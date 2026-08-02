Этот тур предлагает насыщенную программу для любителей экстрима и природы.
Участники смогут испытать драйв на рафтинге по реке Кёпрючай, насладиться сафари на кабриобусе через живописные горные деревни и каньоны, а также
Участники смогут испытать драйв на рафтинге по реке Кёпрючай, насладиться сафари на кабриобусе через живописные горные деревни и каньоны, а также
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Рафтинг по бурной реке
- 🏞 Сафари в каньоне
- 🏎 Багги-сафари
- 🎣 Рыбалка в пруду
- 💦 Аквапарк для всех
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для активных мероприятий на свежем воздухе. В эти месяцы река полноводна, а температура воздуха позволяет наслаждаться всеми активностями без лишнего дискомфорта. В апреле и октябре также можно насладиться туром, но стоит учитывать возможные изменения в погоде. В зимние месяцы активности могут быть ограничены из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Каньон Тазы
- Римские мосты
Описание экскурсииСупер Комбо 5 в 1 в Каньон Тазы – Максимум Приключений за Одну Поездку! Готовы испытать настоящий всплеск эмоций? Комбо Тур 5 в 1 – это идеальное сочетание драйва, природы и отдыха, где вас ждут живописные горные каньоны, бурные речные потоки, ревущие багги и расслабляющий отдых на базе с аквапарком и рыбалкой. Что вас ждет? 🌿 Каньон Тазы – одно из самых живописных мест, где величественные скалы возвышаются над зелеными долинами. Здесь можно ощутить свободу, вдохнуть кристально чистый воздух и сделать невероятные фотографии с обзорных площадок на высоте 400 метров. 🌊 Рафтинг по реке Кёпрючай – динамичное приключение по бурным водам. Вас ждет спуск по реке с кристально чистой водой, пороги, брызги адреналина и ощущение настоящей команды, когда все гребут в одном ритме. 🏎 Багги-сафари – полный вперед! Запах пыли, извилистые дороги и захватывающий дух маршрут по бездорожью. Вы сами выбираете темп – будь то неспешное катание или настоящий гоночный драйв. 🎣 Рыбалка – тишина, спокойствие и неспешное ожидание улова. Здесь вы сможете попробовать свои силы в ловле форели в специально оборудованном пруду. 💦 Аквапарк на базе – завершите день на позитивной ноте! Гигантские надувные конструкции подарят массу веселья как взрослым, так и детям. 🔥 Мини-зиплайн – небольшой, но увлекательный аттракцион, который добавит нотку экстрима вашему отдыху! Этот тур идеально подойдет для тех, кто любит сочетание активного отдыха, природных красот и веселого времяпрепровождения. Независимо от того, что вам ближе – адреналин или расслабленный отдых – здесь каждый найдет свое! 📸 Берите с собой хорошее настроение и заряжайте телефоны – вас ждут крутые фото, эмоции и воспоминания, которые останутся с вами надолго! Важная информация: 📌 Включено в стоимость:
- Трансфер из отеля и обратно.
- Все активности по программе.
✔ Обед ✔ Страховка. ⏳ Время выезда: Точное время трансфера будет сообщено накануне тура вечером в 19:00. 👜 Что взять с собой:
- Удобную обувь (для рафтинга и прогулки по каньону – шлёпки не подходят).
- Солнцезащитный крем и головной убор – защита от солнца обязательна!
- Сменную одежду – пригодится после водных активностей.
- Бутылку воды c собой.
- Деньги на личные расходы (дополнительные услуги, фото, сувениры). 💡 Дополнительно: 📷 Фото и видео с экскурсии можно приобрести на базе. 👕 Гидрокостюмы и специальную обувь можно купить или арендовать на месте.
Вторник, пятница в 7:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Каньон Кёпрюлю
- Древние мосты Олук и Бюгрюм
Что включено
- Страховка
- Трансфер
- Рафтинг и экипировка (жилет, каска)
- Поездка по каньону на кабриобусах
- Багги-сафари
- Рыбалка
- Зиплайн
- Обед
- Надувной аквапарк
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы.
- Мега Зиплайн из Каньона Тазы 410м х 2 км
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница в 7:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- 📌 Включено в стоимость:
- Трансфер из отеля и обратно
- Все активности по программе
- Обед
- Страховка
- ⏳ Время выезда:
- Точное время трансфера будет сообщено накануне тура вечером в 19:00
- 👜 Что взять с собой:
- Удобную обувь (для рафтинга и прогулки по каньону - шлёпки не подходят)
- Солнцезащитный крем и головной убор - защита от солнца обязательна
- Сменную одежду - пригодится после водных активностей
- Бутылку воды c собой
- Деньги на личные расходы (дополнительные услуги, фото, сувениры)
- 💡 Дополнительно:
- 📷 Фото и видео с экскурсии можно приобрести на базе
- 👕 Гидрокостюмы и специальную обувь можно купить или арендовать на месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Очень запомнилась поездка к каньону и Rafting. Рекомендую!!!
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Р
Все было хорошо, кроме того, что зиплайн, оказался тарзанкой с дерева вниз. Мы думали будет зиплайн со скалы над рекой, но в принципе тоже ничего. Рафтинг занял 1.5 часа, ноги
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В
Очень красивые места, очень чисто, река красивая, жаль увидел только один водопад. Зато во время сплава по горной реке было куча порогов, довольно больших. Рекомендовано всем, кто любит горы, почти нетронотую природу, прохладу в жаркое время и конечно для тех кто любит рафтинг. Ехал из Камера. Ехать не долго.
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К
Невероятная красота! Впечатлились все! Бирюзового цвета река, цветущие горы, обалденно чистый воздух! Часы и минуты проведенные в этом прекрасном месте незабываемы! Очень советую к посещению. Правда горная река очень холодная, учитывайте этот факт.
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Д
Незабываемое впечатление. Во-первых, очень красивый и живописный парк, сумасшедшая горка речка с порогами разной величины и поворотами. Во- вторых, все снаряжение выдавалось, единственное что с собой брали -обувь и сменную одежду.
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М
Отличная экскурсия, спасибо Михмеду, а вот трансфер у них комно, в темноте выкинул меня за 5 кварталов до отеля и сказал я не повезу дальше у него время поджимает, это после дня интенсивного, все испортил
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Входит в следующие категории Кемера
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