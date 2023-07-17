VIP-экскурсии в Каппадокии с премиальным подходом

Найдено 3 экскурсии в категории «VIP-туры» в Каппадокии, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
Позаботьтесь о своём комфорте с самого начала поездки. Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и доставит в отель с максимальным удобством
Начало: аэропорт
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
150 за всё до 5 чел.
VIP-трансфер «Каппадокия - Анталья»
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Индивидуальный VIP-трансфер «Каппадокия - Анталья» на Mercedes
Путешествуйте с комфортом на VIP-трансфере «Каппадокия - Анталья». Современные автомобили Mercedes, профессиональные водители и все удобства для вашего удобства
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
570 за всё до 6 чел.
VIP-трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехир
Индивидуальная
3 часа
VIP-трансфер в Каппадокии: комфорт после полета с Wi-Fi и напитками
После долгого полета ждет идеальный отдых в дороге: VIP-трансфер с напитками, интернетом и Netflix. Путешествуйте с комфортом и без забот
Начало: Аэропорт или гостиница
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для Вас время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «VIP-туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
  2. VIP-трансфер «Каппадокия - Анталья»
  3. VIP-трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехир
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 570. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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