увидите долины с фантастическими природными скульптурами из лавы, скальный замок, подземный город Каймаклы
В нашем путешествии объединяются оба маршрута! Увидите долины с фантастическими природными скульптурами из лавы, скальный замок, подземный город Каймаклы
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🏰 Исторические памятники
- 🕍 Подземные города
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 🗣️ Профессиональные гиды
- 🌍 Крупнейшие каньоны мира
Что можно увидеть
- Долина любви
- Замок Учисар
- Долина голубей
- Подземный город Каймаклы
- Долина Ихлара
- Пещерный монастырь Селиме
- Долина Гёреме
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Долина любви, расположенная в Центральной Анатолии, считается жемчужиной Каппадокии. Самая яркая особенность долины — изваяния природного происхождения, напоминающие печные дымоходы.
- Замок Учисар, вырубленный в скале — древнее оборонительное сооружение, защищавшее христиан от преследования римлян, а в период сельджуков и бейликов служившее сторожевым фортом.
- Долина голубей, или долина Гюверджинлик, простирается от Учисара до Гёреме на 4 км. Долина получила своё название из-за многочисленных голубиных гнезд, свитых в скалах.
- Подземный город Каймаклы, вырубленный в туфовых скалах в эпоху хеттов, имеет восемь этажей. Это пространство включает в себя комнаты и холлы, соединённые узкими коридорами, винные и водные погреба, склады с припасами, вентиляционные шахты, колодцы и даже церковь.
- Долина Ихлара — каньон вулканического происхождения около 14 км. длиной, считается одним из крупнейших в мире.
- Пещерный монастырский комплекс Селиме на краю долины Ихлара. Его главные достопримечательности — кафедральный собор, церкви и караванные пути — must-see-локации Каппадокии.
- Долина Гёреме с причудливыми скульптурами из лавы, выполненными ветром и водой на протяжении столетий. Вы подниметесь на холм и увидите фантастические ландшафты соседних долин — Розовой и Красной.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter или Mercedes Vito, услуги гида, питьевая вода.
Дополнительные расходы
- Вход в подземный город Каймаклы — €13/чел.
- Долина Ихлара и комплекс Селиме — €15/чел.
- Обед — около €13/чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Гореме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат — ваша команда гидов в Каппадокии
Провели экскурсии для 134 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мурат, я родился в Каппадокии, жил в России и Украине, чтобы изучать русский язык. После окончания школы я вернулся в Каппадокию и проучился ещё 2 года,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Галина
6 июня 2024
Очень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии в первый раз. Тур очень насыщенный, но было невероятно интересно и легко, Мурат менял маршрут
Павел
5 июня 2024
Все очень понравилось! Хорошо спланированный маршрут, интересные места, отличная удобная машина, вкусный обед и вино на дегустации (мы сами попросили нас туда привезти, если что). Это был потрясающе интересный день! Каппадокия прекрасна! Спасибо!
В
Виктория
24 мая 2024
Очень удачный маршрут, охватывает основные достопримечательности Каппадокии за 1 день. Большое впечатление произвел подземный город и пещерный монастырь Селиме. Гид шел наверчу и немного адаптировал маршрут и время, что очень удобно. Прекрасный комфортный трансфер и обед. Большое спасибо Мурату за незабываемый, познавательный день!
А
Александр
20 мая 2024
Все прошло очень здорово! Мурат очень интересный собеседник, обладающий большим запасом историй и информации о своем родном крае. Очень удобный микроавтобус, хорошо продуманный маршрут, помощь в любом вопросе, хорошая коммуникация с первого дня бронирования, хорошее знание русского языка. Советую всем, кто хочет насладиться экскурсиями по Каппадокии, в компании Мурата это сделать сплошное удовольствие!
И
Инга
10 мая 2024
Отличная экскурсия! Мурат-профессиональный гид, очень интересно рассказывал. У нас была компания из 8 человек, все разного возраста - Мурат ко всем нашел подход. На все вопросы находил ответы.
Очень советую!
Очень советую!
и
ирина
6 мая 2024
На майские праздники отдыхали в Каппадокия в г. Гереме, заказывали 4 экскурсии, гидом которых был Мурат, местный житель, который знает все о Каппадокии, показал все интересные места. Организация экскурсий была на высоком уровне, транспорт, выезд по расписанию, заезд в лучшие места, дегустация вкусных блюд. Своевременно был организован трансфер из аэропорта и обратно, рекомендуем обращаться к гиду Мурату. Экскурсии были интересные.
Д
Дарья
6 мая 2024
Заказали экскурсию у Мурата и весь день провели с гидом Доганом. Надо отметить, что с Муратом работает очень хорошая команда. Доган рассказал нам очень многое из истории Турции и ее
А
Анна
3 мая 2024
Сегодня была потрясающая экскурсия, организованная Муратом. Нам посчастливилось найти Мурата на tripster. До поездки мы обсудили все детали нашего путешествия, все наши пожелания были учтены Муратом и нам была предложена
Ю
Юлия
3 мая 2024
Благодарим за экскурсию, все понравилось, гид Халил очень старался и рассказывал много интересного. Остались довольны, вернемся ещё раз! ☺️
Д
Дмитрий
30 апр 2024
Все понравилось.
Насыщенно, интересно. Вся каппадокия за один день.
Насыщенно, интересно. Вся каппадокия за один день.
Ирина
27 апр 2024
Были в Каппадокии один день, успели все посмотреть. На комфортабельном автомобиле посетили все значимые места, гид Сулейман рассказал их историю. Спускались в подземный город. Гид посоветовал место, где вкусно покушать. А вечером отвез встретить закат. Было насыщенно и интересно!
Юлия
4 апр 2024
Рекомендую данную экскурсию! Большая благодарность гиду Мурату. Экскурсия прошла на комфортабельном автомобиле, посетили все самые главные достопримечательности и смотровые площадки. Мурат также помог организовать трансфер и другие орг. вопросы.
Мурат говорит на русском языке, хорошо знает историю своей родины. Очень понравилась экскурсия 👍
Мурат говорит на русском языке, хорошо знает историю своей родины. Очень понравилась экскурсия 👍
Юлия
31 мар 2024
Экскурсия очень продуктивная и информативная. Посетили много интересных мест, всю дорогу и во время прогулок гид рассказывал историю Кападокии и Турции в целом. Экскурсия проходит на комфортабельном авто, водителю тоже отдельное спасибо, очень аккуратно и быстро.
Экскурсия включает пешие прогулки, достаточно долго, но это только плюс.
По дороге был вкусный обед.
В целом экскурсией довольна, организаторам спасибо!)
Экскурсия включает пешие прогулки, достаточно долго, но это только плюс.
По дороге был вкусный обед.
В целом экскурсией довольна, организаторам спасибо!)
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