Трехдневное погружение в древнюю культуру региона, быт пещерных городов и фантастические ландшафты
Вам предстоит провести три дня среди волшебных пейзажей Каппадокии и открыть для себя её самые удивительные уголки! Вы спуститесь в подземный город Каймаклы, побываете в раннехристианских скальных храмах, пройдете по читать дальше
фантастическим долинам с фигурными скалами из туфа, познакомитесь с местным бытом, кухней и раскроете древние секреты гончарных мастеров Аваноса.
А уникальные традиции этого региона наполнят наше путешествие по Каппадокии непередаваемой атмосферой и колоритом.
Описание экскурсии
День 1
Природа и ремесла Каппадокии
Путешествие начнется с поездки к подножию крепости Учхисар, которую видно из любой точки Каппадокии. Неудивительно, что когда-то с этой высокой крепости контролировались все дороги региона.
Вы посетите музей под открытым небом Зельве — масштабный монастырский комплекс со скальными храмами византийского периода, сохранившимися трапезными и кухнями. Здесь вам откроется история раннего христианства в Каппадокии.
После обеда в ресторане мы отправимся в городок Аванос — колоритный центр гончарства и ковроткачества региона. Вы увидите, как работают местные мастера, а также узнаете от них секреты гончарного искусства и национальной росписи по керамике. А после можете самостоятельно изготовить маленький шедевр из глины.
Перед вами откроются самые интересные и невероятные панорамы Каппадокии. В Долине фей вы поразитесь двух- и трёхголовым грибам из вулканического туфа, которые местные жители называют «трубами фей», а Долина воображения удивит вас красно-розовыми скалами причудливых форм, напоминающими фигуры людей и животных. Каждый путешественник видит в скалах свои образы, но все единодушно различают верблюда, парочку целующихся птиц и шляпу Наполеона.
А прежде чем вернуться в отель, мы посетим винную фабрику Kocabağa, где вы сможете бесплатно продегустировать вина Каппадокии.
День 2
Путешествие по Южной Каппадокии Утром из гостиницы мы поедем в Долину голубей с красивейшими ландшафтами и панорамами. Вы увидите бывшие скальные монастыри и кельи монахов, переделанные местными жителями в голубятни, и узнаете историю этого места. Побываете в подземном городе Каймаклы и познакомитесь с бытом «подземной» жизни: осмотрите жилые и хозяйственные помещения, залы для собраний, церковь, временное кладбище, кухни, хлев для скота, амбары, винодельни, а также старинные резервуары для хранения масла и вина. Затем вас ждет поездка к кратерному озеру Нар и в каньон Ихлара, а также прогулка вдоль реки к скальному храму. А после обеда у реки Мелендиз вы посетите Селиме — один из самых больших скальных монастырей Каппадокии — и побываете в удивительной мастерской оникса.
День 3
Христианские святыни долины Соганлы После завтрака в отеле вы отправитесь в греческую деревню Мустафапаша, где посетите храм святых Константина и Елены и монастырь Николая Чудотворца. Затем мы окажемся в долине Соганлы: здесь вы осмотрите сохранившиеся скальные церкви времен раннего христианства, сможете зайти в храм Сорока Севастийских мучеников, который обычно закрыт для туристов, и побывать в месте подвижничества святого Иоанна Русского. Также мы заедем в древний город Ургюп, который сочетает современную архитектуру с историческим антуражем, и посетим скальный туфовый дом, где до сих пор живет местная семья. А после вас ждет возвращение в отель Гёреме, где и закончится наше удивительное путешествие.
Где начинается экскурсия
Тур начинается в Гёреме, куда вы добираетесь самостоятельно на машине, автобусе или самолете (в стоимость тура входят трансферы до отеля из аэропортов Кайсери и Невшехир).
Организационные детали
В стоимость тура входит: размещение в отеле 3*; экскурсии в Каппадокии, завтраки, обеды на экскурсии, а также все входные билеты. Отдельно оплачиваются только ужины, напитки и личные расходы.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Каппадокии
Провела экскурсии для 1038 туристов
Меня зовут Ольга, живу в Турции, в Каппадокии, с 1997 г. Профессиональный лицензированный гид-экскурсовод. В туризме работаю с 2001 года. Провожу туры по Каппадокии и по всей Турции. С 2014 читать дальше
г являюсь автором проекта и книги о Каппадокии. Провожу воркшопы в России и Украине, каждый год участвую в международных туристических выставках. В 2014 г. проводила конференцию в Москве в Ленинской библиотеке. Провожу не только стандартные туры, но и паломнические по всем храмам Каппадокии.
Отзывы и рейтинг
Ю
Юрий
9 июн 2018
Всё очень понравилось! Большое спасибо Ольге и Юлии за интересные экскурсии, внимание и заботу)
Антон
11 мая 2018
Спасибо огромное Ольге и ее коллегам за потрясающую организацию всей нашей поездки!!! Все было классно, интересно. Много новых фактов. Очень тщательный подход к составлению экскурсий и проверке исторических фактов, о которых рассказывается. Рекомендую всем!
Н
Наталья
17 апр 2018
Экскурсия по Каппадокии открыла целый прекрасный мир удивительных пейзажей и древней истории, посетили много древних христианских храмов. Все три дня были очень насыщенными, тур организован грамотно и интересно.