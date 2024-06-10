Уникальный опыт – экскурсии в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Каппадокии, цены от €86, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конная прогулка по долинам Каппадокии
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
86 за человека
Турецкий хаммам в Каппадокии
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
1 час
Турецкий хаммам в Каппадокии
Прикоснуться к национальным традициям очищения в одной из самых красивых бань региона
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
9990 за человека
Предложение руки и сердца в Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
до 2 чел.
2 часа
Предложение руки и сердца в Каппадокии
Сделать предложение своей второй половинке в самом романтичном месте на земле
Начало: У вашего отеля
9 июля в 07:00
10 июля в 04:00
300 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    10 июня 2024
    Конная прогулка по долинам Каппадокии
    Нас довезли из отеля в ранчо. Там посадили на лошадок. Но моя была очень капризная, либо ей что-то мешало. В
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    общем двигалась она очень медленно, приходилось догонять, а седло было жутко неудобное. Тем не менее, гереме красивый в летнее время и это сгладило впечатления. Самого инструктора не было слышно во первых из-за того что он был далеко, во вторых потому что турецкий английский это не тот, что вы учили в школе)

  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Конная прогулка по долинам Каппадокии
    Очень понравилась поездка на лошадях и особенно проводник Рамзан. Был внимателен и сделал нам море замечательных фотографий.
  • Е
    Елена
    5 апреля 2024
    Конная прогулка по долинам Каппадокии
    Все понравилось) была прогулка на закате. Для опытных всадников возможны быстрые аллюры: рысь/галоп. Так что прокатились с ветерком, получили отличные фото и видео, спасибо.
    Все понравилось) была прогулка на закате. Для опытных всадников возможны быстрые аллюры: рысь/галоп. Так что прокатились

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Уникальный опыт»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  3. Долина Голубей
  4. Аванос
  5. Крепость Учхисар
  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Крепость Ортахисар
  9. Монастыри Гёреме
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июле 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 86 до 300 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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