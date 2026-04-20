Перед вами — Красный маршрут по историческим и природным объектам региона. Вы посетите знаковые долины с причудливыми образованиями и древние пещерные поселения, которыми прославилась Каппадокия. А также гончарную студию в Аваносе, где мы поговорим о традиционных ремёслах.

Описание экскурсии

Замок Ухчисар. После рассказа гида у вас будет свободное время для прогулки (25 мин).

Музей под открытым небом Зельве и прогулка по его обширной территории (30–40 мин).

Гончарная мастерская в Аваносе — поговорим о её богатой истории и посмотрим на работу мастера (25 мин).

Пашабаг (Долина монахов), где вы рассмотрите сказочные дымоходы вблизи (20–30 мин).

В долине Деврент (Воображения) увидите красивые каменные фигуры (10–15 мин).

Расстояние между точками маршрута — около 10 мин на автомобиле.

Во время экскурсии вы услышите об образовании Каппадокии и истории всего региона. Узнаете о жизни первых поселенцев этих мест — и многим будете поражены!

