Южная и северная Каппадокия за 1 день

Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Зелёный маршрут пролегает по южной части Каппадокии, а красный - по северной.

В нашем путешествии объединяются оба маршрута! Увидите долины с фантастическими природными скульптурами из лавы, скальный замок, подземный город Каймаклы
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и пещерный монастырь Селиме. Также сможете насладиться одним из крупнейших каньонов мира. Обсудим исторические события, затронувшие эти места. Долина любви в Центральной Анатолии считается жемчужиной Каппадокии. Замок Учисар, вырубленный в скале, служил оборонительным сооружением. Долина голубей простирается от Учисара до Гёреме.

Подземный город Каймаклы имеет восемь этажей, включающих комнаты, холлы, винные и водные погреба, склады, вентиляционные шахты, колодцы и церковь. Долина Ихлара - каньон вулканического происхождения длиной около 14 км.

Пещерный монастырский комплекс Селиме на краю долины Ихлара включает кафедральный собор, церкви и караванные пути.

Долина Гёреме с причудливыми скульптурами из лавы предлагает фантастические ландшафты соседних долин - Розовой и Красной

5
13 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные природные ландшафты
  2. 🏰 Исторические памятники
  3. 🕍 Подземные города
  4. 🚐 Комфортабельный транспорт
  5. 🗣️ Профессиональные гиды
  6. 🌍 Крупнейшие каньоны мира

Что можно увидеть

  • Долина любви
  • Замок Учисар
  • Долина голубей
  • Подземный город Каймаклы
  • Долина Ихлара
  • Пещерный монастырь Селиме
  • Долина Гёреме
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Долина любви, расположенная в Центральной Анатолии, считается жемчужиной Каппадокии. Самая яркая особенность долины — изваяния природного происхождения, напоминающие печные дымоходы.
  • Замок Учисар, вырубленный в скале — древнее оборонительное сооружение, защищавшее христиан от преследования римлян, а в период сельджуков и бейликов служившее сторожевым фортом.
  • Долина голубей, или долина Гюверджинлик, простирается от Учисара до Гёреме на 4 км. Долина получила своё название из-за многочисленных голубиных гнезд, свитых в скалах.
  • Подземный город Каймаклы, вырубленный в туфовых скалах в эпоху хеттов, имеет восемь этажей. Это пространство включает в себя комнаты и холлы, соединённые узкими коридорами, винные и водные погреба, склады с припасами, вентиляционные шахты, колодцы и даже церковь.
  • Долина Ихлара — каньон вулканического происхождения около 14 км. длиной, считается одним из крупнейших в мире.
  • Пещерный монастырский комплекс Селиме на краю долины Ихлара. Его главные достопримечательности — кафедральный собор, церкви и караванные пути — must-see-локации Каппадокии.
  • Долина Гёреме с причудливыми скульптурами из лавы, выполненными ветром и водой на протяжении столетий. Вы подниметесь на холм и увидите фантастические ландшафты соседних долин — Розовой и Красной.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter или Mercedes Vito, услуги гида, питьевая вода.

Дополнительные расходы

  • Вход в подземный город Каймаклы — €13/чел.
  • Долина Ихлара и комплекс Селиме — €15/чел.
  • Обед — около €13/чел.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Гореме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
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1
Галина
6 июня 2024
Очень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии в первый раз. Тур очень насыщенный, но было невероятно интересно и легко, Мурат менял маршрут
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в зависимости от ситуации и мы везде были практически одни без толп туристов, прошли подземный город, побывали в древних храмах, прошли по ущелью. По итогу совсем не устали, а только зарядились энергией от красот Каппадокии. Однозначно рекомендуем, очень легко с гидом, отличный водитель, все очень комфортно и интересно

Очень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии вОчень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии вОчень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии вОчень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии вОчень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии в
Павел
5 июня 2024
Все очень понравилось! Хорошо спланированный маршрут, интересные места, отличная удобная машина, вкусный обед и вино на дегустации (мы сами попросили нас туда привезти, если что). Это был потрясающе интересный день! Каппадокия прекрасна! Спасибо!
В
24 мая 2024
Очень удачный маршрут, охватывает основные достопримечательности Каппадокии за 1 день. Большое впечатление произвел подземный город и пещерный монастырь Селиме. Гид шел наверчу и немного адаптировал маршрут и время, что очень удобно. Прекрасный комфортный трансфер и обед. Большое спасибо Мурату за незабываемый, познавательный день!
Очень удачный маршрут, охватывает основные достопримечательности Каппадокии за 1 день. Большое впечатление произвел подземный город иОчень удачный маршрут, охватывает основные достопримечательности Каппадокии за 1 день. Большое впечатление произвел подземный город иОчень удачный маршрут, охватывает основные достопримечательности Каппадокии за 1 день. Большое впечатление произвел подземный город и
А
20 мая 2024
Все прошло очень здорово! Мурат очень интересный собеседник, обладающий большим запасом историй и информации о своем родном крае. Очень удобный микроавтобус, хорошо продуманный маршрут, помощь в любом вопросе, хорошая коммуникация с первого дня бронирования, хорошее знание русского языка. Советую всем, кто хочет насладиться экскурсиями по Каппадокии, в компании Мурата это сделать сплошное удовольствие!
И
10 мая 2024
Отличная экскурсия! Мурат-профессиональный гид, очень интересно рассказывал. У нас была компания из 8 человек, все разного возраста - Мурат ко всем нашел подход. На все вопросы находил ответы.
Очень советую!
и
6 мая 2024
На майские праздники отдыхали в Каппадокия в г. Гереме, заказывали 4 экскурсии, гидом которых был Мурат, местный житель, который знает все о Каппадокии, показал все интересные места. Организация экскурсий была на высоком уровне, транспорт, выезд по расписанию, заезд в лучшие места, дегустация вкусных блюд. Своевременно был организован трансфер из аэропорта и обратно, рекомендуем обращаться к гиду Мурату. Экскурсии были интересные.
Д
6 мая 2024
Заказали экскурсию у Мурата и весь день провели с гидом Доганом. Надо отметить, что с Муратом работает очень хорошая команда. Доган рассказал нам очень многое из истории Турции и ее
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современности, помогая понять эту страну. Спасибо ему за наш замечательный день. Кроме того мы всегда удачно избегали и очередей, и огромного скопления людей, и подъезжали к очень хорошим видовым площадкам для фотографий. Более того, оба наших совпровождающих - Доган с водителем - были очень открыты нашим просьбам и пожеланиям, хотя в итоге мы вышли за рамки времени тура. Отдельно приятно отметить, что автомобиль на котором мы ездили был очень удобный и чистый. А ужин в середине тура был недорогой и действительно очень вкусный. В общем, спасибо большое!

