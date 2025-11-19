Приглашаем вас в аквапарк, расположенный на берегу моря с видом на горный комплекс Бейдаглары.
Он включает 17 горок для взрослых и 9 для детей, каждая из которых веселее и насыщеннее другой,
Описание экскурсии
Аквапарк Долусу Аквапарк Долусу — это восточная сказка. Сам Насреддин Ходжа встретит Вас и пригласит в незабываемое приключение. Сказочная улица открыта для всех гостей парка Долусу. Шоу русалок Шоу русалок является единственным и неповторимым во всей Турции! Благодаря оригинальному сценарию и веселой команде аквапарка вы получите максимум ярких положительных впечатлений.
Все и даже больше только в Dolu
Su Park Парк расположен на берегу моря с видом на горный комплекс Бейдаглары. Он включает бассейн с волнами, 17 горок для взрослых и 9 для детей, каждая из которых веселее и насыщеннее другой, самые популярные — «Гигантская воронка» и «Кай-Уч». Горки созданы по мотивам героев турецких сказок, в частности о приключениях Келоглана и его друзей. Важная информация:
- Тайминг: 8:00-10:00 — трансферы из отелей. Время работы парка — с 10:00 до 17:00. 17:00-19:00 — возвращение в отели;
- Трансфер из регионов Белек, Анталья, Кемер.
Eжедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Страховка
- Обед (макароны, фрикадельки, пицца, салат, 1 безалкогольный напиток)
- Шоу русалок
- Раздевалки, душевые, шезлонги, зонты, сейф и шкафчики.
Что не входит в цену
- Фото и видео
- Личные расходы (мороженое фруктовый бар бургерная кофе-бар бар с алкогольными напитками).
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Eжедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кемера
