1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
Позаботьтесь о своём комфорте с самого начала поездки. Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и доставит в отель с максимальным удобством
Начало: аэропорт
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальный VIP-трансфер «Каппадокия - Анталья» на Mercedes
Путешествуйте с комфортом на VIP-трансфере «Каппадокия - Анталья». Современные автомобили Mercedes, профессиональные водители и все удобства для вашего удобства
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
€570 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
VIP-трансфер в Каппадокии: комфорт после полета с Wi-Fi и напитками
После долгого полета ждет идеальный отдых в дороге: VIP-трансфер с напитками, интернетом и Netflix. Путешествуйте с комфортом и без забот
Начало: Аэропорт или гостиница
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для Вас время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна17 июля 2023Спасибо огромное Мехмету за шикарную поездку!!! Отличный собеседник, комфортная поездка!! Быстро, безопасно!!! Теперь только с ним!!
- TTatiana11 мая 2022Отличный трансфер! Все вовремя. В машине чисто, приятно. Есть детское кресло. Рекомендую
- ЮЮлия4 мая 2022Встреча, автомобиль, комфлрт, экскурсии- все на высшем уровне организации. Обязательно вернемся еще и непременно воспользуемся услугами!
- VVadim9 января 2022Шикарный комфортный автомобиль, на котором за умеренные деньги можно проделать незаметно путь от аэропорта до вашей гостиницы.
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «VIP-туры»
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Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 570. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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