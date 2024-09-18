3 часа
Водная прогулка
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
Посмотреть на руины загадочного острова и побывать в живописных бухтах
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
4 окт в 10:00
€130 за человека
8 часов
Водная прогулка
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
Увидеть затонувший город, поплавать с маской и пообедать на корабле (в группе)
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 09:30
4 окт в 09:30
5 окт в 09:30
€55 за человека
3 часа
Водная прогулка
Прогулка на яхте по скрытым уголкам Средиземного моря в мини-группе
Пройти по малоизвестным бухтам и островам, увидеть обломки корабля и поплавать с цветными рыбами
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 10:00
5 окт в 10:00
6 окт в 10:00
€140 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 сентября 2024Очень насыщенная и интересная экскурсия, спасибо! Было много купания в чистейшей воде, вкусный обед, комфортная лодка с лежаками, профессиональный капитан.
- ННаталья5 августа 2024Команда отличная! Все пожелания выполняли. Вкусный обед, все отлично. Прекрасно провели день на воде!
- ЕЕвгения31 июля 2024Прогулка была хорошая, была хорошая организация, питание, но по поводу Кекова. Истории было мало. Было очень много остановок и один
- ННаталья9 июля 2024Добрый вечер! Первое что скажу- это слаженная работа поддержи (Анна, моя Вам благодарность!) и капитана Ergunа; отличная работа команды капитана,
- ММария26 октября 2023Очень насыщенная экскурсия с 5-ю остановками, каждая из которых была достойной. Прогулка была на комфортабельной яхте, где были в том числе
Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «Водные для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каше
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Кашу в октябре 2024
Сейчас в Каше в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 140. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Каше на 2024 год по теме «Водные для детей», 5 ⭐ отзывов, цены от €55. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь