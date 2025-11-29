Это путешествие показывает Каппадокию с необычного ракурса — со спины верблюда. Вы увидите мягкий свет заката на причудливых скалах и услышите истории о караванных маршрутах. Пройдёте по древним тропам, где время словно остановилось, и насладитесь тишиной.

Описание экскурсии

Короткий инструктаж. Вы узнаете, как общаться с верблюдом, оседлаете его и отправитесь в путь по живописным долинам Каппадокии.

Долина Роз и Долина Любви. Скалы здесь имеют причудливые формы и окрашены в розовые и золотые оттенки. Мы сделаем остановки, чтобы сделать яркие фотографии и насладиться пейзажами.

Рассказы о древних караванных путях и жизни местных, для которых верблюды веками были неотъемлемой частью культуры.

Закат над Красной долиной — впечатляющий романтический вид.

Возвращение на ферму. Можно пообщаться с животными и выпить чашку турецкого чая.

Организационные детали