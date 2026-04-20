Красный маршрут по Каппадокии: от замка Ухчисар до долин Пашабаг и Дервент

С рассказом об истории региона и местном укладе жизни (всё включено)
Перед вами — Красный маршрут по историческим и природным объектам региона.

Вы посетите знаковые долины с причудливыми образованиями и древние пещерные поселения, которыми прославилась Каппадокия. А также гончарную студию в Аваносе, где мы поговорим о традиционных ремёслах.
Описание экскурсии

Замок Ухчисар. После рассказа гида у вас будет свободное время для прогулки (25 мин).

Музей под открытым небом Зельве и прогулка по его обширной территории (30–40 мин).

Гончарная мастерская в Аваносе — поговорим о её богатой истории и посмотрим на работу мастера (25 мин).

Пашабаг (Долина монахов), где вы рассмотрите сказочные дымоходы вблизи (20–30 мин).

В долине Деврент (Воображения) увидите красивые каменные фигуры (10–15 мин).

Расстояние между точками маршрута — около 10 мин на автомобиле.

Во время экскурсии вы услышите об образовании Каппадокии и истории всего региона. Узнаете о жизни первых поселенцев этих мест — и многим будете поражены!

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на авто Mercedes или Volkswagen, входные билеты, обед
  • Наши экскурсии бесплатны для детей до 6 лет
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€65
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джейхун
Джейхун — Организатор в Каппадокии
Провёл экскурсии для 63 туристов
Я живу в Каппадокии с 2005 года. Представляю агентство. Мы проводим экскурсии по достопримечательностям в Каппадокии. Также организуем полёты на воздушных шарах и прогулки на квадроциклах и лошадях.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Андрей
Мы выбрали экскурсию с Красным маршрутом. Команда ребят вместе с Джейхуном сделала нам этот день позновательным, наполненным и, в то же время, не утомительным и лёгким. Ещё до экскурсии Джейхун
всегда на связи, все организационные вопросы снимает быстро. Трансфер вовремя, водитель умелый, гид приветливый. Не любим в экскурсиях перегруженность мозга объёмной информацией с марафонскими забегами (это не научная экспедиция и не последняя в жизни культурная программа), всё должно быть в меру. И уж точно, оплаченные невеликие деньги ребята отрабатывают.
Отдыхайте, господа, вбирайте только хорошее!
Спасибо Джейхун, спасибо водителю. Успехов и развития вам, и позитивных туристов! 🖐

Ответ организатора:
Андрей мне очень приятно читать ваш отзыв. Спасибо большое что выбрали нашу компанию 🙏🏻
А
Интересный структурированный рассказ о достопримечательностях, хороший русский язык (все понятно). Не торопили, времени везде хватило.
Отличная экскурсия, душевная
Ответ организатора:
Спасибо Анна. Я очень рад что вам понравилось наша экскурсия.
Отличная экскурсия! Все рассказывают с интересом, на вопросы отвечают) все красивые места показали, рекомендую всем! Обед очень вкусный в красивом месте в центре) Все не спеша и спокойно, времени всем хватило)
Ответ организатора:
Спасибо большое за красивые слова. Очень рад с вами знакомству. Спасибо за то что выбрали нашу компанию 🙏🏻
Были на экскурсии всей большой семьей, в том числе с бабушкой и дедушкой, у которых болит спина и ноги. Джейхун сказал, что красный маршрут нам подойдет и он был прав.
Мы увидели главные красоты Каппадокии и при этом ходили минимально. Расстояние между достопримечательносями были близкие 5-15 мин на машине.
Машина была очень удобная, я бы сказала ближе к люксу. Джейхун интересно рассказывал про Каппадокию, отвечал на вопросы и вообще мы отлично провели время.
Про обед родители отметили, что он был очень вкусным и в приятном ресторане.
Вообщем советую Джейхуна как классного гида. И красный маршрут, для тех кто не может или не хочет много ходить.

Ответ организатора:
Мне очень приятно читать этот отзыв. Спасибо за красивые слова. Очень рад знакомству с вами 🙏🏻
Спасибо что выбрали нашу компанию.
Джей- один из самых прекрасных гидов, которых мне удавалось встретить. Я работаю в туризме 10 лет. Это не только душевный и добрый человек - а безумно порядочный, профессиональный гид и
организатор всех мероприятий.

Экскурсия прошла превосходно, Джей хоть и турок - у него потрясающий русский язык, даже без акцента, что очень важно. Погружает в историю легко и интересно, а не монотонно. Отвечает на все вопросы. Экскурсия прошла просто на одном дыхании))) любовались и Каппадокией и самим Джеем одновременно)))

Всем очень рекомендую, останетесь в восторге!

Ответ организатора:
Я очень рад что вам понравилось у нас в экскурсии. Спасибо вам большое за прекрасные слова 🙏🏻

