Перед вами — Красный маршрут по историческим и природным объектам региона.
Вы посетите знаковые долины с причудливыми образованиями и древние пещерные поселения, которыми прославилась Каппадокия. А также гончарную студию в Аваносе, где мы поговорим о традиционных ремёслах.
Описание экскурсии
Замок Ухчисар. После рассказа гида у вас будет свободное время для прогулки (25 мин).
Музей под открытым небом Зельве и прогулка по его обширной территории (30–40 мин).
Гончарная мастерская в Аваносе — поговорим о её богатой истории и посмотрим на работу мастера (25 мин).
Пашабаг (Долина монахов), где вы рассмотрите сказочные дымоходы вблизи (20–30 мин).
В долине Деврент (Воображения) увидите красивые каменные фигуры (10–15 мин).
Расстояние между точками маршрута — около 10 мин на автомобиле.
Во время экскурсии вы услышите об образовании Каппадокии и истории всего региона. Узнаете о жизни первых поселенцев этих мест — и многим будете поражены!
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на авто Mercedes или Volkswagen, входные билеты, обед
- Наши экскурсии бесплатны для детей до 6 лет
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джейхун — Организатор в Каппадокии
Провёл экскурсии для 63 туристов
Я живу в Каппадокии с 2005 года. Представляю агентство. Мы проводим экскурсии по достопримечательностям в Каппадокии. Также организуем полёты на воздушных шарах и прогулки на квадроциклах и лошадях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Мы выбрали экскурсию с Красным маршрутом. Команда ребят вместе с Джейхуном сделала нам этот день позновательным, наполненным и, в то же время, не утомительным и лёгким. Ещё до экскурсии Джейхун
Джейхун
Ответ организатора:
Андрей мне очень приятно читать ваш отзыв. Спасибо большое что выбрали нашу компанию 🙏🏻
А
Интересный структурированный рассказ о достопримечательностях, хороший русский язык (все понятно). Не торопили, времени везде хватило.
Отличная экскурсия, душевная
Джейхун
Ответ организатора:
Спасибо Анна. Я очень рад что вам понравилось наша экскурсия.
А
Отличная экскурсия! Все рассказывают с интересом, на вопросы отвечают) все красивые места показали, рекомендую всем! Обед очень вкусный в красивом месте в центре) Все не спеша и спокойно, времени всем хватило)
Джейхун
Ответ организатора:
Спасибо большое за красивые слова. Очень рад с вами знакомству. Спасибо за то что выбрали нашу компанию 🙏🏻
А
Были на экскурсии всей большой семьей, в том числе с бабушкой и дедушкой, у которых болит спина и ноги. Джейхун сказал, что красный маршрут нам подойдет и он был прав.
Джейхун
Ответ организатора:
Мне очень приятно читать этот отзыв. Спасибо за красивые слова. Очень рад знакомству с вами 🙏🏻
Спасибо что выбрали нашу компанию.
Г
Джей- один из самых прекрасных гидов, которых мне удавалось встретить. Я работаю в туризме 10 лет. Это не только душевный и добрый человек - а безумно порядочный, профессиональный гид и
Джейхун
Ответ организатора:
Я очень рад что вам понравилось у нас в экскурсии. Спасибо вам большое за прекрасные слова 🙏🏻
