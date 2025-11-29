Это путешествие показывает Каппадокию с необычного ракурса — со спины верблюда. Вы увидите мягкий свет заката на причудливых скалах и услышите истории о караванных маршрутах. Пройдёте по древним тропам, где время словно остановилось, и насладитесь тишиной.
Описание экскурсии
Короткий инструктаж. Вы узнаете, как общаться с верблюдом, оседлаете его и отправитесь в путь по живописным долинам Каппадокии.
Долина Роз и Долина Любви. Скалы здесь имеют причудливые формы и окрашены в розовые и золотые оттенки. Мы сделаем остановки, чтобы сделать яркие фотографии и насладиться пейзажами.
Рассказы о древних караванных путях и жизни местных, для которых верблюды веками были неотъемлемой частью культуры.
Закат над Красной долиной — впечатляющий романтический вид.
Возвращение на ферму. Можно пообщаться с животными и выпить чашку турецкого чая.
Организационные детали
- Мы заберём вас из отеля и доставим на ферму на комфортабельном автомобиле
- Прогулка на верблюдах длится около 1,5 часов и проходит в утренние или вечерние часы, когда пейзажи особенно красивы
- Подходит для всех возрастов, но не рекомендуется беременным и людям с проблемами спины
- Оставшуюся сумму нужно оплатить не позднее чем за 12 часов до начала прогулки. Мы можем заехать в ваш отель и принять оплату наличными в евро, долларах или турецких лирах. Возможна онлайн-оплата по ссылке с карты иностранного банка
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каппадокии
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Катерина — Организатор в Каппадокии
Провела экскурсии для 1008 туристов
Я представляю одну из лучших компаний в области воздухоплавания. Мы работаем с середины 2010-х и запускаем только новые воздушные шары, следуем всем современным стандартам качества. А ещё предлагаем наземные программы для вашего отдыха. Ждём вас!
