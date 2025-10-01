Мои заказы

Посетите невероятные шоу в Кемере

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты на шоу» в Кемере, цены от $14, скидки до 28%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
Пешая
На автобусе
6 часов
-
10%
5 отзывов
Групповая
Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
Окунитесь в сказочный мир Land of Legends! Вас ждут световые шоу, музыка и акробаты. Незабываемый вечер для всей семьи
Начало: Ваш отель
«Именно такие впечатления ждут вас на ночном шоу в парке Land of Legends — одном из самых зрелищных вечерних мероприятий в Турции»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:30
Сегодня в 18:00
4 мар в 18:00
$18$20 за человека
Из Кемера - к магии света и музыки в Land of Legends
На автобусе
3 часа
Групповая
Из Кемера - к магии света и музыки в Land of Legends
Трансфер из отеля на ночное шоу и обратно
Начало: В вашем отеле
«Само шоу бесплатное и проводится ежедневно, однако программа может меняться по решению организаторов отеля Kingdom»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 17:30
Сегодня в 17:30
4 мар в 17:30
€14 за человека
Трансфер на ночное шоу в парке the Land of Legends (из Кемера)
На автобусе
7 часов
-
28%
Групповая
до 18 чел.
Трансфер на ночное шоу в парке the Land of Legends (из Кемера)
Попасть в волшебный мир мультимедийного представления с лазерами, огнём и акробатикой
Начало: У вашего отеля
«Мы организуем трансфер, и не имеем отношения к составу исполнителей и качеству шоу, а также не несём ответственности за возможные изменения в графике, задержки, отмену или замену номеров»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 17:00
4 мар в 17:00
5 мар в 17:00
€18€25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    1 октября 2025
    Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
    Учитывайте что приезду все тематические парки закрыты, только Nikelodeon за отдельную плату. Сам парк красивый особенно дворец. Шоу идет 25
    читать дальше

    минут с 22.30 - 22.55, трансфер забирает в 23.00. Места занимают с 09.00. Представление уровня нормального Цирка с костюмами. Самое красивое это иллюминация дворца. Дорога из Кемера 2 часа.

  • Г
    Гуля
    20 сентября 2025
    Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
    Ночное шоу отличное. Приехали к 20ч. Уехали в 23ч. Если есть дети особенно стоит посмотреть, но заранее стоит занять места у замка перед лошадьми.
  • А
    Анастасия
    8 июля 2025
    Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
    Ездила 05.07 в парк The Land. Забрали во время, доехали и вернулись без проблем) очень хороший водитель был) Сам парк понравился, очень масштабный и красивый! Спасибо за экскурсию!

Забронируйте экскурсию в Кемере на 2026 год по теме «Билеты на шоу», 5 ⭐ отзывов, цены от $14. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май