А
3 мая 2024
Сегодня была потрясающая экскурсия, организованная Муратом. Нам посчастливилось найти Мурата на tripster. До поездки мы обсудили все детали нашего путешествия, все наши пожелания были учтены Муратом и нам была предложена
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экскурсия исходя из сегодняшних погодных условий. Экскурсия с замечательным гидом Халилом превзошла все наши ожидания!!! Это была четко организованная поездка, которая также была очень интересна нашему 10-летнему сыну, Мы провели потрясающий и интересный день в Каппадокии сегодня! С нетерпением ждём нашей следующей встречи с Муратом и Халилом. Большое спасибо за Ваш сервис!!!!!!

Сегодня была потрясающая экскурсия, организованная Муратом. Нам посчастливилось найти Мурата на tripster. До поездки мы обсудилиСегодня была потрясающая экскурсия, организованная Муратом. Нам посчастливилось найти Мурата на tripster. До поездки мы обсудилиСегодня была потрясающая экскурсия, организованная Муратом. Нам посчастливилось найти Мурата на tripster. До поездки мы обсудили
Ю
3 мая 2024
Благодарим за экскурсию, все понравилось, гид Халил очень старался и рассказывал много интересного. Остались довольны, вернемся ещё раз! ☺️
Д
30 апр 2024
Все понравилось.
Насыщенно, интересно. Вся каппадокия за один день.
Ирина
27 апр 2024
Были в Каппадокии один день, успели все посмотреть. На комфортабельном автомобиле посетили все значимые места, гид Сулейман рассказал их историю. Спускались в подземный город. Гид посоветовал место, где вкусно покушать. А вечером отвез встретить закат. Было насыщенно и интересно!
Были в Каппадокии один день, успели все посмотреть. На комфортабельном автомобиле посетили все значимые места, гидБыли в Каппадокии один день, успели все посмотреть. На комфортабельном автомобиле посетили все значимые места, гидБыли в Каппадокии один день, успели все посмотреть. На комфортабельном автомобиле посетили все значимые места, гидБыли в Каппадокии один день, успели все посмотреть. На комфортабельном автомобиле посетили все значимые места, гид
Юлия
4 апр 2024
Рекомендую данную экскурсию! Большая благодарность гиду Мурату. Экскурсия прошла на комфортабельном автомобиле, посетили все самые главные достопримечательности и смотровые площадки. Мурат также помог организовать трансфер и другие орг. вопросы.
Мурат говорит на русском языке, хорошо знает историю своей родины. Очень понравилась экскурсия 👍
Рекомендую данную экскурсию! Большая благодарность гиду Мурату. Экскурсия прошла на комфортабельном автомобиле, посетили все самые главныеРекомендую данную экскурсию! Большая благодарность гиду Мурату. Экскурсия прошла на комфортабельном автомобиле, посетили все самые главныеРекомендую данную экскурсию! Большая благодарность гиду Мурату. Экскурсия прошла на комфортабельном автомобиле, посетили все самые главныеРекомендую данную экскурсию! Большая благодарность гиду Мурату. Экскурсия прошла на комфортабельном автомобиле, посетили все самые главныеРекомендую данную экскурсию! Большая благодарность гиду Мурату. Экскурсия прошла на комфортабельном автомобиле, посетили все самые главныеРекомендую данную экскурсию! Большая благодарность гиду Мурату. Экскурсия прошла на комфортабельном автомобиле, посетили все самые главныеРекомендую данную экскурсию! Большая благодарность гиду Мурату. Экскурсия прошла на комфортабельном автомобиле, посетили все самые главные
Юлия
31 мар 2024
Экскурсия очень продуктивная и информативная. Посетили много интересных мест, всю дорогу и во время прогулок гид рассказывал историю Кападокии и Турции в целом. Экскурсия проходит на комфортабельном авто, водителю тоже отдельное спасибо, очень аккуратно и быстро.
Экскурсия включает пешие прогулки, достаточно долго, но это только плюс.
По дороге был вкусный обед.
В целом экскурсией довольна, организаторам спасибо!)

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