Этот тур предлагает насыщенную программу для любителей экстрима и природы.Участники смогут испытать драйв на рафтинге по реке Кёпрючай, насладиться сафари на кабриобусе через живописные горные деревни и каньоны, а также

испытать багги-сафари. В завершение - релакс на базе с аквапарком и рыбалкой. Каньон Тазы, с его величественными скалами и зелеными долинами, подарит вам незабываемые виды и эмоции. Это идеальное сочетание активного отдыха и расслабления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для активных мероприятий на свежем воздухе. В эти месяцы река полноводна, а температура воздуха позволяет наслаждаться всеми активностями без лишнего дискомфорта. В апреле и октябре также можно насладиться туром, но стоит учитывать возможные изменения в погоде. В зимние месяцы активности могут быть ограничены из-за погодных условий.

Сейчас август — это идеальное время.