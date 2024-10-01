Это будет весёлое путешествие в самый большой аквапарк на побережье Турции.
Вы испытаете острые ощущения от спуска по захватывающим водным горкам, расслабитесь в бассейнах и насладитесь отдыхом по полной.
Вам ни о чём не надо беспокоиться — трансфер, билеты в аквапарк и на аттракционы включены в стоимость.
Вы испытаете острые ощущения от спуска по захватывающим водным горкам, расслабитесь в бассейнах и насладитесь отдыхом по полной.
Вам ни о чём не надо беспокоиться — трансфер, билеты в аквапарк и на аттракционы включены в стоимость.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Мы заберём вас из отеля и отправимся в аквапарк. На его территории вы найдёте:
- 64 горки для взрослых и детей
- 10 бассейнов, в том числе волновой бассейн, бассейн с искусственной рекой и 2 с подогревом в холодное время
- Зоны отдыха с лежаками и зонтиками
- Детскую площадку с игровым городком
- Рестораны и бары
Организационные детали
- Сопровождать вас в поездке будет один из гидов нашей команды. На территории аквапарка сопровождение гида не предусмотрено
- Экскурсию можем организовать из Анталии, Сиде и Белека.
- В стоимость включено:
— Трансфер от и до отеля на автобусе с кондиционером
— Страховка;
— Услуги гида;
— Входной билет;
— Все горки и бассейны;
— Дельфин шоу;
— 5D кино;
— Серфинг;
— «Typhoon Coaster» (43 м при скорости 86 км/ч великолепным брызговым покрытием).
- В стоимость не включено: личные траты, напитки, обед, фото и видео, другие аттракционы.
- Внимание! Вход на территорию аквапарка со своими продуктами и напитками строго запрещено администрацией аквапарка!
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Кемере
Провели экскурсии для 2648 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Наша команда опытных гидов и менеджеров берут на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Мы внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.Задать вопрос
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