День, где можно всё и сразу.
Кататься с горок и получать адреналин, плавать в античных бассейнах и нежиться под солнцем, нырять с аквалангом и наблюдать за акулами. Формат, в котором каждый найдёт своё — и никто не заскучает.
Описание экскурсии
- Бассейны в стиле античных Перге и Аспендоса.
- Скоростные горки для любителей драйва (18+).
- Речное сафари среди тропических декораций с фламинго.
- Гигантские аквариумы и акулы.
- Дайвинг с инструктором.
- Пляж и тихие зоны.
- Шведский стол и напитки без ограничений.
Организационные детали
- Аквазону нельзя посещать детям до 3 лет и лицам, не умеющим плавать.
- В VIP-пакете включён трансфер из отелей в Кемере, Анталье, Белеке.
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+: Вход + шведский стол и напитки безлимит
|€50
|Детский 3-11: Вход + шведский стол и напитки безлимит
|€36
|Детский 0-2: Вход + шведский стол и напитки безлимит
|Бесплатно
|Взрослый 12+: VIP-пакет «Трансфер из отеля включён»
|€142
|Детский 3-11: VIP-пакет «Трансфер из отеля включён»
|€95
|Детский 0-2: VIP-пакет «Трансфер из отеля включён»
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Kingdom of Sea или у вашего отеля (в зависимости от категории билета)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
