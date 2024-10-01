Из Кемера - в аквапарк The Land of Legends

Устроить себе день водных развлечений
Это будет весёлое путешествие в самый большой аквапарк на побережье Турции.

Вы испытаете острые ощущения от спуска по захватывающим водным горкам, расслабитесь в бассейнах и насладитесь отдыхом по полной.

Вам ни о чём не надо беспокоиться — трансфер, билеты в аквапарк и на аттракционы включены в стоимость.
Из Кемера - в аквапарк The Land of Legends
Из Кемера - в аквапарк The Land of Legends
Из Кемера - в аквапарк The Land of Legends
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Мы заберём вас из отеля и отправимся в аквапарк. На его территории вы найдёте:

  • 64 горки для взрослых и детей
  • 10 бассейнов, в том числе волновой бассейн, бассейн с искусственной рекой и 2 с подогревом в холодное время
  • Зоны отдыха с лежаками и зонтиками
  • Детскую площадку с игровым городком
  • Рестораны и бары

Организационные детали

  • Сопровождать вас в поездке будет один из гидов нашей команды. На территории аквапарка сопровождение гида не предусмотрено
  • Экскурсию можем организовать из Анталии, Сиде и Белека.
  • В стоимость включено:
    — Трансфер от и до отеля на автобусе с кондиционером
    — Страховка;
    — Услуги гида;
    — Входной билет;
    — Все горки и бассейны;
    — Дельфин шоу;
    — 5D кино;
    — Серфинг;
    — «Typhoon Coaster» (43 м при скорости 86 км/ч великолепным брызговым покрытием).
  • В стоимость не включено: личные траты, напитки, обед, фото и видео, другие аттракционы.
  • Внимание! Вход на территорию аквапарка со своими продуктами и напитками строго запрещено администрацией аквапарка!

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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