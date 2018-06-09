Вам предстоит провести три дня среди волшебных пейзажей Каппадокии и открыть для себя её самые удивительные уголки! Вы спуститесь в подземный город Каймаклы, побываете в раннехристианских скальных храмах, пройдете по

фантастическим долинам с фигурными скалами из туфа, познакомитесь с местным бытом, кухней и раскроете древние секреты гончарных мастеров Аваноса. А уникальные традиции этого региона наполнят наше путешествие по Каппадокии непередаваемой атмосферой и колоритом.

Описание экскурсии

День 1

Природа и ремесла Каппадокии

Путешествие начнется с поездки к подножию крепости Учхисар , которую видно из любой точки Каппадокии. Неудивительно, что когда-то с этой высокой крепости контролировались все дороги региона.

День 2

Путешествие по Южной Каппадокии

Утром из гостиницы мы поедем в Долину голубей с красивейшими ландшафтами и панорамами. Вы увидите бывшие скальные монастыри и кельи монахов, переделанные местными жителями в голубятни, и узнаете историю этого места. Побываете в подземном городе Каймаклы и познакомитесь с бытом «подземной» жизни: осмотрите жилые и хозяйственные помещения, залы для собраний, церковь, временное кладбище, кухни, хлев для скота, амбары, винодельни, а также старинные резервуары для хранения масла и вина. Затем вас ждет поездка к кратерному озеру Нар и в каньон Ихлара, а также прогулка вдоль реки к скальному храму. А после обеда у реки Мелендиз вы посетите Селиме — один из самых больших скальных монастырей Каппадокии — и побываете в удивительной мастерской оникса.

День 3

Христианские святыни долины Соганлы

После завтрака в отеле вы отправитесь в греческую деревню Мустафапаша, где посетите храм святых Константина и Елены и монастырь Николая Чудотворца. Затем мы окажемся в долине Соганлы: здесь вы осмотрите сохранившиеся скальные церкви времен раннего христианства, сможете зайти в храм Сорока Севастийских мучеников, который обычно закрыт для туристов, и побывать в месте подвижничества святого Иоанна Русского. Также мы заедем в древний город Ургюп, который сочетает современную архитектуру с историческим антуражем, и посетим скальный туфовый дом, где до сих пор живет местная семья. А после вас ждет возвращение в отель Гёреме, где и закончится наше удивительное путешествие.

Где начинается экскурсия

Тур начинается в Гёреме, куда вы добираетесь самостоятельно на машине, автобусе или самолете (в стоимость тура входят трансферы до отеля из аэропортов Кайсери и Невшехир).

