1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
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1 час
Турецкий хаммам в Каппадокии
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Последние отзывы на экскурсии
- РРоман10 июня 2024Нас довезли из отеля в ранчо. Там посадили на лошадок. Но моя была очень капризная, либо ей что-то мешало. В
- ЮЮлия15 мая 2024Очень понравилась поездка на лошадях и особенно проводник Рамзан. Был внимателен и сделал нам море замечательных фотографий.
- ЕЕлена5 апреля 2024Все понравилось) была прогулка на закате. Для опытных всадников возможны быстрые аллюры: рысь/галоп. Так что прокатились с ветерком, получили отличные фото и видео, спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Уникальный опыт»
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