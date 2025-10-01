-
Групповая
Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
Окунитесь в сказочный мир Land of Legends! Вас ждут световые шоу, музыка и акробаты. Незабываемый вечер для всей семьи
Начало: Ваш отель
«Именно такие впечатления ждут вас на ночном шоу в парке Land of Legends — одном из самых зрелищных вечерних мероприятий в Турции»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:30
Сегодня в 18:00
4 мар в 18:00
$18
$20 за человека
Групповая
Из Кемера - к магии света и музыки в Land of Legends
Трансфер из отеля на ночное шоу и обратно
Начало: В вашем отеле
«Само шоу бесплатное и проводится ежедневно, однако программа может меняться по решению организаторов отеля Kingdom»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 17:30
Сегодня в 17:30
4 мар в 17:30
€14 за человека
-
Групповая
до 18 чел.
Трансфер на ночное шоу в парке the Land of Legends (из Кемера)
Попасть в волшебный мир мультимедийного представления с лазерами, огнём и акробатикой
Начало: У вашего отеля
«Мы организуем трансфер, и не имеем отношения к составу исполнителей и качеству шоу, а также не несём ответственности за возможные изменения в графике, задержки, отмену или замену номеров»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 17:00
4 мар в 17:00
5 мар в 17:00
€18
€25 за человека
- ССергей1 октября 2025Учитывайте что приезду все тематические парки закрыты, только Nikelodeon за отдельную плату. Сам парк красивый особенно дворец. Шоу идет 25
- ГГуля20 сентября 2025Ночное шоу отличное. Приехали к 20ч. Уехали в 23ч. Если есть дети особенно стоит посмотреть, но заранее стоит занять места у замка перед лошадьми.
- ААнастасия8 июля 2025Ездила 05.07 в парк The Land. Забрали во время, доехали и вернулись без проблем) очень хороший водитель был) Сам парк понравился, очень масштабный и красивый! Спасибо за экскурсию!
