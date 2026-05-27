Окунитесь в мир церемонии Сема — религиозного кружения дервишей. Они впадают в состояние, похожее на транс, и символически проходят путь от рождения до смерти.
Вы увидите уникальное духовное действо, основанное на учениях персидского поэта и философа Джелаладдина Руми.
И понаблюдаете, как музыка, пение и танец становятся инструментами молитвы и внутреннего созерцания.
Описание трансфер
Комфортный трансфер — заберём и вернём вас в отель.
Церемония кружения дервишей суфийского ордена Мевлеви — мистический танец, символизирующий путь от рождения до смерти.
Информационные буклеты — на русском языке для лучшего понимания церемонии.
Организационные детали
- Церемония проходит в культурном центре «Мотив», расположенном в аутентичном скальном комплексе
- В стоимость входит трансфер от отеля и обратно на комфортабельном микроавтобусе и билет на церемонию кружения дервишей
- Продолжительность церемонии — 50 мин
- С вами поедет один из водителей нашей команды
ежедневно в 18:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Только входной билет
|€20
|Трансфер от отеля и входной билет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Гёреме, Учхисаре, Ургюпе, Ортахисаре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмет и Марина — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 5277 туристов
Мы — лицензированные гиды с искренней увлечённостью своей работой, любовью к региону и уважением к его истории. Если вы активны и любознательны, будем рады показать вам Каппадокию.
