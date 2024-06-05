Каймаклы – экскурсии в Каппадокии

Найдено 6 экскурсий в категории «Каймаклы» в Каппадокии, цены от €250, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все краски Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
156 отзывов
Экскурсия Все краски Каппадокии: от Долины Голубей до Города гончаров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Каппадокии, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: Отель путешественника
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
321 за всё до 6 чел.
Каппадокия для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Каппадокия для новичков: индивидуальная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Южная Каппадокия: зеленый маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Захватывающий тур по Южной Каппадокии: долина Ихлара и Каймаклы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Южной Каппадокии! Прогулка по долине Ихлара, посещение подземного города Каймаклы и монастыря Селиме
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
Полюбоваться причудливыми долинами, посетить древнюю крепость и погулять по подземному городу
Начало: у вашей гостиницы
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
300 за всё до 5 чел.
Многогранная Каппадокия: синий маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Многогранная Каппадокия: путешествие по синему маршруту - история и природа
Приглашаем на уникальное путешествие по синему маршруту Каппадокии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты
Начало: В отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
390 за всё до 6 чел.
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5.5 часов
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
Подземный город, древние церкви, скалы и винные нотки - главное в одной поездке
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
340289 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Все краски Каппадокии
    Экскурсия прошла потрясающе, мы брали с мужем, получается индивидуальная) Гид Омер отлично и увлекательно рассказывает о Каппадокии и Турции, очень
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    опытный, приятный на разговоры человек, дискомфорта не испытывали ни минуты. Экскурсия насыщенная, ездили по нескольким точкам, видели много пещер, Омер много рассказал про уклад прошлой жизни, заходили вниз в сами пещеры, ходили по лабиринтам. Поднимались на смотровые площадки, много ходили по местным горам. Но при этом дикой усталости не было, все в спокойном режиме, не спеша, успевали насмотреться на красоту (а маршрут реально очень красивый!!)), пофотографироваться и послушать. Очень комфортный минивен. Посетили гончарную мастерскую, даже попробовали слепить свою сахарницу (получилось не очень, но весело))) В целом, все отлично, очень рекомендую на 1 день в Каппадокии!)

  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Все краски Каппадокии
    Экскурсию заказывала индивидуальную, маршрут по очередности посещения построили исходя из погодных условий, рассказ интересный, места очень красивые, программа насыщенная позволяет за один день осмотреть много интересных мест. Советую.
  • V
    Vitalii
    13 мая 2024
    Каппадокия для новичков
    Отличная экскурсия. Подходит для знакомства с Каппадокией. Гид интересно рассказывал о каждой локации. Когда понял, что мы устали после подземного города, предложил скорректировать маршрут. Забрали от отеля и привезли потом обратно. Рекомендую. Заказывайте смело
  • Ю
    Юлия
    8 мая 2024
    Все краски Каппадокии
    Экскурсию «Все краски Каппадокии» проводил для нас гид Мустафа - замечательный человек и большой профессионал, бережно относящийся к истории региона. Очень комфортно и интересно провели это время с ним. Однозначно рекомендую этого гида и саму экскурсию.
  • Я
    Ярослав
    10 ноября 2023
    Южная Каппадокия: зеленый маршрут
    Мустафа - очень профессиональный гид и прекрасный рассказчик. Очень хорошо говорит по-русски. Прекрасно составленный маршрут с посещением подземного города Каймаклы,
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    монастырь Селиме и долины Ыхлара. Исключительно комфортный автомобиль-микроавтобус. В качестве бонуса - Мустафа еще и прекрасно фотографирует и знает самые лучшие места для фотосъемки. Спасибо за этот прекрасный день!

  • З
    Зоя
    13 октября 2023
    Южная Каппадокия: зеленый маршрут
    Большое спасибо Мустафе, водителю и всей туркомпании за прекрасную экскурсию. Мы брали индивидуальную экскурсию на 8 человек. Компания предоставила нам
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    комфортабельный микроавтобус, замечательного водителя. Особая благодарность гиду Мустафе за интересно поданную инфрмацию об исторических, культурных и природных достопримечательностях. Мустафа отличный собеседник, с ним было легко, весело и интересно, всегда старался помочь и ответить на любые вопросы и запросы. И еще хочется отметить его честность. Рекомендуем всем однозначно!

  • Е
    Елена
    30 марта 2023
    Южная Каппадокия: зеленый маршрут
    Мы провели прекрасный день в компании гида Мустафы, который учёл все пожелания и уже посещённые нами экскурсии, и составил программу
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    так, что даже внезапный снег не помешал нам насладиться прекрасными видами на долины Каппадокии как с панорамных площадок, так и на прогулках по самим долинам и поселениям.

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Каймаклы»

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  1. Все краски Каппадокии
  2. Каппадокия для новичков
  3. Южная Каппадокия: зеленый маршрут
  4. Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
  5. Многогранная Каппадокия: синий маршрут
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Каймаклы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 250 до 390 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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