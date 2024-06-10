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общем двигалась она очень медленно, приходилось догонять, а седло было жутко неудобное. Тем не менее, гереме красивый в летнее время и это сгладило впечатления. Самого инструктора не было слышно во первых из-за того что он был далеко, во вторых потому что турецкий английский это не тот, что вы учили в школе)