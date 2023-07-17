за всё до 5 чел.

€ 150 за всё до 5 чел.

Позаботьтесь о своём комфорте с самого начала поездки. Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и доставит в отель с максимальным удобством

за всё до 6 чел.

€ 570 за всё до 6 чел.

Путешествуйте с комфортом на VIP-трансфере «Каппадокия - Анталья». Современные автомобили Mercedes, профессиональные водители и все удобства для вашего удобства

Индивидуальная

3 часа

VIP-трансфер в Каппадокии: комфорт после полета с Wi-Fi и напитками После долгого полета ждет идеальный отдых в дороге: VIP-трансфер с напитками, интернетом и Netflix. Путешествуйте с комфортом и без забот Начало: Аэропорт или гостиница

Расписание: Ежедневно, в любое удобное для Вас время